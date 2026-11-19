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Στη δωρεάν διάθεση 30.000 ιδίων μετοχών, που αντιστοιχούν στο 0,633% του μετοχικού της κεφαλαίου, προχωρά η Logismos Συστήματα Πληροφορικής, στο πλαίσιο προγράμματος επιβράβευσης εργαζομένων και στελεχών. Από τις μετοχές, 15.000 θα διατεθούν σε εργαζομένους και 15.000 σε τρία εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς υποχρέωση διακράτησης. Η συνολική χρηματιστηριακή αξία τους ανέρχεται σε 78.600 ευρώ, με βάση την τιμή κλεισίματος της 18ης Νοεμβρίου 2026, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η εταιρεία δεν θα κατέχει πλέον ίδιες μετοχές.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η εταιρεία Logismos Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εφαρμογή των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25/06/2025 και της 29/06/2026 καθώς και της κατ’ εξουσιοδότηση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 13/11/2026 κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, εγκρίθηκαν οι όροι της δεύτερης διάθεσης των ιδίων μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζομένους της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική αποδοχών και με το άρθρο 114 του ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει. Η διάθεση πραγματοποιείται δωρεάν, στο πλαίσιο προγράμματος επιβράβευσης και διατήρησης του προσωπικού, σε αναγνώριση της αφοσίωσης, της απόδοσης και της συμβολής των δικαιούχων στην Εταιρεία.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, την 18/11/2026, δόθηκε εντολή δωρεάν διάθεσης, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, συνολικά 30.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες είχαν αποκτηθεί από την Εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα από 15/06/2026 έως 22/10/2026, με μέση τιμή κτήσης περίπου 2,52 € πλέον εξόδων ανά μετοχή, συνολικής αξίας 75.456 € πλέον εξόδων. Οι μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,633% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα οι μετοχές θα διατεθούν ως εξής:

15.000 μετοχές σε εργαζομένους της Εταιρείας.

15.000 μετοχές σε τρία εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν υφίσταται υποχρέωση διακράτησης των μετοχών από τους δικαιούχους.

Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανέρχεται σε 78.600 €, βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στις 18/11/2026, η οποία ανέρχεται σε 2,62 € ανά μετοχή.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διάθεσης, η Εταιρεία δεν θα κατέχει πλέον ίδιες μετοχές ενώ το Νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε από την προαναφερθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει διάρκεια δύο ετών, ήτοι έως την 24/06/2027.