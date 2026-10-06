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Ο Όμιλος ISOMAT ολοκλήρωσε την εξαγορά της ALFA ALFA ENERGY Α.Β.Ε.Ε., στην οποία ανήκει το brand ESHA, μέσω της νεοσύστατης θυγατρικής του εταιρείας ISOMAT BITUMEN ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη κίνηση σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του Ομίλου ISOMAT.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της ανάδειξης της ISOMAT ως προτιμητέου επενδυτή στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης και μεταβίβασης της ALFA ALFA ENERGY Α.Β.Ε.Ε.

Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESHA αποτελεί ένα καταξιωμένο brand, το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του Ομίλου ISOMAT στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής.

Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της ISOMAT για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, τη διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

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