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Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης προσφέρει το πρόγραμμα RRF GR SME Competitiveness, με ευνοϊκούς όρους δανεισμού, μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων και διάρκεια αποπληρωμής που μπορεί να φτάσει τα 12 έτη.

Σημαντικές ευκαιρίες πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση έχουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος RRF GR SME Competitiveness, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας InvestEU, με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

Το χρηματοδοτικό εργαλείο στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια με ευνοϊκότερους όρους για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, την επέκταση δραστηριοτήτων και την κάλυψη αναγκών ρευστότητας.

Το πρόγραμμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επιχειρήσεις που σχεδιάζουν νέες επενδύσεις, αλλά και για εκείνες που επιδιώκουν να ενισχύσουν την καθημερινή λειτουργία τους χωρίς τις αυξημένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων που συχνά συνοδεύουν τον συμβατικό τραπεζικό δανεισμό.

Χρηματοδότηση από 10.000 έως 7,5 εκατ. ευρώ

Μέσω του RRF GR SME Competitiveness παρέχεται δυνατότητα χρηματοδότησης από 10.000 ευρώ έως 7,5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τις ανάγκες, το μέγεθος και τα οικονομικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης.

Η διάρκεια αποπληρωμής μπορεί να φτάσει έως τα 12 έτη, ανάλογα με το συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα και τη μορφή χρηματοδότησης.

Βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος αποτελεί η εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, η οποία περιορίζει τον πιστωτικό κίνδυνο για τις τράπεζες και διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δανειακά κεφάλαια.

Οι όροι επιτοκίου και εξασφαλίσεων διαμορφώνονται ανάλογα με την τράπεζα και τα χαρακτηριστικά της χρηματοδότησης.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και σε επιλέξιμους επαγγελματίες και αγρότες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά κριτήρια χαρακτηρισμού ως ΜΜΕ, τα οποία περιλαμβάνουν απασχόληση λιγότερων από 250 εργαζομένων και συγκεκριμένα οικονομικά όρια ως προς τον κύκλο εργασιών ή το ενεργητικό τους.

Η επιλεξιμότητα εξετάζεται με βάση τη δραστηριότητα, τα οικονομικά δεδομένα και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Ποιες δαπάνες καλύπτονται

Το RRF GR SME Competitiveness μπορεί να αξιοποιηθεί για δύο βασικές κατηγορίες χρηματοδότησης.

Επενδυτικά δάνεια, που μπορούν να καλύψουν την αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων, την απόκτηση λογισμικού, την επέκταση παραγωγικών δραστηριοτήτων και, υπό προϋποθέσεις, την ανέγερση ή αποπεράτωση επαγγελματικών ακινήτων.

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης, που μπορούν να χρηματοδοτήσουν την αγορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων, τη μισθοδοσία, τα ενοίκια και άλλες λειτουργικές ανάγκες.

Η δυνατότητα κάλυψης τόσο επενδυτικών όσο και λειτουργικών αναγκών καθιστά το πρόγραμμα ενδιαφέρον για επιχειρήσεις του τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας.

Ευνοϊκότεροι όροι και μειωμένες εξασφαλίσεις

Η εγγυοδοτική κάλυψη του InvestEU επιτρέπει την παροχή προνομιακών όρων χρηματοδότησης, με μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων.

Ανάλογα με την τράπεζα, παρέχονται δυνατότητες σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου, περίοδος χάριτος και ευέλικτες μορφές αποπληρωμής.

Επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται για επιδότηση, αλλά για τραπεζικό δάνειο, το οποίο υπόκειται σε πιστοληπτική αξιολόγηση και υποχρέωση αποπληρωμής.

Πώς μπορούν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα οι επιχειρήσεις

Η σωστή επιλογή χρηματοδοτικού εργαλείου προϋποθέτει αξιολόγηση των επενδυτικών αναγκών, του ύψους της απαιτούμενης χρηματοδότησης και της δυνατότητας εξυπηρέτησης του δανείου.

Η VK PREMIUM, εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με εξειδίκευση στα αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά προγράμματα, υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών και στην προετοιμασία των φακέλων χρηματοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις δυνατότητες του προγράμματος είναι διαθέσιμες στον αναλυτικό οδηγό για το RRF GR SME Competitiveness ή στο τηλέφωνο 210 6835560.