Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η INTERBETON ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε διαρροή νερού από το σύστημα συλλογής και καθίζησης υδάτων πλύσης οχημάτων στη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος στη Μεταμόρφωση, με κατεύθυνση προς τον Κηφισό. Η εταιρεία ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης και πραγματοποιεί εσωτερικό έλεγχο για τα αίτια του συμβάντος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η INTERBETON ενημερώνει ότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος στη Μεταμόρφωση, εντοπίστηκε διαρροή νερού με κατεύθυνση προς τον Κηφισό από το σύστημα συλλογής και καθίζησης υδάτων πλύσης οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος.

Η εταιρεία προχώρησε αμέσως στις απαιτούμενες τεχνικές εργασίες για τη διακοπή της διαρροής, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν.

Παράλληλα, διενεργεί εσωτερικό έλεγχο για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος με τη δέουσα σοβαρότητα. Τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηριακών αναλύσεων θα αξιολογηθούν, ώστε να εφαρμοστεί κάθε πρόσθετο μέτρο που θα κριθεί αναγκαίο.

Η INTERBETON συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας κάθε αναγκαία πληροφορία και συνδρομή στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Διαβάστε ακόμη

Τίτλοι τέλους για το ελβετικό φράγκο – Κατακόρυφη αύξηση των αιτήσεων για ρύθμιση

Υποδομές: Η μάχη της χρηματοδότησης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

ΜΙΔΑ: Τι θα εμφανίζει για κάθε ακίνητο και τι θα ζητά πριν αλλάξει ένα ενοικιαστήριο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