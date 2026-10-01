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Η Lavipharm ξεκίνησε στις 30 Σεπτεμβρίου τις πωλήσεις του DUROGESIC στη Γαλλία, μετά την έγκριση της μεταβίβασης της άδειας κυκλοφορίας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαδικασίες για τις υπόλοιπες αγορές, με έμφαση σε εκείνες με υψηλό εμπορικό ενδιαφέρον.

Η ανακοίνωση της Lavipharm:

Η Lavipharm Α.Ε. («η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, κατόπιν της έγκρισης από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Γαλλίας της μεταβίβασης της άδειας κυκλοφορίας του DUROGESIC® στην Εταιρεία, ξεκίνησε την Τετάρτη, 30.09.2026 τις πωλήσεις του προϊόντος στη γαλλική αγορά.

Η Εταιρεία συνεχίζει τις διαδικασίες μεταβίβασης των αδειών κυκλοφορίας του DUROGESIC® στις λοιπές αγορές και εκτιμά ότι οι σχετικές εγκρίσεις, ειδικά στις αγορές μεγάλου εμπορικού ενδιαφέροντος, θα ολοκληρωθούν κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.

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