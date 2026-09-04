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Ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα, που εκτείνεται από τη δημιουργία νέου εργοστασίου και κέντρων διανομής μέχρι το άνοιγμα νέων καταστημάτων και τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, βρίσκεται σε εξέλιξη στις βασικές συμμετοχές της IDEAL Holdings.

Μπάρμπα Στάθης, Attica Πολυκαταστήματα και όμιλος Byte επιταχύνουν τις επενδύσεις τους, με τη μεγαλύτερη κίνηση να προέρχεται από τη βιομηχανία τροφίμων, όπου μόνο για φέτος προβλέπονται κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 50 εκατ. ευρώ.

Τα σχέδια παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τις διοικήσεις των τριών εταιρειών κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου της IDEAL, τα οποία έδειξαν ανάπτυξη και στις τρεις βασικές συμμετοχές. Σε συγκρίσιμη βάση, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 274,6 εκατ. ευρώ έναντι 248,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11%, ενώ σε δημοσιευμένη βάση η αύξηση ήταν 27%, λόγω και της πλήρους ενσωμάτωσης της Μπάρμπα Στάθης. Τα συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 10% στα 28,8 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη κατά 18% στα 13,4 εκατ. ευρώ.

Η επιτάχυνση των επενδύσεων αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον μετά την απόφαση της IDEAL να αυξήσει την έκθεσή της στις υφιστάμενες συμμετοχές της, αποκτώντας έναντι 118,75 εκατ. ευρώ το 25% της Kymora που κατείχε η Oak Hill Advisors. Μία επιλογή που, όπως εξήγησε ο πρόεδρος της IDEAL Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, έγινε μετά την εξέταση δέκα άλλων πιθανών επενδύσεων και με τη διοίκηση να προτιμά τελικά να επενδύσει περαιτέρω στις επιχειρήσεις που ήδη γνωρίζει.

Μπάρμπα Στάθης

Το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μπάρμπα Στάθης. Όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος Μιχάλης Χαμαλέλης, οι επενδύσεις της εταιρείας αναμένεται να προσεγγίσουν φέτος τα 50 εκατ. ευρώ, από περίπου 6 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας θεαματική αύξηση.

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική αύξηση, που αντανακλά την εμπιστοσύνη της εταιρείας και της IDEAL στη στρατηγική και στο σχέδιο ανάπτυξης», ανέφερε ο κ. Χαμαλέλης, σημειώνοντας ότι μεγάλο μέρος της απόδοσης των συγκεκριμένων επενδύσεων θα αρχίσει να γίνεται ορατό από το 2027.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, στην αποθήκευση και τη διανομή, αλλά και στη βελτίωση της παραγωγικότητας. Ένας από τους βασικούς στόχους είναι να περιοριστεί η εξάρτηση από τρίτους παρόχους αποθήκευσης, η οποία αποτελεί σημαντικό στοιχείο κόστους για την εταιρεία. Σύμφωνα με τον κ. Χαμαλέλη, οι επενδύσεις θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και το 2027, καθώς θα συνεχιστεί η υλοποίηση των έργων που βρίσκονται ήδη στον σχεδιασμό.

Η μεγαλύτερη κίνηση αφορά τη Λάρισα, όπου η Μπάρμπα Στάθης σχεδιάζει επένδυση περίπου 35 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το παλαιό εργοστάσιο της Froza, το οποίο θα ανακατασκευαστεί και θα επανασχεδιαστεί πλήρως, ώστε να δημιουργηθεί νέα παραγωγική μονάδα και αυτοματοποιημένος αποθηκευτικός χώρος.

Η επένδυση ξεκινά το β΄ τρίμηνο του 2027, το πρώτο 30% της νέας δυναμικότητας αναμένεται να παραδοθεί μέσα στο 2028 και η πλήρης ανάπτυξή της προβλέπεται έως το 2030. Με την ολοκλήρωσή της, η εταιρεία σχεδιάζει να διπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητά της στα κατεψυγμένα λαχανικά.

