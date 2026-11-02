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Σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές συμφωνίες της χρονιάς προχωρά η Marvell Technology, ανακοινώνοντας την εξαγορά της Lumentum, εταιρείας που ειδικεύεται στην κατασκευή οπτικών εξαρτημάτων, σε μια συναλλαγή συνολικής αξίας 115 δισ. δολαρίων.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά στοιχήματα στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η Marvell επιδιώκει να διευρύνει την παρουσία της στις υποδομές των κέντρων δεδομένων και να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της, την Broadcom.

Με την εξαγορά της Lumentum, μιας εταιρείας που έχει περίπου το μισό μέγεθός της, η Marvell επενδύει στην εκτίμηση ότι η έκρηξη των δαπανών των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων για την τεχνητή νοημοσύνη θα διατηρηθεί για πολλά ακόμη χρόνια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αυξανόμενη ζήτηση για οπτικά εξαρτήματα και συστήματα διασύνδεσης, τα οποία επιτρέπουν τη μεταφορά τεράστιων όγκων δεδομένων με υψηλές ταχύτητες μεταξύ των επεξεργαστών και των υποδομών των data centers.

Η εταιρεία εκτιμά ότι οι ανάγκες αυτές θα συνεχίσουν να αυξάνονται ταχύτερα από τη διαθέσιμη προσφορά, καθώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί επεκτείνουν τις υπολογιστικές εγκαταστάσεις τους.

Η Nvidia και το στοίχημα των υποδομών AI

Η σημασία των δύο εταιρειών για το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης αποτυπώνεται και στις κινήσεις της Nvidia, η οποία νωρίτερα φέτος επένδυσε 2 δισ. δολάρια στη Marvell και επιπλέον 2 δισ. δολάρια στη Lumentum.

Οι επενδύσεις αυτές υπογραμμίζουν τον αυξανόμενο ρόλο των εξειδικευμένων επεξεργαστών και των οπτικών διασυνδέσεων στην ανάπτυξη των υποδομών AI.

Πριν από μόλις τρία χρόνια, η Marvell ήταν μια σχετικά λιγότερο γνωστή εταιρεία ημιαγωγών. Έκτοτε, ωστόσο, η χρηματιστηριακή της αξία έχει εκτοξευθεί σε περισσότερα από 170 δισ. δολάρια, χάρη στη συμμετοχή της στην ανάπτυξη εξειδικευμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογιών δικτύωσης.

Μεταξύ των πελατών της συγκαταλέγεται η Amazon, την οποία υποστηρίζει στην ανάπτυξη προσαρμοσμένων επεξεργαστών AI και δικτυακών συστημάτων για κέντρα δεδομένων.

Η εξαγορά της Lumentum αναμένεται να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο τεχνολογιών της Marvell, προσφέροντάς της μεγαλύτερη δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η μάχη με την Broadcom και η συμφωνία με την Google

Ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της συμφωνίας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Marvell απέναντι στην Broadcom, η οποία έχει εδραιώσει ισχυρή παρουσία στην αγορά των εξειδικευμένων επεξεργαστών.

Η Broadcom αποτελεί εδώ και χρόνια τον βασικό συνεργάτη της Google, θυγατρικής της Alphabet, στην ανάπτυξη προσαρμοσμένων chips, ενώ διαθέτει ευρύτερο χαρτοφυλάκιο εξοπλισμού για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Marvell, ωστόσο, έχει ήδη αρχίσει να ενισχύει τη θέση της σε αυτή την αγορά.

Τον Αύγουστο εξασφάλισε μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία της, αναλαμβάνοντας την προμήθεια chips που λειτουργούν σε συνδυασμό με τους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Google.

Η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να αποφέρει στη Marvell έσοδα έως 120 δισ. δολάρια μέχρι το οικονομικό έτος 2033, ενώ παρέχει στην Google το δικαίωμα να αποκτήσει μετοχική συμμετοχή αξίας 12,2 δισ. δολαρίων.

