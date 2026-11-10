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Σύσταση αγοράς (buy) για τη μετοχή της Ideal Holdings και τιμή-στόχο τα 7,5 ευρώ δίνει η Eurobank Equities, εκτιμώντας ότι οι πρόσφατες αλλαγές στη μετοχική δομή του χαρτοφυλακίου της δημιουργούν προϋποθέσεις για σημαντική ενίσχυση της αξίας που αναλογεί στους μετόχους. Η χρηματιστηριακή βλέπει περιθώριο ανόδου 38,6%, ενώ συνυπολογίζοντας την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 5,5%, η συνολική δυνητική απόδοση διαμορφώνεται στο 44,2%.

Η Eurobank Equities ξεκινά εκ νέου την κάλυψη της Ideal με σύσταση αγοράς, μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης κάλυψης στο πλαίσιο του Sponsored Research, αναδεικνύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης των θυγατρικών, την ενίσχυση της συμμετοχής του ομίλου στα κέρδη τους και τις δυνατότητες παραγωγής ταμειακών ροών.

Οι δύο κινήσεις που αλλάζουν τα δεδομένα

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκονται δύο σημαντικές συναλλαγές, οι οποίες αναδιαμορφώνουν τη δομή του χαρτοφυλακίου και ενισχύουν την οικονομική συμμετοχή της IDEAL στις εταιρείες που ελέγχει.

Η πρώτη αφορά την εισαγωγή της Attica στο Χρηματιστήριο τον Ιούλιο του 2026, η οποία επέτρεψε τη μερική ρευστοποίηση της επένδυσης και την άντληση ρευστότητας άνω των 50 εκατ. ευρώ σε επίπεδο Kymora, της εταιρείας συμμετοχών που περιλαμβάνει τις Byte, Attica και Μπάρμπα Στάθης.

Η κίνηση ενίσχυσε τη συνολική ταμειακή θέση της IDEAL, χωρίς να επηρεάσει τον έλεγχο μιας ισχυρής δραστηριότητας λιανικού εμπορίου με σημαντική παραγωγή ταμειακών ροών.

Η δεύτερη και πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι η εξαγορά έναντι 119 εκατ. ευρώ του εναπομείναντος ποσοστού 25% που κατείχε η OHA στην Kymora.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η IDEAL αύξησε την πραγματική οικονομική συμμετοχή της στο 100% των Byte και Μπάρμπα Στάθης και στο 70,1% της Attica.

Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, η νέα δομή επιτρέπει στους μετόχους της IDEAL να επωφελούνται από μεγαλύτερο μέρος των κερδών και των ταμειακών ροών των θυγατρικών, με την πλήρη επίδραση της συναλλαγής να αναμένεται από το 2027.

EBITDA 92 εκατ. ευρώ έως το 2030 – Ποιοι κλάδοι θα οδηγήσουν την ανάπτυξη

Η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι η λειτουργική κερδοφορία του χαρτοφυλακίου θα ενισχύεται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 10% έως το 2030.

Ειδικότερα, τα συγκρίσιμα EBITDAaL εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 58 εκατ. ευρώ το 2025 σε περίπου 92 εκατ. ευρώ το 2030, ενώ το αντίστοιχο περιθώριο κερδοφορίας προβλέπεται να διευρυνθεί από 11,3% σε περίπου 12,5%.

Βασικός μοχλός ανάπτυξης αναμένεται να αποτελέσει ο κλάδος τροφίμων, με μέση ετήσια αύξηση EBITDA περίπου 13% την περίοδο 2025-2028. Η βελτίωση θα στηριχθεί στις επενδύσεις για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και στις λειτουργικές αποδοτικότητες, που εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν τα περιθώρια κέρδους.

Ακολουθεί ο κλάδος πληροφορικής, με προβλεπόμενο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 10%, αξιοποιώντας την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, ψηφιακής εμπιστοσύνης και λύσεις υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Για την Attica, η Eurobank Equities προβλέπει μέση ετήσια αύξηση EBITDA περίπου 8%, με βασικούς καταλύτες τη βελτίωση της παραγωγικότητας των καταστημάτων και την επιλεκτική επέκταση του δικτύου. Οι εκτιμήσεις ενσωματώνουν, πάντως, μια περιορισμένη υποχώρηση του περιθωρίου κερδοφορίας.

