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Την προτεραιοποίηση νέων παρεμβάσεων υπέρ των επιχειρήσεων, εφόσον δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος τα επόμενα χρόνια, προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην εκδήλωση της ΕΣΕΕ για την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου, όπου η συνομοσπονδία παρουσίασε τη νέα «ΓΕΩΒΑΣΗ» του ελληνικού εμπορίου.

Ο κ. Πιερρακάκης, αναφερόμενος στα μέτρα που αφορούν το εμπόριο και τις επιχειρήσεις, σημείωσε ότι στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου, οι παρεμβάσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και άλλων μέτρων που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, εφόσον υπάρξουν μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυνατότητες.

Για τη μείωση της προκαταβολής φόρου ανέφερε ότι πρόκειται για μέτρο με σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, καθώς η μείωση κατά 5% κοστίζει περίπου 400 εκατ. ευρώ την πρώτη χρονιά. «Θα θέλαμε να ήταν ένα μεγαλύτερο και γρηγορότερο» μέτρο, είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η προκαταβολή να μειώνεται περαιτέρω χρόνο με τον χρόνο.

Σε ό,τι αφορά το τέλος επιτηδεύματος, ο υπουργός τόνισε ότι υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την κατάργησή του, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι σχετικές παρεμβάσεις πρέπει να συνδυάζονται με τις κοινωνικές προτεραιότητες και τις δημοσιονομικές δυνατότητες.

«Προτιμώ να σας εκπλήξουμε ευχάριστα από το να σας εκπλήξουμε δυσάρεστα», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να κατευθύνει στις επιχειρήσεις τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο που μπορεί να δημιουργηθεί, αντί να ανακοινώνει μέτρα χωρίς να έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής τους.

Ο υπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη των επιχειρήσεων αποτελεί διαχρονική επιλογή της κυβέρνησης, αναφερόμενος στις φορολογικές και άλλες παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2019. Σημείωσε ακόμη ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες για μειώσεις φόρων και αναφέρθηκε στο φετινό πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ.

Ο κ. Πιερρακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη σημασία της καταγραφής της εμπορικής δραστηριότητας αναφερόμενος στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «ΓΕΩΒΑΣΗ», που παρουσίασε η ΕΣΕΕ. Όπως είπε, η συστηματική αποτύπωση των δεδομένων είναι απαραίτητη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής, καθώς «ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις, δεν μπορείς να διαχειριστείς και δεν μπορείς να αλλάξεις».

Αναφερόμενος στη συνολική θέση του εμπορίου στην οικονομία, σημείωσε ότι ο κλάδος αντιστοιχεί στο 10,9% του ΑΕΠ, με κύκλο εργασιών που το 2025 έφθασε τα 181,3 δισ. ευρώ και περίπου 760.000 θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν στο 17,3% της συνολικής απασχόλησης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης του τζίρου των εμπορικών επιχειρήσεων, συνδέοντάς την και με την τουριστική κατανάλωση.

Όπως ανέφερε, εάν κάθε ξένος επισκέπτης της χώρας πραγματοποιούσε επιπλέον αγορές ύψους 100 ευρώ, το συνολικό όφελος για την οικονομία θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 4 δισ. ευρώ. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ επισήμανε με τον τρόπο αυτό τη σημασία της αύξησης της δαπάνης των τουριστών στην ελληνική αγορά, πέρα από την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών.

Ο κ. Καφούνης υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη για σταθερούς και δίκαιους κανόνες για τις επιχειρήσεις, καθώς και για παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Όπως ανέφερε, το εμπόριο συνδέει την παραγωγή με την κατανάλωση και αποτελεί βασικό κρίκο της οικονομικής δραστηριότητας σε κάθε πόλη και γειτονιά.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι, οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου ήταν μεγάλες ενόψει των πρόσφατων κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρές παρεμβάσεις ενόψει της επόμενης ημέρας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο κ. Καφούνης κατέληξε ότι το εμπόριο δεν αποτελείται μόνο από οικονομικούς δείκτες και κύκλους εργασιών, αλλά συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των πόλεων και των τοπικών κοινωνιών, επισημαίνοντας την ανάγκη για ένα εμπορικό περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να αναπτύσσονται δίκαια τόσο οι μικρές και μεσαίες όσο και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Η «ΓΕΩΒΑΣΗ» χαρτογραφεί το ελληνικό εμπόριο

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε από την ΕΣΕΕ η «ΓΕΩΒΑΣΗ – Η οικονομική γεωγραφία του εμπορίου», ένα εργαλείο καταγραφής και χωρικής απεικόνισης της εμπορικής δραστηριότητας σε ολόκληρη τη χώρα.

Η πλατφόρμα συγκεντρώνει και επεξεργάζεται δεδομένα για την εμπορική δραστηριότητα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, με στόχο να αποτυπώσει τη δυναμική των επιμέρους αγορών, τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και τις μεταβολές που καταγράφονται στο ελληνικό εμπόριο.

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