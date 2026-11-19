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Η Info Quest Technologies, κορυφαία εταιρεία διάθεσης προϊόντων και λύσεων ψηφιακών τεχνoλογιών, ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη SMART Technologies, τον πρωτοπόρο κατασκευαστή που εισήγαγε τον πρώτο διαδραστικό πίνακα (Interactive Whiteboard) στην παγκόσμια αγορά.

Η SMART Technologies συνέβαλε στη δημιουργία της σύγχρονης αγοράς διαδραστικών τεχνολογιών για την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις και εξακολουθεί να καινοτομεί και να διακρίνεται στην αγορά. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Info Quest Technologies αναλαμβάνει τη διάθεση και υποστήριξη του πλήρους χαρτοφυλακίου προϊόντων της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Η SMART Technologies διαθέτει περισσότερα από 35 χρόνια παρουσίας στον χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της συνεργασίας, με λύσεις που χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκπαιδευτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς σε περισσότερες από 175 χώρες. Το χαρτοφυλάκιο της συνδυάζει τις διαδραστικές οθόνες SMART Board® των σειρών GX, MX και RX, το λογισμικό διδασκαλίας και μάθησης Lumio® και λύσεις με έμφαση στην προσβασιμότητα, σχεδιασμένες ώστε να βοηθούν περισσότερους ανθρώπους να συμμετέχουν πλήρως. Μαζί, οι τεχνολογίες αυτές δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που διευκολύνει εκπαιδευτικούς, εκπαιδευόμενους και ομάδες να συνδέονται, να συνεργάζονται και να εμπλέκονται ενεργά, είτε βρίσκονται μαζί στην τάξη ή στον χώρο εργασίας είτε συμμετέχουν εξ αποστάσεως.

Η συνεργασία με τη SMART Technologies ενισχύει περαιτέρω το portfolio της Info Quest Technologies σε εξειδικευμένες λύσεις στον τομέα των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, προσφέροντας στο δίκτυο συνεργατών της πρόσβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες που βελτιώνουν τη συμμετοχή, τη συνεργασία και την παραγωγικότητα τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον επιχειρηματικό χώρο.