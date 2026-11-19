Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας ολοκλήρωσε το εννεάμηνο του 2026 η IDEAL Holdings, καταγράφοντας βελτιωμένες επιδόσεις σε όλες τις εταιρείες του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου. Οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε 412,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 23%, ενώ τα συγκρίσιμα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 15%, στα 44,9 εκατ. ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος της καθαρής κερδοφορίας, με τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 33%, στα 21,7 εκατ. ευρώ, και τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται σε 30,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 28%.

Στην ανάπτυξη του Ομίλου συνέβαλαν τόσο η οργανική ενίσχυση των δραστηριοτήτων όσο και η πλήρης ενοποίηση του Ομίλου Μπάρμπα Στάθη. Ειδικότερα, τα πολυκαταστήματα attica κατέγραψαν αύξηση εσόδων 8%, στα 181,4 εκατ. ευρώ, ο Όμιλος Byte ενίσχυσε τις πωλήσεις του κατά 24%, στα 96,5 εκατ. ευρώ, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων 84 εκατ. ευρώ, ενώ ο Όμιλος Μπάρμπα Στάθη σημείωσε άνοδο εσόδων 7%, στα 102,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η IDEAL Holdings προχώρησε εντός του εννεαμήνου σε επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ύψους 47,6 εκατ. ευρώ, ή 0,85 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η διοίκηση επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις της για το σύνολο της χρήσης 2026.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της IDEAL Holdings:

Η IDEAL Holdings διατήρησε τη θετική αναπτυξιακή της δυναμική κατά το εννεάμηνο του 2026, με τις εταιρείες του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου να καταγράφουν βελτιωμένες λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την πρόοδο των επιχειρηματικών τους σχεδίων και τη συνεπή υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής του Ομίλου, ενισχύοντας τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για τους μετόχους της.

Κύρια οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου 2026

Τα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της IDEAL Holdings σημείωσαν άνοδο.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 412,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 23% σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2025, προερχόμενες από την οργανική ανάπτυξη των επενδύσεών μας, αλλά και λόγω της πλήρους ενοποίησης του Ομίλου Μπάρμπα Στάθη το 2026 σε σχέση με το 2025.

Τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 44,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15%.

Τα EBITDA βάσει ΔΠΧΑ ανήλθαν σε 50,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18%.

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 30,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28%.

Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 21,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33%.

Επιστροφή κεφαλαίου 0,85 ευρώ ανά μετοχή (47,6 εκατ. ευρώ) συνολικά εντός του εννεαμήνου.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, υπογράμμισε:

«Η συνέχιση της θετικής πορείας των οικονομικών μας μεγεθών κατά το Εννεάμηνο του 2026, με τις εταιρείες του επενδυτικού μας χαρτοφυλακίου να καταγράφουν βελτιωμένες οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις ενισχύει την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές των επιχειρήσεών μας και επιβεβαιώνει τη δυναμική της αναπτυξιακής μας στρατηγικής.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών του χαρτοφυλακίου μας, στηρίζοντας τις διοικητικές τους ομάδες και αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους για τη δημιουργία μεγαλύτερων, ισχυρότερων και πιο εξωστρεφών επιχειρήσεων. Παράλληλα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην αξιολόγηση νέων επενδυτικών ευκαιριών, με σαφή κριτήρια απόδοσης και μακροπρόθεσμο προσανατολισμό.

Καθώς πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της χρήσης, οι επιδόσεις του Εννεαμήνου στηρίζουν τις εκτιμήσεις μας για το σύνολο του 2026. Με συνέπεια στην επενδυτική μας φιλοσοφία, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας για τους μετόχους μας, τους ανθρώπους μας και την ελληνική οικονομία».

Ανοδική πορεία και ισχυρή φυσική και ψηφιακή παρουσία για την Αττικά Πολυκαταστήματα (attica)

Τα πολυκαταστήματα attica συνέχισαν την ανοδική πορεία, σημειώνοντας θετικές επιδόσεις σε βασικά μεγέθη και δείκτες εμπορικής δραστηριότητας. Η θετική αυτή πορεία αντανακλά την ωρίμανση των επενδύσεων που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια με στόχο τη διεύρυνση των επιλογών για τους πελάτες, την αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων και την ενίσχυση της παρουσίας στην αγορά.

Ειδικότερα, σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2025, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8%, στα 181,4 εκατ. ευρώ, τα συγκρίσιμα EBITDA κατά 14%, στα 21,7 εκατ. ευρώ, και τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων κατά 17%, στα 16,6 εκατ. ευρώ.

