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Το yachting είναι ένας κλάδος που δεν αποτυπώνεται μόνο σε αριθμούς, αλλά και στις υποδομές, τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις που απαιτεί για να αναπτυχθεί. Στο Monaco Yacht Show 2026, εκεί όπου συναντώνται κάθε χρόνο οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της παγκόσμιας κοινότητας των superyachts, η ΕΚΟ πραγματοποίησε την πρώτη της συμμετοχή, αναδεικνύοντας τη στρατηγική της παρουσία στον τομέα του Leisure Marine και τον ολοένα πιο ενεργό ρόλο της στη θαλάσσια κινητικότητα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Για την Ελλάδα, άλλωστε, το yachting αποτελεί πολλά περισσότερα από μια δραστηριότητα αναψυχής. Πρόκειται για έναν κλάδο που στηρίζει την τουριστική ανάπτυξη, προσελκύει σημαντικές επενδύσεις και δημιουργεί αξία για ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Η διαρκής ανάπτυξη μαρινών, λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών ενισχύει τη θέση της χώρας ως κορυφαίου προορισμού yachting στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η δυναμική αυτή δεν περιορίζεται στα ελληνικά σύνορα, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, όπου αναπτύσσονται νέες υποδομές και ενισχύεται συνεχώς η ζήτηση για αξιόπιστες υπηρεσίες ανεφοδιασμού και υποστήριξης. Σε αυτό το περιβάλλον, η ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, αξιοποιεί τη μακρόχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία της, αναπτύσσοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της διεθνούς κοινότητας του yachting σε Ελλάδα, Κύπρο και Μαυροβούνιο.

Για μια εταιρεία που έχει συνδέσει το όνομά της με την ενέργεια και την κινητικότητα, η θάλασσα αποτελεί μια φυσική προέκταση της δραστηριότητάς της. Μέσα από το EKO Marine, η εταιρεία δεν προσφέρει απλώς καύσιμα, αλλά ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν υποδομές, ποιοτικά προϊόντα και επιχειρησιακή υποστήριξη, συμβάλλοντας στη διασύνδεση των σημαντικότερων προορισμών yachting της περιοχής.

Ένα δίκτυο που ακολουθεί τη διαδρομή κάθε ταξιδιού

Η ΕΚΟ δεν περιορίζεται πλέον στον παραδοσιακό ρόλο του προμηθευτή καυσίμων. Αναπτύσσει ένα ευρύτερο οικοσύστημα κινητικότητας που εκτείνεται από τη στεριά έως τη θάλασσα, υποστηρίζοντας ανθρώπους, οχήματα και σκάφη σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους.

Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια πελάτες εμπιστεύονται καθημερινά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΕΚΟ. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει μία από τις ισχυρότερες παρουσίες στον τομέα του θαλάσσιου ανεφοδιασμού, προσφέροντας λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου yachting στα σημαντικότερα παράκτια και νησιωτικά σημεία της χώρας.

Η δυναμική αυτή επεκτείνεται και πέρα από τα ελληνικά σύνορα, καθώς η ΕΚΟ δραστηριοποιείται σε έξι χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Στη θάλασσα, άλλωστε, οι διαδρομές δεν σταματούν στα γεωγραφικά σύνορα. Ένα σκάφος μπορεί να ταξιδεύει από το Ιόνιο και το Αιγαίο έως την Κύπρο και την Αδριατική, ακολουθώντας ένα δίκτυο προορισμών που συνδέει τον τουρισμό, τη ναυτιλία και την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η ανάπτυξη του δικτύου EKO Marine που εκτείνεται σε Ελλάδα, Κύπρο και Μαυροβούνιο, αγορές με έντονη δυναμική στον τομέα του yachting και σημαντικό ρόλο στους θαλάσσιους διαδρόμους της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Σήμερα, το δίκτυο της ΕΚΟ αριθμεί συνολικά περισσότερα από 150 σημεία ανεφοδιασμού σκαφών και 11 πρατήρια σε μαρίνες στρατηγικής σημασίας, διασυνδέοντας με ενιαία πρότυπα ποιότητας και εξυπηρέτησης ορισμένους από τους σημαντικότερους προορισμούς yachting της περιοχής.

Για τον ιδιοκτήτη, τον καπετάνιο ή τον διαχειριστή ενός σκάφους, αυτό μεταφράζεται σε κάτι απλό αλλά ουσιαστικό: τη βεβαιότητα ότι, από προορισμό σε προορισμό, θα συναντά το ίδιο υψηλό επίπεδο ποιότητας, εξυπηρέτησης και επιχειρησιακής αξιοπιστίας.

Ένα μήνυμα με προοπτική για το μέλλον του yachting

Το Monaco Yacht Show αποτελεί το σημαντικότερο διεθνές σημείο συνάντησης της παγκόσμιας κοινότητας των superyachts και του Leisure Marine. Σε μια διοργάνωση που αποτυπώνει τις τάσεις, τις επενδύσεις και τις εξελίξεις του κλάδου, η Ελλάδα αναδεικνύεται όχι μόνο ως ένας κορυφαίος προορισμός, αλλά και ως μια χώρα που επενδύει διαρκώς στις υποδομές, τις μαρίνες και τις υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη θαλάσσια κινητικότητα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΕΚΟ ενισχύει τον ρόλο της ως στρατηγικός εταίρος του κλάδου, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο λύσεων που εξυπηρετεί τις ανάγκες του yachting στην Ελλάδα και ευρύτερα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η ίδια στρατηγική προσέγγιση εφαρμόζεται σε κάθε τομέα δραστηριότητας της εταιρείας. Από το εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων έως το EKO Charge&Go, το ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, η ΕΚΟ επενδύει συστηματικά στις σύγχρονες ανάγκες κινητικότητας, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα.

Γιατί, τελικά, πίσω από κάθε επιτυχημένο ταξίδι βρίσκεται κάτι περισσότερο από τον προορισμό του. Βρίσκεται ένα δίκτυο ανθρώπων, υποδομών και υπηρεσιών που εξασφαλίζει συνέπεια, ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε στάδιο της διαδρομής.