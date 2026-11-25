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Ισχυρή αύξηση πωλήσεων και σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας κατέγραψε η ΚΡΙ-ΚΡΙ στα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2026, με τη δυναμική των εξαγωγών ελληνικού γιαουρτιού και τη διεύρυνση της παραγωγικής της δραστηριότητας να αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της γαλακτοβιομηχανίας.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €316,05 εκ. έναντι €259,69 εκ. το 2025 (αυξημένος +21,7%). Τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €58,54 εκ. έναντι €42,94 εκ. το 2025.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €52,89 εκ. , έναντι €38,13 εκ. το 2025.

Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €46,30 εκ., έναντι €31,14 εκ. το 2025.

Ο κλάδος γιαουρτιού συνέχισε να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της Εταιρείας. Οι συνολικές πωλήσεις γιαουρτιού αυξήθηκαν κατά 29,9% σε αξία και κατά 26,0% σε όγκο.

Οι ισχυρές επιδόσεις στις αγορές του εξωτερικού συνεχίζονται, με τις εξαγωγές γιαουρτιού να καταγράφουν αύξηση +39,5% σε αξία. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι στις ευρωπαϊκές αγορές ενισχύει περαιτέρω τις προοπτικές της κατηγορίας, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για την Εταιρεία. Η ΚΡΙ-ΚΡΙ αξιοποιεί αποτελεσματικά τη δυναμική αυτή. Ενδεικτικά, οι πωλήσεις γιαουρτιού αυξήθηκαν +61% στο Ηνωμένο Βασίλειο και +24% στην Ιταλία, που αποτελούν τις βασικές αγορές του εξωτερικού.

Στην ελληνική αγορά, οι πωλήσεις γιαουρτιού ξεπέρασαν τα €68 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 8,6%. Παράλληλα, η συνολική αγορά συνέχισε να αναπτύσσεται, καταγράφοντας άνοδο 9,5% σε αξία και 7,1% σε όγκο [στοιχεία Circana (προηγ. IRI), Ιαν.-Σεπ. 2026]. Η τάση στροφής των καταναλωτών στα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας συνεχίζεται, κυρίως λόγω της μεγάλης διαφοράς των τιμών τους συγκριτικά με τα branded γιαούρτια. Μέσα σε ένα τέτοιο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ΚΡΙ-ΚΡΙ διατήρησε τη δεύτερη θέση στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, με μερίδιο 12,6% σε αξία από 13,5% το 2025 [στοιχεία Circana (προηγ. IRI), σε αξία Ιαν.-Σεπ. 2026], επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ισχύ του εμπορικού της σήματος και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Στον κλάδο του παγωτού, η ΚΡΙ-ΚΡΙ διατήρησε τη θέση της σε μία αγορά που συνέχισε να επηρεάζεται από τις δυσμενείς συνθήκες κατανάλωσης. Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς παρουσίασε μείωση σε όγκο κατά -1,3% και αύξηση σε αξία κατά +1,2% [στοιχεία Circana (προηγ. IRI), Ιαν.-Σεπ. 2026]. Οι πωλήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ ακολούθησαν την τάση της αγοράς, εμφανίζοντας οριακή αύξηση +0,4%.

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, η εταιρεία έχει εκπονήσει και υλοποιεί επενδυτικά σχέδια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Στο εννεάμηνο οι επενδύσεις σε πάγιο μηχανολογικό εξοπλισμό και κτίρια ξεπέρασαν τα €14 εκ. Για το σύνολο της χρήσης 2026, αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις συνολικού ύψους περίπου €25 εκ.

Η αναπτυξιακή πορεία της ΚΡΙ-ΚΡΙ αντανακλάται άμεσα στην ενίσχυση της απασχόλησης και της περιφερειακής οικονομίας. Κατά το εννεάμηνο του 2026, ο μέσος αριθμός εργαζομένων ξεπέρασε τους 900, ενώ οι νέες προσλήψεις υπερέβησαν τις 150. Η συνεχής δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε συνδυασμό με το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιεί η εταιρεία, υπογραμμίζει τη στρατηγική της ΚΡΙ-ΚΡΙ για βιώσιμη ανάπτυξη με θετικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να προκαλούν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και να ασκούν πιέσεις στο κόστος βασικών πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, ενέργειας και μεταφορών.

Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αξιολογεί διαρκώς τις επιπτώσεις τους στη συνολική κοστολογική βάση της Εταιρείας. Εκτιμώντας ότι οι υφιστάμενες πιέσεις θα διατηρηθούν, η Εταιρεία εξετάζει τον κατάλληλο συνδυασμό μέτρων επιλεκτικών προσαρμογών στις τιμές πώλησης αλλά και απορρόφησης μέρους του αυξημένου κόστους, με γνώμονα τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και την προστασία της λειτουργικής της κερδοφορίας.