Εντός του εννεαμήνου 2026, οι πωλήσεις των φυσικών καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 7,5%, με άνοδο συναλλαγών κατά 2,3% και μέσης αξίας συναλλαγής κατά 5,1%, ενώ το conversion rate ενισχύθηκε σε 37,1%.

Παράλληλα, προστέθηκαν πάνω από 60 νέα brands, ενώ οι πωλήσεις Tax Free σημείωσαν αύξηση 9%, παρά την επιβράδυνση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ως αποτέλεσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Το attica eshop συνέχισε τη δυναμική του ανάπτυξη, με περισσότερους από 65.000 κωδικούς, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων κατά 25,5%.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης του δικτύου της, η Αττικά Πολυκαταστήματα προχώρησε στη μίσθωση δύο νέων καταστημάτων, στο City Link επί της οδού Βουκουρεστίου και στο υπό ανάπτυξη εμπορικό κέντρο Riviera Galleria στο Ελληνικό, ενώ παράλληλα εγκαινίασε το πρώτο κατάστημα Attica Beauty στο The Mall Athens.

Οι ισχυρές επιδόσεις του εννεαμήνου επιβεβαιώνουν τη δυναμική ανάπτυξης της εταιρείας και δημιουργούν ισχυρές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων του 2026.

Ισχυρή ανάπτυξη εσόδων, κερδοφορίας και υψηλό ανεκτέλεστο στον Όμιλο Byte

Ο Όμιλος εταιρειών Byte (Byte, ADACOM, IDEAL Software Solutions και BlueStream Solutions), η επενδυτική πλατφόρμα της IDEAL Holdings στον κλάδο Πληροφορικής, συνέχισε τη δυναμική αναπτυξιακή του πορεία κατά το εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας σημαντική αύξηση εσόδων και κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 24%, στα 96,5 εκατ. ευρώ, τα συγκρίσιμα EBITDA κατά 22%, στα 13,9 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 14,4%, και τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων κατά 30%, στα 12,4 εκατ. ευρώ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώθηκε σε 84 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την ορατότητα των μελλοντικών εσόδων και στηρίζοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου.

Η ισχυρή διψήφια αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας κατά το εννεάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική ανάπτυξης του Ομίλου, με βασικούς μοχλούς τις δραστηριότητες κυβερνοασφάλειας, ψηφιακής εμπιστοσύνης και τη διεύρυνση των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο και κυρίως στον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα, η ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες του Secure & Risk Operation Center συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην περαιτέρω αυτοματοποίηση και στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες και λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικής του θέσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο και τη Μέση Ανατολή.

Η θετική πορεία των οικονομικών μεγεθών, η δημιουργία θετικής καθαρής ταμειακής θέσης και το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου Byte, ενώ η διοίκηση επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις της για το σύνολο της χρήσης 2026.

Θετικές επιδόσεις και σημαντικά μερίδια αγοράς για τον Όμιλο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Ο Όμιλος ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ) συνέχισε τη θετική αναπτυξιακή του πορεία κατά το εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων, η οποία στηρίχθηκε κυρίως στην ενίσχυση των πωλούμενων όγκων, με παράλληλη αύξηση των μεριδίων αγοράς.

Παράλληλα, κατέγραψε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, παρά τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος παραγωγής και τους περιορισμούς στο μικτό περιθώριο κέρδους από το προσωρινό ρυθμιστικό πλαίσιο που ίσχυε έως τις 30 Ιουνίου 2026 για τα βασικά είδη διατροφής.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 102,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7%, τα συγκρίσιμα EBITDA σε 10,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7%, και τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων σε 6,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 8%.

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ διατήρησε την ηγετική της θέση στις βασικές κατηγορίες δραστηριοποίησής της, τα κατεψυγμένα λαχανικά και τις επώνυμες φρέσκες σαλάτες, ενώ οι εξαγωγές συνέχισαν να κινούνται με ιδιαίτερα θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Παράλληλα, η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ, αξιοποιώντας τις συνέργειες με τη ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, συνέχισε τη σημαντική αύξηση των πωλήσεων και την ενίσχυση των μεριδίων αγοράς της.

Η δυναμική των πωλήσεων, η έμφαση σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και οι δράσεις βελτίωσης της αποδοτικότητας και εξορθολογισμού των προωθητικών δαπανών στηρίζουν τις θετικές εκτιμήσεις της διοίκησης για τις πωλήσεις και την κερδοφορία της χρήσης 2026, παρά τις συνεχιζόμενες κοστολογικές πιέσεις.