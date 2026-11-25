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Σε νέα, σημαντική υποβάθμιση των εκτιμήσεών της για την κερδοφορία και την αποτίμηση της Allwyn προχωρά η Eurobank Equities, αφαιρώντας πλήρως τη δραστηριότητα της Βραζιλίας από τις προβλέψεις της και περιορίζοντας τις προσδοκίες για την πορεία της PrizePicks στην αμερικανική αγορά.

Η χρηματιστηριακή μειώνει την τιμή στόχο στα 9 ευρώ από 11,10 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας την ουδέτερη σύσταση. Η νέα αποτίμηση συνεπάγεται περιθώριο υποχώρησης 5,7% έναντι της τιμής κλεισίματος των 9,54 ευρώ, ενώ συνυπολογίζοντας τη μερισματική απόδοση του 10,5%, η προσδοκώμενη συνολική απόδοση διαμορφώνεται στο 4,8%.

Παρά τις απώλειες 46,4% που καταγράφει η μετοχή από τις αρχές του έτους, η Eurobank Equities εξακολουθεί να θεωρεί ότι η σχέση κινδύνου και απόδοσης δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική.

Οι νέες εκτιμήσεις για την κερδοφορία

Τα προσαρμοσμένα EBITDA του τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 396 εκατ. ευρώ, περίπου 10% χαμηλότερα από τις προβλέψεις της χρηματιστηριακής, κυρίως λόγω της ασθενέστερης κερδοφορίας της Betano και των αυξημένων κεντρικών δαπανών.

Εκτός από την αφαίρεση της Βραζιλίας, οι νέες προβλέψεις ενσωματώνουν τους ρυθμιστικούς κινδύνους στη Χιλή, το αυξημένο κόστος προσέλκυσης και διατήρησης πελατών και τις δυσκολίες αναπλήρωσης του μεγέθους της βραζιλιάνικης δραστηριότητας.

Η αναλογούσα στην Allwyn κερδοφορία από την Betano εκτιμάται πλέον στα 137 εκατ. ευρώ το 2027, ενώ για το 2029 οι προβλέψεις είναι κατά 20% χαμηλότερες έναντι των προηγούμενων εκτιμήσεων. Ωστόσο, αναμένονται ετήσιες χρηματικές διανομές από την Betano ύψους 157-180 εκατ. ευρώ την περίοδο 2027-2029.

Σε επίπεδο ομίλου, οι εκτιμήσεις για τα προσαρμοσμένα EBITDA, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών, μειώνονται κατά 8%-10%, με την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας να περιορίζεται στο 1% το 2027 και στο 4% ετησίως τη διετία 2028-2029.

Το αυξημένο κόστος της PrizePicks

Παρά την αύξηση των καθαρών εσόδων της PrizePicks κατά 29% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες στο τρίτο τρίμηνο, στα 183 εκατ. ευρώ, η Eurobank Equities διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη της δραστηριότητας απαιτεί μεγαλύτερες επενδύσεις από όσες είχαν αρχικά προβλεφθεί.

Η χρηματιστηριακή μειώνει τις εκτιμήσεις της για τα προσαρμοσμένα EBITDA της PrizePicks κατά περίπου 10% για το 2026 και κατά 20%-25% για τη διετία 2027-2028. Προβλέπει πλέον ετήσια αύξηση εσόδων 5%-6% μετά το 2026 και περιθώρια EBITDA μεταξύ 33% και 34%, έναντι 37% το 2025.

Η πρόκληση του μερίσματος και του δανεισμού

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η δυνατότητα της Allwyn να συνδυάσει τη διατήρηση των υψηλών χρηματικών διανομών με την αποκλιμάκωση του δανεισμού της.

Οι διαθέσιμες προς διανομή ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμώνται στα 573 εκατ. ευρώ το 2027 και στα 785 εκατ. ευρώ το 2028, έναντι ετήσιων διανομών περίπου 762 εκατ. ευρώ που συνεπάγεται η ελάχιστη δέσμευση για μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή.

Η δυνατότητα καταβολής μερίσματος σε μετοχές προσφέρει ευελιξία, ωστόσο οι πιέσεις στον ισολογισμό αναμένεται να ενταθούν προς το τέλος της δεκαετίας.

Ειδικότερα, η προβλεπόμενη καταβολή 800 εκατ. ευρώ για την ελληνική άδεια εκτιμάται ότι θα αυξήσει τον καθαρό δανεισμό στα 7,8 δισ. ευρώ το 2029. Σε συνδυασμό με τη μετέπειτα αναπροσαρμογή της κερδοφορίας της ελληνικής δραστηριότητας, ο δείκτης μόχλευσης αναμένεται να υπερβεί τις τέσσερις φορές το 2030.

Η αποτίμηση

Ακόμη και με τη νέα τιμή στόχο, η Allwyn αποτιμάται με πολλαπλασιαστή EV/EBITDA περίπου 8,7 φορές, διατηρώντας υψηλότερη αποτίμηση έναντι των ανταγωνιστών της, παρά τον αυξημένο δανεισμό και τη σημαντική ρυθμιστική αβεβαιότητα. Οι παράγοντες αυτοί δικαιολογούν, κατά τη Eurobank Equities, τη διατήρηση της επιφυλακτικής στάσης απέναντι στη μετοχή.