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Η Info Quest Technologies, κορυφαία εταιρεία διάθεσης προϊόντων και λύσεων ψηφιακών τεχνολογιών, ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία της με τη Sigenergy, κορυφαία, καινοτόμο εταιρεία λύσεων έξυπνης αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας με την υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, έχοντας ως κοινό στόχο, όραμα και δέσμευση να συμβάλλουν στην επιτάχυνση της μετάβασης της Ελλάδας προς ένα πιο έξυπνο, βιώσιμο και ενεργειακά ανεξάρτητο μέλλον.

Μέσω της συνεργασίας αυτής, η Info Quest Technologies θα υποστηρίξει την επέκταση του προηγμένου ενεργειακού οικοσυστήματος της Sigenergy στην ελληνική αγορά, καθιστώντας τις καινοτόμες ενεργειακές λύσεις για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εφαρμογές πιο προσβάσιμες σε όλο το ελληνικό οικοσύστημα.

Καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να επιταχύνει την ενεργειακή της μετάβαση, αυξάνεται η ζήτηση για έξυπνες λύσεις που μπορούν να μεγιστοποιήσουν την αυτοκατανάλωση ηλιακής ενέργειας, να ενισχύσουν την ενεργειακή ανεξαρτησία και να υποστηρίξουν την ανθεκτικότητα του δικτύου. Συνδυάζοντας την τεχνολογία αιχμής της Sigenergy με την εκτενή τεχνογνωσία της Info Quest Technologies στην αγορά και την πανελλαδική της εμβέλεια, η συνεργασία στοχεύει να ενδυναμώσει τους πελάτες με μια νέα γενιά έξυπνων, ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων.

Το χαρτοφυλάκιο της Sigenergy περιλαμβάνει έξυπνους υβριδικούς μετατροπείς, αρθρωτά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, λύσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης ενέργειας με την υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, όλα απρόσκοπτα ενσωματωμένα σε ένα ενιαίο οικοσύστημα που έχει σχεδιαστεί για να απλοποιεί την εγκατάσταση και να βελτιστοποιεί την ενεργειακή απόδοση. Η εταιρεία, με έτος ίδρυσης το 2022, με πολύ ισχυρή έμφαση στην Έρευνα και Ανάπτυξη (35% των εργαζομένων της) και περισσότερες από 1000 πατέντες, έχει αναδειχθεί σε λίγα μόλις χρόνια σε παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της. Ως αποτέλεσμα, το Α’ εξάμηνο 2026, αναδείχθηκε Νο 1 παγκοσμίως προμηθευτής στα οικιακά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (S&P Global’s Residential Energy Storage Market Tracker, H1 2026), αποδεικνύοντας την ποιότητα, αξιοπιστία, καινοτομία και φιλικότητα στον χρήστη που χαρακτηρίζει τις λύσεις της.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Info Quest Technologies, καθώς συνεχίζουμε να επεκτείνουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα», δήλωσε η Suzi Zhou, Country Manager της Sigenergy. «Η ισχυρή φήμη, η τεχνογνωσία και η βαθιά κατανόηση της τοπικής αγοράς την καθιστούν ιδανικό συνεργάτη για την παροχή καινοτόμων και αξιόπιστων ενεργειακών λύσεων στους Έλληνες πελάτες».

«Επί 45 χρόνια, αναπτυσσόμαστε με ένα όραμά, να συνδέουμε την Ελληνική αγορά με την αιχμή της τεχνολογίας, δημιουργώντας αξία από τη χρήση της. Σήμερα που η ενεργειακή μετάβαση σε πιο πράσινες και οικονομικές λύσεις, αποτελεί προτεραιότητα για όλη τη χώρα και κάθε συμπολίτη μας, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ξεκινούμε στρατηγική συνεργασία με τη Sigenergy, μια καινοτόμο εταιρεία στον τομέα της διαχείρισης ενέργειας», δήλωσε ο κ. Βλαδίμηρος Γράβαρης, Γενικός Διευθυντής Προϊόντων της Info Quest Technologies.

Η συνεργασία θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη της ελληνικής αγοράς ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας μέσω της διαθεσιμότητας προϊόντων, της τεχνικής εκπαίδευσης, της υποστήριξης πελατών και της ανάπτυξης ενός ισχυρού τοπικού δικτύου συνεργατών.

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