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο αφορά τις αποθήκες και τη διανομή. Στη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο εργοστάσιο, ολοκληρώνεται στο δ΄ τρίμηνο του 2026 νέο κέντρο αποθήκευσης δυναμικότητας 6.300 θέσεων παλετών, επένδυση περίπου 5,5 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να περιορίσει σημαντικά το κόστος εξωτερικής αποθήκευσης.

Στην Αθήνα σχεδιάζεται νέο, υψηλά αυτοματοποιημένο κέντρο αποθήκευσης και διανομής περίπου 5.000 θέσεων παλετών, με επένδυση κοντά στα 3,5 εκατ. ευρώ και στόχο ολοκλήρωσης στο δ΄ τρίμηνο του 2027. Το κέντρο θα αναλάβει και τη συλλογή παραγγελιών, βελτιώνοντας τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας στη Νότια Ελλάδα.

Παράλληλα, περίπου 6 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν στην υφιστάμενη μονάδα φρέσκων σαλατών στη Σίνδο. Με νέες γραμμές παραγωγής, η δυναμικότητα προβλέπεται να αυξηθεί από 6.300 σε 9.000 τόνους, δηλαδή κατά σχεδόν 50%, ενώ η νέα υποδομή θα επιτρέψει στην εταιρεία να εισέλθει και σε νέες κατηγορίες προϊόντων. Το πρώτο μέρος της πρόσθετης δυναμικότητας αναμένεται το α΄ τρίμηνο του 2027 και η πλήρης ανάπτυξη έως το β΄ τρίμηνο του 2028.

Νέα προϊόντα

Οι επενδύσεις συνοδεύονται από εμπορική αντεπίθεση. Τον Νοέμβριο προγραμματίζεται νέα οπτική ταυτότητα για τα κατεψυγμένα λαχανικά Μπάρμπα Στάθης και τον Δεκέμβριο συνολική επανατοποθέτηση των φρέσκων σαλατών, με νέες συσκευασίες, μεγέθη και διεύρυνση της γκάμας.

Οι κινήσεις γίνονται σε μία περίοδο κατά την οποία η εταιρεία κερδίζει μερίδια. Στα κατεψυγμένα λαχανικά το μερίδιο σε όγκο έφθασε στο πρώτο εξάμηνο το 41,1%, αυξημένο κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες, και σε αξία το 51,9%. Στις φρέσκες σαλάτες το μερίδιο σε όγκο ανήλθε στο 16,1% και σε αξία στο 17,3%.

Τα έσοδα της Μπάρμπα Στάθης αυξήθηκαν κατά 8% στα 69,5 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο, όμως η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, οι υψηλότερες προωθητικές δαπάνες και οι περιορισμοί που ίσχυαν στην αγορά ως προς τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου ανά προϊόν περιόρισαν την αύξηση των συγκρίσιμων EBITDA στο 1%, στα 6,9 εκατ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο έπαψε να ισχύει από την 1η Ιουλίου, με τη διοίκηση να περιμένει αισθητή επιτάχυνση της κερδοφορίας στο δεύτερο εξάμηνο και να προβλέπει για το σύνολο του 2026 αύξηση EBITDA κατά 6%-8%.

Attica

Σε χρονιά-ρεκόρ από πλευράς επενδύσεων εξελίσσεται το 2026 και για την Attica Πολυκαταστήματα. «Η φετινή χρονιά θα είναι χρονιά-ρεκόρ από πλευράς CapEx», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Δημοσθένης Μπούμης, τοποθετώντας τις φετινές επενδύσεις κοντά στα 8 εκατ. ευρώ, πέραν των δαπανών συντήρησης που απαιτούνται για τα περισσότερα από 60.000 τ.μ. των καταστημάτων της αλυσίδας.

