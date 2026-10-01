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Ανοδικά κινήθηκε τον Αύγουστο το κόστος δανεισμού των νοικοκυριών της Ευρωζώνης για αγορά κατοικίας, ενώ αισθητή ήταν η αύξηση και στα επιτόκια των νέων καταναλωτικών δανείων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΚΤ για τα τραπεζικά επιτόκια.

Ο σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού για νέα στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης, στο 3,60%, τον Αύγουστο του 2026.

Αντίθετα, ο αντίστοιχος δείκτης για νέα δάνεια προς επιχειρήσεις παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητος, στο 3,77%.

Στο σκέλος των καταθέσεων, το σύνθετο επιτόκιο για νέες καταθέσεις επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 2,25%, ενώ το επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας των επιχειρήσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,61%.

Για τα νοικοκυριά, το σύνθετο επιτόκιο των νέων καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 2,18%, ενώ το επιτόκιο στις καταθέσεις μίας ημέρας παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο στο 0,29%.

Τα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων

Ο σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού, ο οποίος συνδυάζει τα επιτόκια όλων των δανείων προς επιχειρήσεις, παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητος τον Αύγουστο του 2026.

Το επιτόκιο των νέων δανείων άνω του 1 εκατ. ευρώ, με κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου έως τρεις μήνες, μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 3,34%.

Για νέα δάνεια του ίδιου ύψους, με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου άνω των τριών μηνών και έως ένα έτος, το επιτόκιο υποχώρησε κατά 6 μονάδες βάσης στο 3,78%.

Στα νέα δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου άνω των δέκα ετών, το επιτόκιο παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο στο 3,74%.

Αντίθετα, στα νέα δάνεια έως 250.000 ευρώ, με κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου έως τρεις μήνες, το μέσο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 3,93%, εξέλιξη που, σύμφωνα με την ΕΚΤ, οφείλεται τόσο στην επίδραση των επιτοκίων όσο και στην επίδραση της στάθμισης.

Σε ό,τι αφορά στις νέες καταθέσεις των επιχειρήσεων, το επιτόκιο στις καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος παρέμεινε σταθερό στο 2,24% τον Αύγουστο του 2026. Αμετάβλητο στο 0,61% παρέμεινε και το επιτόκιο στις καταθέσεις μίας ημέρας των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, το επιτόκιο στα νέα δάνεια προς ατομικές επιχειρήσεις και προσωπικές εταιρείες, με κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου έως ένα έτος, αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,33%, κυρίως λόγω της επίδρασης της στάθμισης.

Ακριβότερα τα στεγαστικά δάνεια

Στην πλευρά των νοικοκυριών, ο σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού, ο οποίος συνδυάζει τα επιτόκια όλων των δανείων για αγορά κατοικίας, αυξήθηκε τον Αύγουστο του 2026.

Ειδικότερα, το επιτόκιο στα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου έως ένα έτος αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης στο 3,86%, λόγω τόσο της επίδρασης των επιτοκίων όσο και της επίδρασης της στάθμισης.

Το επιτόκιο στα στεγαστικά δάνεια με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου άνω του ενός και έως πέντε έτη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,60%.

Για τα στεγαστικά δάνεια με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου άνω των πέντε και έως δέκα έτη, το επιτόκιο αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 3,80%.

Στα στεγαστικά δάνεια με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου άνω των δέκα ετών, το επιτόκιο αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 3,43%.

Στο 7,92% τα νέα καταναλωτικά δάνεια

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μεταβολή στα καταναλωτικά δάνεια. Κατά την ίδια περίοδο, το επιτόκιο των νέων δανείων προς νοικοκυριά για καταναλωτικούς σκοπούς αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 7,92%.

Στο μέτωπο των καταθέσεων των νοικοκυριών, το επιτόκιο στις νέες καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο στο 2,13%.

Το επιτόκιο στις καταθέσεις με προειδοποίηση ανάληψης τριών μηνών αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 1,25%, ενώ το επιτόκιο στις καταθέσεις μίας ημέρας των νοικοκυριών παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο στο 0,29%.

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