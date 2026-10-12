Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Info Quest Technologies, κορυφαία εταιρεία διάθεσης προϊόντων και λύσεων ψηφιακών τεχνολογιών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, ανακοίνωσε τη νέα στρατηγική συνεργασία της με την Cloudflare, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στους τομείς της συνδεσιμότητας cloud, της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Info Quest Technologies αναλαμβάνει τη διανομή των λύσεων της Cloudflare στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της στους τομείς του cloud networking, του application security, του Zero Trust και της προστασίας κρίσιμων ψηφιακών υποδομών.

Η Cloudflare εξυπηρετεί εκατομμύρια οργανισμούς παγκοσμίως μέσω ενός από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα δίκτυα στον κόσμο, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης, της διαθεσιμότητας και της ασφάλειας εφαρμογών, δικτύων και εταιρικών υποδομών.

H συνεργασία αυτή δίνει στις ελληνικές επιχειρήσεις πρόσβαση στο σύνολο των προηγμένων λύσεων της Cloudflare, καθώς και στην τεχνογνωσία, τις υπηρεσίες υποστήριξης και το εκτεταμένο οικοσύστημα της εταιρείας. Η Info Quest Technologies επενδύει σε εξειδικευμένους πόρους πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και σε δράσεις εκπαίδευσης, ενδυνάμωσης των συνεργατών της και ανάπτυξης της αγοράς, με στόχο την επιτάχυνση της υιοθέτησης σύγχρονων λύσεων κυβερνοασφάλειας και cloud στην περιοχή.

Ο Kirill Martin, Principal Channel Account Manager, Channel Sales Europe της Cloudflare, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Info Quest Technologies αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της Cloudflare στη Μεσόγειο. Η ισχυρή παρουσία της εταιρείας στην αγορά, το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και η τεχνική της εξειδίκευση δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να προσφέρουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία στους πελάτες και τους συνεργάτες μας στην περιοχή.»

Ο Αντώνης Σταματόπουλος, Γενικός Διευθυντής Value Added Unit της Info Quest Technologies, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την Cloudflare. Η προσθήκη των λύσεών της στο χαρτοφυλάκιό μας διευρύνει και ενδυναμώνει περαιτέρω την πρότασή μας προς τους συνεργάτες μας και την αγορά, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες ασφάλειας, δικτύωσης και ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Ανυπομονούμε να συμβάλλουμε ενεργά στην ανάπτυξη της παρουσίας της Cloudflare στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα».

«Η συνεργασία επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της Info Quest Technologies να επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής με διεθνή προοπτική και να προσφέρει καινοτόμες λύσεις, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς», καταλήγει η εταιρική ανακοίνωση.

Διαβάστε ακόμη

Λιγοστεύουν κι άλλο τα διαθέσιμα σπίτια για ενοίκιο στην Αθήνα: Από 10% έως 26,9% μείωση μέσα σε ένα χρόνο (πίνακες)

Ι.Χ. σε ακινησία: Το παρκάρισμα που φέρνει πρόστιμο ακόμη και χωρίς οδήγηση

Πώς μια ανάρτηση στο Facebook αναβίωσε τα φουτουριστικά σπίτια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