Η νέα εξαγορά ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητα της Marvell να διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο από τις επενδύσεις των τεχνολογικών ομίλων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Lumentum: Οι προοπτικές από ενδεχόμενους περιορισμούς στις κινεζικές εισαγωγές

Η Lumentum δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο στον οποίο ο ανταγωνισμός εντείνεται, καθώς οι ανάγκες των data centers για ταχύτερες οπτικές συνδέσεις αυξάνονται.

Μεταξύ των βασικών ανταγωνιστών της συγκαταλέγονται η αμερικανική Coherent και η κινεζική Zhongji Innolight.

Η εταιρεία θα μπορούσε να επωφεληθεί από προτεινόμενη απαγόρευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για την εισαγωγή νέων κινεζικών οπτικών πομποδεκτών, εφόσον το μέτρο τεθεί σε εφαρμογή.

Μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να μετατοπίσει μέρος της ζήτησης προς προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, δημιουργώντας πρόσθετες ευκαιρίες για τη Lumentum.

Την ίδια στιγμή, πάντως, οι μετοχές των δύο εταιρειών έχουν δεχθεί ισχυρές πιέσεις.

Από τη στιγμή που έγιναν γνωστές οι συνομιλίες για την εξαγορά, στα τέλη του προηγούμενου μήνα, η μετοχή της Lumentum έχει υποχωρήσει περίπου 8%, ενώ εκείνη της Marvell καταγράφει απώλειες περίπου 22%.

Οι πιέσεις εντάθηκαν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κύματος ρευστοποιήσεων στον κλάδο των ημιαγωγών, το οποίο επιταχύνθηκε μετά τις απογοητευτικές προβλέψεις της Intel.

Η εξαγορά της Celestial AI και η ανάπτυξη των οπτικών τεχνολογιών

Η συμφωνία με τη Lumentum αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής της Marvell να ενισχύσει τις δραστηριότητές της στις φωτονικές τεχνολογίες.

Τον Φεβρουάριο του 2026, η εταιρεία ολοκλήρωσε την εξαγορά της Celestial AI, έναντι 3,5 δισ. δολαρίων.

Η συγκεκριμένη επένδυση αποσκοπούσε στην ανάπτυξη ταχύτερων οπτικών διασυνδέσεων, οι οποίες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία καθώς η χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακών βοηθών και αυτόνομων AI agents αυξάνεται.

Τα σύγχρονα κέντρα δεδομένων χρειάζεται να συνδέουν χιλιάδες επεξεργαστές, μεταφέροντας τεράστιες ποσότητες δεδομένων με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση.

Αυτή η ανάγκη ενισχύει τη ζήτηση για εξειδικευμένες τεχνολογίες οπτικής διασύνδεσης, οι οποίες αποτελούν βασικό πεδίο δραστηριοποίησης της Lumentum.

Από τα 3 δισ. στα 8,2 δισ. δολάρια έσοδα

Η ανάπτυξη της Marvell τα τελευταία χρόνια αποτυπώνεται και στις οικονομικές της επιδόσεις.

Τα ετήσια έσοδά της υπερδιπλασιάστηκαν, από περίπου 3 δισ. δολάρια το οικονομικό έτος 2021 σε 8,2 δισ. δολάρια το οικονομικό έτος 2026.

Η άνοδος αυτή συνοδεύτηκε από ισχυρή χρηματιστηριακή επίδοση, με τη μετοχή της να καταγράφει ιστορικό υψηλό τον Ιούνιο.

Είχε προηγηθεί η δημόσια τοποθέτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τη Marvell ως την επόμενη εταιρεία που θα μπορούσε να φτάσει σε χρηματιστηριακή αξία το 1 τρισ. δολάρια.

Η εξαγορά της Lumentum αποτελεί τη μεγαλύτερη επιχειρηματική κίνηση στην ιστορία της Marvell μετά την απόκτηση της Inphi το 2021, έναντι 10 δισ. δολαρίων.

Με το νέο deal, η εταιρεία επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της σε κρίσιμες τεχνολογίες της τεχνητής νοημοσύνης, ποντάροντας στη διατήρηση των υψηλών επενδύσεων για την κατασκευή και επέκταση των data centers τα επόμενα χρόνια.