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Πάνω από το όριο του 5% ανήλθε η συμμετοχή της «Μακεδονικές Συμμετοχές Μονοπρόσωπη Α.Ε.» στη Logismos, μετά από αγορά μετοχών της εισηγμένης. Σύμφωνα με χρηματιστηριακή ανακοίνωση της εισηγμένης, η «Μακεδονικές Συμμετοχές» ξεπέρασε στις 2 Οκτωβρίου το όριο του 5%, αποκτώντας 238.036 κοινές ονομαστικές μετοχές της Logismos. Η συμμετοχή της διαμορφώνεται πλέον στο 5,022% των δικαιωμάτων ψήφου, ποσοστό που κατέχει έμμεσα και ο Αθανάσιος Κουλουτμπάνης, ως μοναδικός μέτοχος και διαχειριστής της εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η εταιρεία Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε., που στο εξής θα καλείται ως «Εταιρεία», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ότι στις 06.10.2026 έλαβε τις ακόλουθες γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου:

α) Από την εταιρεία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της οποίας μοναδικός μέτοχος και διαχειριστής είναι ο κ. Αθανάσιος Κουλουτμπάνης του Παναγιώτη, ότι, κατόπιν αγοράς μετοχών της Εταιρείας, η συμμετοχή της, η οποία ήταν προηγουμένως κατώτερη του ορίου του 5%, υπερέβη στις 02.10.2026 το όριο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» κατέχει πλέον άμεσα 238.036 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,022% επί συνόλου 4.740.000 δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

β) Από τον κ. Αθανάσιο Κουλουτμπάνη του Παναγιώτη, ότι, ως μοναδικός μέτοχος (100%) και διαχειριστής της «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», κατέχει από τις 02.10.2026 έμμεσα, μέσω αυτής, 238.036 δικαιώματα ψήφου, που

αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,022% επί συνόλου των 4.740.000 δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο κ. Κουλουτμπάνης δεν κατέχει άμεσα μετοχές της Εταιρείας.

Ούτε η «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ούτε ο κ. Κουλουτμπάνης κατέχουν δικαιώματα ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων.

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