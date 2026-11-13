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Η μετάβαση στην επόμενη γενιά διαγωνισμών που αφορούν τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού Δημοσίου βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη λίστα να μεγαλώνει σταδιακά, πριν ακόμα ολοκληρωθεί ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τη «γέφυρα» με τη νέα εποχή φαίνεται να δημιουργεί μια σειρά έργων, που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από άλλους πόρους, με αθροιστική αξία αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα, από τις περιπτώσεις που –ενδεικτικά– έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής –σε ένα «στενό» χρονικό περιθώριο– και ήδη απασχολούν τους υποψηφίους αναδόχους, με σημαντικούς ελληνικούς και ξένους τεχνολογικούς ομίλους μεταξύ τους, προκύπτει μια πρώτη «δεξαμενή» νέων έργων, από διάφορους φορείς, με συνολικό budget άνω των 800 εκατ. ευρώ.

Γεγονός που επιβεβαιώνει τη φράση που έχουν χρησιμοποιήσει υψηλόβαθμα στελέχη από την αγορά της πληροφορικής σε άλλες ευκαιρίες και αφορμές, ότι «υπάρχει ζωή και μετά από το RRF», με νέες διαγωνιστικές διαδικασίες να έπονται…

Η λίστα των έργων

Η αρχή έγινε, ουσιαστικά, σε μεγάλο βαθμό, στα νέα mega projects με την προκήρυξη του διαγωνισμού των 515,4 εκατ. ευρώ για τις νέες ψηφιακές ταυτότητες, τον οποίο τρέχει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για λογαριασμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τη χρηματοδότησή του να προέρχεται από εθνικούς πόρους.

Πριν από μερικά μόλις 24ωρα, προστέθηκε στον κατάλογο και άλλη μια διαγωνιστική διαδικασία, με αντικείμενο της σχετικής σύμβασης τη συνέχιση, για δύο επιπλέον έτη, της παροχής υπηρεσιών Δημόσιου Υπολογιστικού Νέφους και Υπηρεσιών Υποστήριξης, που υλοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Microsoft Azure, για το Ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος, στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Νεφοϋπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών (Cloud Services)».

Όπως αναφέρεται από την πλευρά της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην προκήρυξη του νέου διεθνούς διαγωνισμού, η συνέχιση αυτή στοχεύει στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας, της επεκτασιμότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών που υποστηρίζουν τα κυβερνητικά νέφη G-Cloud και H-Cloud, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ψηφιακής Βίβλου και του αντίστοιχου νόμου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 157 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ και, αν συνυπολογιστεί το δικαίωμα προαίρεσης (αύξησης φυσικού αντικειμένου έως 50%), δηλαδή άλλα 78,5 εκατ. ευρώ, ο συνολικός προϋπολογισμός «σκαρφαλώνει» στα 235,5 εκατ. ευρώ, πάντα με ΦΠΑ.

Κύριος του έργου και φορέας λειτουργίας και χρηματοδότησης θεωρείται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ αυτό θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2026, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη 14η Δεκεμβρίου 2026 και ημερομηνία αποσφράγισής τους τη 18η Δεκεμβρίου 2026.

Προηγήθηκε επίσης η προκήρυξη της ΚτΠ πριν από μερικές ημέρες για τον διεθνή διαγωνισμό 35 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) για το έργο «Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Ψηφιακών Υποδομών για τη Λειτουργία του Συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στον Δημόσιο Τομέα», με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών την 30ή Νοεμβρίου και αποσφράγισής τους την 4η Δεκεμβρίου, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Εκ μέρους της ΚτΠ προκηρύχθηκαν και ορισμένα άλλα έργα με μικρότερους προϋπολογισμούς (π.χ. Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, που υπάγεται στη χρηματοδότηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης και Παραμετροποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Μηχανισμού Πληρωμών Προγραμμάτων Επιδοτήσεων (Escrow Accounts) της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., Αναδιαμόρφωση του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙΙ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους κ.λπ.).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι

Ισχυροί ελληνικοί όμιλοι πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αλλά και ξένοι «παίκτες» έχουν ήδη δηλώσει το «παρών» στον διαγωνισμό των 515,4 εκατ. ευρώ για τις νέες ψηφιακές ταυτότητες, μέσω των κοινοπραξιών Uni Systems – Veridos, ΟΤΕ – Byte – Idemia, Thales – Space Hellas – Nova ICT – Zetes, ΤΕΡΝΑ – Inform Λύκος – AustriaCard, Iron Mountain Hellas – Mühlbauer – Kontron BG Project EOOD.

Αντίστοιχα, στο έργο των 235,5 εκατ. ευρώ για την Παροχή Υπηρεσιών Δημόσιου Υπολογιστικού Νέφους & Υποστήριξης για το Ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος, στη φάση της διαβούλευσης δόθηκε απάντηση σε σχόλιο ενδιαφερόμενης ισχυρής ελληνικής εταιρείας πληροφορικής ότι «το έργο αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων υποδομών και στην κάλυψη συγκεκριμένων επιχειρησιακών και τεχνικών αναγκών, οι οποίες περιορίζονται αποκλειστικά στην παροχή και αξιοποίηση υπηρεσιών Cloud της Microsoft», με την πρόταση για τροποποίηση της διατύπωσης της απαίτησης «να γίνεται αποδεκτή σύμβαση με οποιονδήποτε αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών Cloud» να απορρίπτεται.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει, ανάμεσα σε άλλα, την παροχή υπολογιστικής ισχύος, αποθηκευτικών χώρων, δικτυακών υπηρεσιών και υποδομών διαχείρισης δεδομένων.

Στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνονται η κυβερνοασφάλεια, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, η αποκατάσταση συστημάτων σε περίπτωση καταστροφής και η τεχνική υποστήριξη.

Ο προγραμματισμός του Υπουργείου

Στον προγραμματισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως έγινε πρόσφατα γνωστό, περιλαμβάνονται πέντε μεγάλα ψηφιακά έργα, με εφαρμογές στην Πολιτική Προστασία, τις κρίσιμες επικοινωνίες, την οδική ασφάλεια, τη διαστημική τεχνολογία και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Ο σχεδιασμός αναφέρεται στο νέο ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής φυσικών καταστροφών, το Hellas Space 2.0, το Εθνικό Δίκτυο Κρίσιμων Ασύρματων Επικοινωνιών (MCNGR), το Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την αναβαθμισμένη πλατφόρμα «Διαύγεια», με τα βασικά ορόσημα να τοποθετούνται μεταξύ Νοεμβρίου 2026 και Μαΐου 2027.

Μάλιστα, στις 12 Νοεμβρίου, το Υπουργείο προχώρησε στην προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού του Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος Hellas–Space 2.0, προϋπολογισμού 69 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη εθνικού αστερισμού τριών οπτικών δορυφόρων Παρατήρησης της Γης πολύ υψηλής χωρικής ανάλυσης, με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας της χώρας στην πρόσβαση σε δορυφορικά δεδομένα και την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών των δημόσιων υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός διενεργείται –με βάση το κείμενο της ανακοίνωσης– από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ).

Όπως έγινε επίσημα γνωστό, αποτελεί την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία του νέου προγράμματος, συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ, το οποίο συνεχίζει και διευρύνει τις δυνατότητες που αναπτύχθηκαν μέσω του πρώτου Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων (και είχε αναφερθεί πάντως ότι χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης).