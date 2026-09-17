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Σημαντική αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων προ claw back και rebate κατά 24,1% εμφάνισε ο Όμιλος Lavipharm στα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2026, ενώ τα κέρδη EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 5,2%.

Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 38,5 εκατ. ευρώ έναντι 31,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 24,1%. Ειδικότερα οι πωλήσεις προς το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 35%, οι πωλήσεις των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν κατά 23%, ενώ οι πωλήσεις των OTC αυξήθηκαν κατά 3%. Οι ενοποιημένες πωλήσεις, μετά την αφαίρεση των rebates και clawback, ανήλθαν σε 34,4 εκατ. ευρώ έναντι 26,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,9%.

Τα συνολικά αναπροσαρμοσμένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας πτώση κατά 7,7% λόγω του έκτακτου εσόδου ύψους 0,9 εκατ. ευρώ από την πώληση της εταιρείας Pharma Plus που πραγματοποιήθηκε το Α’ εξάμηνο του 2025.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2025. Η μείωση αυτή οφείλεται επίσης στο έσοδο από την πώληση της εταιρείας Pharma Plus που αναγνωρίστηκε το Α’ Εξάμηνο του 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι, εξαιρώντας το συγκεκριμένο έσοδο, τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 41,3% σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2025.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου, στις 30/6/2026, διαμορφώθηκε σε 37,7 εκατ. ευρώ, αυξημένος σε σχέση με την 31/12/2025 λόγω της τραπεζικής χρηματοδότησης της εξαγοράς του DUROGESIC®.

Ο κ. Βασίλης Μπαλούμης, Οικονομικός Διευθυντής της Lavipharm δήλωσε: «Η ανοδική πορεία του Ομίλου θα συνεχιστεί με ταχύτερο ρυθμό στο Β’ εξάμηνο του 2026. Οι πωλήσεις της περιόδου αναμένονται σημαντικά υψηλότερες από εκείνες του πρώτου εξαμήνου, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στο εξωτερικό, όπου ο ρυθμός εκτέλεσης των παραγγελιών θα αυξηθεί ιδιαίτερα έως το τέλος του έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκτίμηση αυτή δεν ενσωματώνει το DUROGESIC®, του οποίου η εμπορική διάθεση αναμένεται να ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου, καθώς οι αδειοδοτικές διαδικασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί στις χώρες με το μεγαλύτερο εμπορικό ενδιαφέρον. Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα μεγέθη του Α΄ εξαμήνου έχουν επιβαρυνθεί με ποσό περίπου 300 χιλ. ευρώ, το οποίο αφορά δαπάνες σχετιζόμενες με τη μισθοδοσία προκειμένου να υλοποιηθεί η εμπορική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου προϊόντος».

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