Η επενδυτική δραστηριότητα θα συνεχιστεί και το 2027, με τον κ. Μπούμη να τοποθετεί τον ελάχιστο πήχη στα 10 εκατ. ευρώ. Περίπου 7 εκατ. ευρώ αφορούν επενδύσεις συντήρησης και αναβάθμισης, ενώ επιπλέον 4-5 εκατ. ευρώ σχετίζονται με τέσσερα νέα καταστήματα. «Σίγουρα θα είναι 10 εκατ. ευρώ. Το ελάχιστο που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι 10 εκατ. ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα τρία από αυτά θα ανοίξουν στη Riviera Galleria στο Ελληνικό το φθινόπωρο του 2027, ενώ ακόμη ένα κατάστημα ενός εμπορικού σήματος σχεδιάζεται για το The Mall Athens. Η διοίκηση συνεχίζει παράλληλα να εξετάζει ευκαιρίες εκτός Αττικής για ανάπτυξη του Attica Beauty ή νέων καταστημάτων συγκεκριμένων εμπορικών σημάτων, γεγονός που θα μπορούσε να ανεβάσει περαιτέρω τον επενδυτικό λογαριασμό του 2027.

Νωρίτερα, μέσα στο 2026, σχεδιάζεται η λειτουργία Attica Beauty στο The Mall Athens, καθώς η εταιρεία επιχειρεί να αναπτύξει και μικρότερα, περισσότερο εξειδικευμένα σημεία πώλησης πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο των πολυκαταστημάτων.

Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντική ψηφιακή αναβάθμιση. Μέχρι το τέλος της χρονιάς προβλέπεται η πλήρης ανάπτυξη νέων συστημάτων για προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, νέου προγράμματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων και πιστότητας, καθώς και νέου μοντέλου logistics για το ηλεκτρονικό κατάστημα. Παράλληλα, η Attica ενσωματώνει εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με την πλήρη εφαρμογή τους να αναμένεται έως το β΄ τρίμηνο του 2027.

Όπως ανέφερε ο κ. Μπούμης, με τη συμβολή της συγκεκριμένης τεχνολογίας η Attica θα μπορούσε ακόμη και να υπερδιπλασιάσει τον αριθμό των προϊόντων που παρουσιάζει ηλεκτρονικά στους πελάτες της μέσα στο 2027.

Οι κινήσεις πατούν πάνω σε μια ήδη ισχυρή πορεία. Στο α΄ εξάμηνο οι πωλήσεις της Attica αυξήθηκαν κατά 7% στα 113,6 εκατ. ευρώ, τα συγκρίσιμα EBITDA κατά 5% στα 12,4 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη κατά 9% στα 7,1 εκατ. ευρώ. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις έφθασαν τα 6,8 εκατ. ευρώ από 5,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ενώ περισσότερα από 60 νέα premium brands προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιο.

Παράλληλα, παρά τη σχεδόν σταθερή επισκεψιμότητα στα περίπου 3,2 εκατ. άτομα, η μέση απόδειξη αυξήθηκε στα 97,1 ευρώ από 94,7 ευρώ, ενώ το ποσοστό μετατροπής των επισκέψεων σε αγορές ενισχύθηκε στο 37% από 35,5%. Οι συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 4%, δείχνοντας ότι η αύξηση των πωλήσεων δεν στηρίχθηκε απλώς σε μεγαλύτερη κίνηση στα καταστήματα.

Για το σύνολο του 2026 η διοίκηση της Attica προβλέπει αύξηση τόσο των εσόδων όσο και των συγκρίσιμων EBITDA κατά 7%-9% και των κερδών προ φόρων κατά 8%-10%. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το δεύτερο εξάμηνο, λόγω της εποχικότητας και της περιόδου Black Friday και Χριστουγέννων.

Byte

Διαφορετικού χαρακτήρα είναι το επενδυτικό στοίχημα του ομίλου Byte, όπου η ανάπτυξη επικεντρώνεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια, τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τη διεθνή επέκταση.

