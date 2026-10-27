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Τις προηγμένες τεχνολογίες της για το σύγχρονο πεδίο μάχης παρουσίασε η INTRACOM DEFENSE (IDE) στη διεθνή έκθεση αμυντικού εξοπλισμού AUSA 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα υβριδικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δοκιμαστεί σε επιχειρησιακές δραστηριότητες του αμερικανικού στρατού.

Η ελληνική εταιρεία συμμετείχε στην έκθεση με τα ασφαλή τακτικά συστήματα επικοινωνιών και πληροφοριών, καθώς και με τη σειρά Hybrid Electric Power Systems (HEPS®), αναδεικνύοντας τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του λεγόμενου «εξηλεκτρισμένου πεδίου μάχης».

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή των συστημάτων HEPS® στις φετινές ασκήσεις και δοκιμές του Στρατού των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος Transformation In Contact (TIC), το οποίο επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Τα ελληνικά συστήματα στις δοκιμές του αμερικανικού στρατού

Στο πλαίσιο του Project Convergence Capstone 6 (PC-C6), η IDE συνεργάστηκε με την 4η Μεραρχία Πεζικού του αμερικανικού στρατού για την αξιοποίηση της Τακτικής Υβριδικής Ηλεκτρογεννήτριας και του συστήματος ηλεκτρικής τροφοδοσίας οχημάτων GENAIRCON SAPS.

Τα συστήματα χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη κινητών κόμβων του συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου Νέας Γενιάς (Next Generation Command and Control – NGC2).

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι δοκιμές ανέδειξαν τη δυνατότητα των ελληνικών λύσεων να εξασφαλίζουν αξιόπιστη ηλεκτρική τροφοδοσία, μεγαλύτερη επιχειρησιακή αυτονομία και αθόρυβη λειτουργία, περιορίζοντας παράλληλα τις ανάγκες εφοδιαστικής υποστήριξης σε περιβάλλοντα υψηλής απειλής.

Οι συγκεκριμένες δυνατότητες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τις σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις, καθώς η αξιοποίηση προηγμένων συστημάτων επικοινωνιών, αισθητήρων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυξάνει τις απαιτήσεις για συνεχή και ασφαλή παροχή ενέργειας.

Στόχος η περαιτέρω ανάπτυξη στις ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ

Οι λύσεις της INTRACOM DEFENSE σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ελλάδα, με την εταιρεία να επιδιώκει την ενίσχυση της θέσης της στην αμερικανική αμυντική αγορά και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών συνεργασίας σε διεθνή προγράμματα.

Κατά τη διάρκεια της AUSA 2026, ο Chief Commercial Officer της IDE, Ευστάθιος Καραγιάννης, και στελέχη της εταιρείας υποδέχθηκαν στο περίπτερό της τον πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνιο Αλεξανδρίδη, τον υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγο Ανδρέα Κορωνάκη, και τον γενικό διευθυντή της ΓΔΑΕΕ, υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα.

Το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκαν επίσης εκπρόσωποι ξένων αντιπροσωπειών και στελέχη της διεθνούς αμυντικής βιομηχανίας.

Η ελληνική συμμετοχή οργανώθηκε από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και με την υποστήριξη της Enterprise Greece.

Αναφερόμενος στη στρατηγική της IDE, ο Ευστάθιος Καραγιάννης δήλωσε:

«Η παρουσία της IDE στις Ηνωμένες Πολιτείες αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας με κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες του τομέα της αεροδιαστημικής και της άμυνας, καθώς και στην αξιοποίηση της επιχειρησιακής αξιολόγησης των τεχνολογιών της, σε συνεργασία με τον Στρατό των ΗΠΑ. Οι προσπάθειες αυτές εντάσσονται στη ευρύτερη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης της IDE, με ιδιαίτερη έμφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες αγορές των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ».

Η διεθνής δραστηριότητα αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της INTRACOM DEFENSE. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επί αρκετά συνεχόμενα χρόνια.

Με όχημα την τεχνολογική εξειδίκευση και την παραγωγική της βάση στην Ελλάδα, η IDE επιδιώκει να διευρύνει τη συμμετοχή της σε διεθνή αμυντικά προγράμματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην αμερικανική αγορά και στις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων των χωρών του ΝΑΤΟ.