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Αύξηση 48% στα έσοδα του δεύτερου οικονομικού τριμήνου ανακοίνωσε η κινεζική Lenovo, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη των πωλήσεων προϊόντων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI), όπως οι διακομιστές (servers) και άλλος εξοπλισμός.

Τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν στα 30,2 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας τη μέση πρόβλεψη των 27,6 δισ. δολαρίων που είχε διαμορφωθεί από έξι αναλυτές, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Ωστόσο, με βάση τα λογιστικά πρότυπα του Χονγκ Κονγκ (HKFRS), η Lenovo εμφάνισε καθαρές ζημίες 640 εκατ. δολαρίων, έναντι καθαρών κερδών 340 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι, με βάση διαφορετική λογιστική προσέγγιση, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 166%, φτάνοντας τα 1,4 δισ. δολάρια.

Το συγκεκριμένο προσαρμοσμένο μέγεθος εξαιρεί μη ταμειακές λογιστικές εγγραφές που συνδέονται με δικαιώματα αγοράς μετοχών (warrants) και μετατρέψιμα ομόλογα, τα οποία εξέδωσε η Lenovo στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της με την Alat, εταιρεία μεταποίησης και τεχνολογίας της Σαουδικής Αραβίας.

Ρεκόρ στα data centers – Αύξηση 178% στα έσοδα

Ο τομέας Infrastructure Solutions Group (ISG), που κατασκευάζει servers και εξοπλισμό για κέντρα δεδομένων, κατέγραψε το ισχυρότερο τρίμηνο της ιστορίας του.

Τα έσοδά του εκτινάχθηκαν κατά 178% σε ετήσια βάση, στα 11,3 δισ. δολάρια, αντανακλώντας την αυξημένη ζήτηση για υποδομές που υποστηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Συνολικά, τα έσοδα της Lenovo από δραστηριότητες που σχετίζονται με την AI αυξήθηκαν κατά 79%, φτάνοντας τα 10,8 δισ. δολάρια.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί πλέον στο 36% των συνολικών εσόδων του ομίλου, αναδεικνύοντας τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης για την επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας.

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε και ο τομέας προσωπικών υπολογιστών, tablets και smartphones της Lenovo.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία αντιπροσώπευε περίπου το 60% των συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια του τριμήνου, παρουσίασε αύξηση 15% σε ετήσια βάση.