Η αυξημένη συμμετοχή της IDEAL στις θυγατρικές σημαίνει ότι μεγαλύτερο μέρος της αναμενόμενης ανάπτυξης θα μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα που αναλογούν στους μετόχους του ομίλου, καθώς εξαλείφεται και η συμμετοχή μειοψηφίας της OHA.

Ταμειακές ροές άνω των 200 εκατ. ευρώ και περιθώρια απομόχλευσης

Παρά τη σημαντική εκροή κεφαλαίων για την εξαγορά της συμμετοχής της OHA, η Eurobank Equities εκτιμά ότι η Ideal διατηρεί ισχυρές δυνατότητες παραγωγής ρευστότητας, οι οποίες επιτρέπουν τόσο τη χρηματοδότηση επενδύσεων όσο και τη συνέχιση των διανομών προς τους μετόχους.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της χρηματιστηριακής, ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του 2026 θα διαμορφωθεί κοντά στα 123 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε δύο φορές τα προσαρμοσμένα EBITDAaL.

Ωστόσο, για την περίοδο 2027-2030 προβλέπονται λειτουργικές ταμειακές ροές άνω των 200 εκατ. ευρώ, οι οποίες υπερκαλύπτουν τις εκτιμώμενες επενδυτικές δαπάνες ύψους περίπου 107 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δημιουργήσει περιθώρια για ετήσιες διανομές περίπου 20 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους, οι οποίες αντιστοιχούν σε απόδοση κοντά στο 6%, σύμφωνα με τις παραδοχές του μοντέλου.

Παράλληλα, εφόσον δεν πραγματοποιηθούν νέες εξαγορές, η Eurobank Equities αναμένει σταδιακή μείωση του δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDAaL σε περίπου μία φορά έως το 2030.

City Link: Η δικαστική εκκρεμότητα που πιέζει τις αποτιμήσεις

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στη δικαστική διαμάχη μεταξύ της PICAR και του Μετοχικού Ταμείου Στρατού για την κύρια σύμβαση μίσθωσης του City Link, όπου στεγάζεται το εμβληματικό κατάστημα της Attica.

Η εκκρεμότητα έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της συγκεκριμένης εμπορικής εγκατάστασης, επηρεάζοντας αρνητικά το επενδυτικό κλίμα τόσο για την Attica όσο και για την IDEAL.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, από την εισαγωγή της Attica στο Χρηματιστήριο τον Ιούλιο, η μετοχή της έχει υποχωρήσει περίπου 12%, ενώ αντίστοιχες απώλειες 12% καταγράφει και η Ideal, παρά την ισχυρή πορεία της υποκείμενης δραστηριότητας λιανικής.

Η Eurobank Equities αποφεύγει να προβλέψει την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας, εκτιμά όμως ότι μια επίλυση που θα διασφάλιζε μακροπρόθεσμη ορατότητα για το City Link θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημαντικός καταλύτης ανατίμησης και για τις δύο μετοχές.

Στα 7,50 ευρώ η δίκαιη αξία

Για την αποτίμηση της Ideal, η Eurobank Equities επικαιροποιεί το μοντέλο άθροισης της αξίας των επιμέρους δραστηριοτήτων (Sum of the Parts – SOTP), χρησιμοποιώντας προεξοφλημένες ταμειακές ροές (DCF) για τους επιχειρηματικούς τομείς.

Η νέα αποτίμηση ενσωματώνει τις αναθεωρημένες λειτουργικές προβλέψεις, την αυξημένη οικονομική συμμετοχή στις θυγατρικές και τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της OHA.

Μετά την εφαρμογή discount 10% λόγω της δομής εταιρείας συμμετοχών (holding-company discount), η χρηματιστηριακή καταλήγει σε δίκαιη αξία περίπου 7,50 ευρώ ανά μετοχή.

Η τιμή-στόχος συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 38,6%, με τη συνολική δυνητική απόδοση, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων διανομών, να φτάνει το 44,2%.

Η βασική επενδυτική θέση της Eurobank Equities στηρίζεται στην εκτίμηση ότι η Ideal, μετά τις πρόσφατες συναλλαγές, διαθέτει μεγαλύτερη συμμετοχή στις ταμειακές ροές των δραστηριοτήτων της, ισχυρές προοπτικές οργανικής ανάπτυξης και δυνατότητα σταδιακής μείωσης του δανεισμού της.