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Νέα καταστήματα Bread Factory στην Αθήνα και την περιφέρεια σχεδιάζει για το 2027 η πλευρά των Κουλουράδων, η οποία απέκτησε τα εμπορικά σήματα της αλυσίδας και αναδιοργάνωσε τη λειτουργία εννέα καταστημάτων της. Ο επενδυτικός σχεδιασμός προχωρά παρά την αναστάτωση που προκάλεσε τον περασμένο Οκτώβριο η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του «Χωριάτικου». Πρόκειται για την υπόθεση στην οποία ελέγχεται ο πρώην ιδιοκτήτης των Bread Factory και με την οποία, όπως υπογραμμίζει στο newmoney ο ιδρυτής των Κουλουράδων, κ. Δημήτρης Γρίβας, δεν έχουν καμία σχέση ούτε οι Κουλουράδες ούτε οι νέες εταιρείες που λειτουργούν τα Bread Factory.

Παράλληλα, οι Κουλουράδες προετοιμάζουν τη διεύρυνση της πιλοτικής συνεργασίας τους με το δίκτυο πρατηρίων Shell του ομίλου Motor Oil, όπου ήδη λειτουργούν τέσσερα shop-in-shop. Με τις δύο αλυσίδες, το επιχειρηματικό σχήμα υπό τον κ. Γρίβα και με βασικό μέτοχο την πλευρά του Ινδού επιχειρηματία κ. Taizoon Khorakiwala, επικεφαλής του Switz Group, διευρύνει σημαντικά την παρουσία του στην οργανωμένη αρτοποιία και τη μικρή εστίαση.

Την ίδια ώρα, η χθεσινή ορθή επανάληψη των οικονομικών καταστάσεων της Κουλουράδες Holding στο ΓΕΜΗ ανεβάζει κατά 700.000 ευρώ τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2025, στα 1,24 εκατ. ευρώ, με τους τρεις μετόχους της εταιρείας συμμετοχών να έχουν εισπράξει μερίσματα σχεδόν 1,1 εκατ. ευρώ.

Το deal και η περιπέτεια

Οι συζητήσεις για την είσοδο των Κουλουράδων στα Bread Factory ξεκινούν στα τέλη του 2025 και καταλήγουν στην απόκτηση των εμπορικών σημάτων της αλυσίδας και στην εφαρμογή του μοντέλου franchise.

Στις 2 Οκτωβρίου 2026 υπογράφεται συμφωνητικό για τη μεταβίβαση έξι ελληνικών και δύο ευρωπαϊκών εμπορικών σημάτων Bread Factory στην κυπριακή Yelisee Limited, θυγατρική της Κουλουράδες Holding. Η Yelisee είναι επίσης ο μοναδικός μέτοχος της Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονοπρόσωπη Α.Ε., που συστήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και έχει αναλάβει τον κεντρικό εφοδιασμό και την εμπορική πολιτική των οκτώ νέων εταιρειών franchise που λειτουργούν τα εννέα καταστήματα.

Η συμφωνία αφορά, σύμφωνα με την πλευρά των Κουλουράδων, την απόκτηση του brand και όχι την εξαγορά των εταιρειών του προηγούμενου ιδιοκτήτη.

Η μετάβαση στο νέο επιχειρηματικό σχήμα μόλις έχει ολοκληρωθεί όταν, στις 25 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του «Χωριάτικου», δεσμεύονται και οι τραπεζικοί λογαριασμοί της νέας προμηθευτικής εταιρείας και των οκτώ δικαιοδόχων.

Δύο ημέρες αργότερα η πλευρά των Κουλουράδων καταθέτει υπόμνημα στην Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, ζητώντας την άρση των δεσμεύσεων και επισημαίνοντας ότι οι νέες εταιρείες δεν έχουν καμία μετοχική, διοικητική ή οικονομική σχέση με τους κατηγορουμένους της υπόθεσης.

Στο υπόμνημα γίνεται αναφορά σε κύκλο εργασιών 12 εκατ. ευρώ σε διάστημα επτά μηνών, καταβολές περίπου 650.000 ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, μηνιαίες υποχρεώσεις της τάξης των 200.000 ευρώ και περίπου 1.000 θέσεις εργασίας.

Σήμερα, σύμφωνα με τη διοίκηση, η εμπορική λειτουργία των Bread Factory έχει ομαλοποιηθεί, οι συναλλαγές με κάρτες έχουν αποκατασταθεί και οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές εξυπηρετούνται κανονικά. Δεν έχει επιβεβαιωθεί, πάντως, επισήμως η άρση του συνόλου των αρχικών δεσμεύσεων.

Τα σχέδια του 2027

Στον σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με τον κ. Γρίβα, περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα νέο Bread Factory στην Αθήνα και επέκταση στην περιφέρεια, με τη Λάρισα να βρίσκεται μεταξύ των αγορών που εξετάζονται. Αντίθετα, εκτός πλάνου για το 2027 παραμένει η Θεσσαλονίκη.

Με τα Bread Factory οι Κουλουράδες αποκτούν παρουσία σε μια διαφορετική κατηγορία της αγοράς, αυτή των πολυκαταστημάτων αρτοποιίας, με εκατοντάδες κωδικούς προϊόντων, από ψωμί και γλυκά μέχρι καφέ και έτοιμο φαγητό, πολλαπλάσιους τζίρους ανά κατάστημα και αντίστοιχα μεγαλύτερες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.

Προτεραιότητα αποτελεί η βελτίωση της κερδοφορίας των υφιστάμενων καταστημάτων μέσα από την αναδιάρθρωση της προϊοντικής γκάμας και την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων. Η δυνατότητα πανελλαδικού εφοδιασμού που διαθέτει ήδη το επιχειρηματικό σχήμα διευκολύνει, εξάλλου, την επέκταση εκτός Αττικής.

