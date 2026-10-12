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Η ISOMAT συμμετέχει για ακόμη μία χρονιά στο Hotel Experience, το διήμερο event για τον κλάδο της φιλοξενίας, που πραγματοποιείται στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2026, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η ομάδα της ISOMAT θα παρουσιάσει στο Κτίριο Δεξαμενές προηγμένες λύσεις και συστήματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική, λειτουργικότητα και τις αρχές του Green Building.

Στο επίκεντρο της παρουσίας της εταιρείας θα βρεθούν τα ολοκληρωμένα συστήματα χυτών διακοσμητικών δαπέδων, που προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση χώρων. Μεταξύ αυτών:

το Stone Carpet , με έγχρωμες φυσικές ψηφίδες και αποτέλεσμα που εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον,

το Terrazzo , που επαναφέρει την αισθητική του κλασικού μωσαϊκού σε μια σύγχρονη εκδοχή,

το Flake Flooring , όπου η επίπαση διακοσμητικών νιφάδων σε στεγανωτικές στρώσεις και ρητινικά δάπεδα δημιουργεί μοντέρνες επιφάνειες σε πλήθος χρωματικών συνδυασμών.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις προτάσεις της ISOMAT για πισίνες τύπου παραλίας (beach-entry pools), μία σύγχρονη σχεδιαστική τάση που μεταφέρει την αίσθηση της φυσικής ακτής στο δομημένο περιβάλλον, καθώς και ιδιαίτερες τεχνοτροπίες για εσωτερική τοιχοποιία και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, με έμφαση στην υφή, το χρώμα και την αρχιτεκτονική ταυτότητα του χώρου.

Η φετινή διοργάνωση αναπτύσσεται γύρω από τη θεματική του λαβύρινθου, προσεγγίζοντας την περιήγηση ως μια διαδρομή επιλογών, εναλλακτικών πορειών και συνεχούς ανακάλυψης. Παράλληλα, το πρόγραμμα πλαισιώνεται από ομιλίες και workshops με καταξιωμένους διεθνείς ομιλητές από τον χώρο της επιχειρηματικότητας και του design.

Το Hotel Experience 2026 επιμελείται ο Βασίλης Μπαρτζώκας και η Design Ambassador, σε συμπαραγωγή με τον Άρη Μαρινάκη της Architectural Editions.