Ο διευθύνων σύμβουλος Πάνος Βασιλειάδης ανέφερε ότι το επενδυτικό πρόγραμμα παραμένει περίπου στο 1 εκατ. ευρώ, με έμφαση στις υπηρεσίες cloud και στην ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο όμιλος έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιεί συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης στις λειτουργίες κυβερνοασφάλειας, με στόχο μεγαλύτερο αυτοματισμό, υψηλότερη παραγωγικότητα των αναλυτών και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Παράλληλα σχεδιάζει να αξιοποιήσει την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού ψηφιακού πορτοφολιού ταυτότητας και το νέο πλαίσιο eIDAS 2.0, ενώ από τις αρχές του 2027 προγραμματίζεται νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής διατήρησης εγγράφων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας σε επιλεγμένες αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ιδιαίτερα σε κυβερνοασφάλεια, υπηρεσίες εμπιστοσύνης και ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων.

Η Byte μπαίνει σε αυτή τη φάση με ανεκτέλεστο έργων περίπου 86 εκατ. ευρώ. Στο πρώτο εξάμηνο τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 17% στα 66,8 εκατ. ευρώ, τα συγκρίσιμα EBITDA κατά 22% στα 10,3 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη κατά 29% στα 7,2 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σταθερή διεύρυνση του περιθωρίου κερδοφορίας: το περιθώριο EBITDA έχει ανέβει από περίπου 10% στο α΄ εξάμηνο του 2024 σε 14,8% το 2025 και 15,5% φέτος, καθώς ο όμιλος μετατοπίζει το μείγμα δραστηριοτήτων του προς υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, μεταξύ άλλων στην κυβερνοασφάλεια και στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης.

Παράλληλα, η έκθεση στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης παραμένει σχετικά περιορισμένη, καθώς αυτά αντιστοιχούν περίπου στο 22% των εσόδων, ενώ περίπου το 11% προέρχεται ήδη από διεθνείς δραστηριότητες.

Για το σύνολο του 2026 η διοίκηση προβλέπει έσοδα 115-125 εκατ. ευρώ και EBITDA 17-18 εκατ. ευρώ, με περιθώριο περίπου 15%. Η ανάπτυξη αναμένεται να στηριχθεί περαιτέρω στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην κυβερνοασφάλεια, στις νέες υπηρεσίες ψηφιακής ταυτότητας, σε έργα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και στη μεγαλύτερη αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των εταιρειών πληροφορικής της IDEAL.

Το guidance

Η αναπτυξιακή εικόνα των τριών εταιρειών βρίσκεται και πίσω από το guidance που έδωσε για πρώτη φορά η IDEAL Holdings για το σύνολο της χρήσης 2026. Η διοίκηση προβλέπει αύξηση των συγκρίσιμων εσόδων κατά 8%-10%, των συγκρίσιμων EBITDA επίσης κατά 8%-10%, των κερδών προ φόρων κατά 12%-14% και των συγκρίσιμων καθαρών κερδών κατά 17%-20%. Σε επίπεδο δημοσιευμένων εσόδων η αύξηση αναμένεται να φθάσει το 20%.

Ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου τοποθέτησε έτσι τα καθαρά κέρδη του ομίλου πάνω από τα 30 εκατ. ευρώ για το 2026, εκτίμηση που, εφόσον επιβεβαιωθεί, επιτρέπει βάσει της υφιστάμενης πολιτικής διανομών μέρισμα της τάξης των 0,25-0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Η εικόνα αυτή αποτελεί και τη βάση πάνω στην οποία η IDEAL επέλεξε να αυξήσει περαιτέρω την έκθεσή της στις τρεις βασικές συμμετοχές μέσω της εξαγοράς του ποσοστού της OHA. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η IDEAL θα ελέγχει το 100% της Kymora και μέσω αυτής το 100% της Μπάρμπα Στάθης και της Byte και το 70,08% της Attica.

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