Το στοίχημα με τη Shell

Για τους Κουλουράδες ένα νέο κανάλι πωλήσεων ανοίγει η συνεργασία με το δίκτυο πρατηρίων Shell του ομίλου Motor Oil. Η αλυσίδα έχει ήδη αναπτύξει τέσσερα shop-in-shop στην Αττική, μεταξύ άλλων στον Υμηττό και το Παγκράτι, και προετοιμάζει επιπλέον σημεία. Οι πρώτες εμπορικές επιδόσεις κρίνονται ενθαρρυντικές, με τη συνεργασία να μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη έκταση εφόσον αποδειχθεί επιτυχημένο το μοντέλο.

Η παρουσία στα πρατήρια δίνει στους Κουλουράδες πρόσβαση σε μια ευρύτερη πελατειακή βάση χωρίς να απαιτείται η δημιουργία αυτόνομων καταστημάτων. Ταυτόχρονα, η συνεργασία συμβαδίζει με την προσπάθεια των εταιρειών εμπορίας καυσίμων να αυξήσουν τα έσοδά τους από άλλες δραστηριότητες λιανικής.

Οι επενδύσεις και τα μερίσματα

Με την προσθήκη των Bread Factory διευρύνεται περαιτέρω το αποτύπωμα του κ. Khorakiwala στην ελληνική αγορά. Ο Ινδός επιχειρηματίας έχει συγκροτήσει μέσω του Switz Group ένα χαρτοφυλάκιο επιχειρήσεων που καλύπτει μεγάλο μέρος της αλυσίδας της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής, από τις πρώτες ύλες μέχρι τη λιανική.

Σε αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Olympic Foods, η Artizan Hellas, η Κρητών Άρτος, η Ιωνική Σφολιάτα, οι Κουλουράδες και τα The Bakers in the Hood. Μάλιστα, η Ιωνική Σφολιάτα δρομολογεί επενδυτικό πρόγραμμα 40 εκατ. ευρώ για νέες εγκαταστάσεις στη Σίνδο.

Στην Κουλουράδες Holding η Pablania Limited, που συνδέεται με την πλευρά του Ινδού επενδυτή, κατέχει το 70%, ενώ ο κ. Δημήτρης Γρίβας διατηρεί το 20% και ο κ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης το υπόλοιπο 10%.

Με βάση τις διορθώσεις που καταχωρίστηκαν χθες στο ΓΕΜΗ, τα έσοδα της Holding από συμμετοχές και επενδύσεις για το 2025 αναθεωρούνται στα 1,51 εκατ. ευρώ από 812.240 ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 1,24 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 129,5% σε σχέση με τα ποσά που είχαν δημοσιευτεί αρχικά στις 29 Σεπτεμβρίου για την ίδια χρήση. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώνονται σε σχεδόν 1,4 εκατ. ευρώ.

Σημαντικές είναι και οι διορθώσεις στον ισολογισμό. Οι συνολικές υποχρεώσεις αναθεωρούνται στα 264.434 ευρώ από 809.000 ευρώ, με τις εμπορικές υποχρεώσεις των 544.429 ευρώ να μηδενίζονται. Οι λοιπές απαιτήσεις μειώνονται κατά περίπου 700.000 ευρώ, ενώ οι εμπορικές απαιτήσεις αυξάνονται από 93.583 ευρώ σε 249.154 ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώνεται στα 5,95 εκατ. ευρώ από 6,49 εκατ. ευρώ, με τα ίδια κεφάλαια να παραμένουν στα 5,68 εκατ. ευρώ. Στην ανακοίνωση του ΓΕΜΗ δεν διευκρινίζονται οι λόγοι των διορθώσεων.

Το 88,3% των καθαρών κερδών της χρήσης, δηλαδή 1.095.846 ευρώ, διανεμήθηκε στους τρεις μετόχους: 767.092 ευρώ στην Pablania Limited, 219.169 ευρώ στον κ. Γρίβα και 109.585 ευρώ στον κ. Καραγιάννη.

Τα οικονομικά του κουλουριού

Με ένα δίκτυο περίπου 170 καταστημάτων, στο οποίο απασχολούνται εκατοντάδες εργαζόμενοι, οι Κουλουράδες έχουν πλέον να διαχειριστούν μια διαφορετική οικονομική πραγματικότητα σε σχέση με εκείνη πάνω στην οποία χτίστηκε η αλυσίδα.

Παρά τις ανατιμήσεις των τελευταίων ετών, τα περιθώρια κέρδους των καταστημάτων έχουν συμπιεστεί σημαντικά, καθώς η αύξηση του λειτουργικού κόστους περιορίζει την απόδοση των δικαιοδόχων.

Ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελούν οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών ακινήτων κατά την ανανέωση των μισθωτηρίων. Ετσι, παράλληλα με τα νέα ανοίγματα και τις ανακαινίσεις, η αλυσίδα επανεξετάζει την παρουσία της σε σημεία όπου οι αυξήσεις των ενοικίων καθιστούν ασύμφορη τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Πρόσθετη πίεση στην κερδοφορία ασκούν οι τραπεζικές προμήθειες για τις συναλλαγές με κάρτες και οι χρεώσεις των πλατφορμών delivery, καθώς αλλάζουν οι αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών.

Γι’ αυτό και η διοίκηση των Κουλουράδων επιμένει στη διατήρηση εταιρικών καταστημάτων, ώστε να έχει άμεση εικόνα των οικονομικών δεδομένων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δικαιοδόχοι της.