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Η Marvell Technology συμφώνησε να παραχωρήσει στην Google της Alphabet δικαιώματα αγοράς μετοχών της αξίας έως 12,2 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο συμφωνίας που συνδέεται με την προμήθεια ημιαγωγών από τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό.

Η Google θα αποκτήσει το δικαίωμα να αγοράσει σχεδόν 59 εκατ. μετοχές της Marvell στην τιμή των 206,58 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε την Τετάρτη η Marvell στις ρυθμιστικές αρχές.

Περίπου 1,4 εκατ. από τα warrants θα κατοχυρωθούν κατά το πρώτο έτος της συμφωνίας. Τα υπόλοιπα δικαιώματα θα κατοχυρώνονται σταδιακά, σε επιμέρους πακέτα, τα οποία θα συνδέονται με κάθε 500 εκατ. δολάρια σε αγορές chips που θα πραγματοποιεί η Google από τη Marvell.

Τα προϊόντα της Marvell θα υποστηρίζουν τις Tensor Processing Units (TPUs) της Google, τους εξειδικευμένους επεξεργαστές που κερδίζουν έδαφος μεταξύ των εταιρειών που τους χρησιμοποιούν για την ανάπτυξη, εκπαίδευση και λειτουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Google, όπως και άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, αναπτύσσει τα δικά της chips τεχνητής νοημοσύνης, εν μέρει προκειμένου να περιορίσει το κόστος, καθώς οι κορυφαίοι επιταχυντές AI της Nvidia κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια ο καθένας. Στην ανάπτυξη δικών της ημιαγωγών επενδύει επίσης η Amazon.

Άλμα για τη μετοχή της Marvell

Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε ισχυρή αντίδραση στη Wall Street, με τη μετοχή της Marvell να ενισχυθεί στην αρχή έως και 14%. Λίγο αργότερα, κατέγραφε άνοδο 7,6%, στα 232,42 δολάρια, ενώ η μετοχή της Alphabet παρέμενε σχεδόν αμετάβλητη.

Οι επενδυτές εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότερο προβληματισμένοι για τις λεγόμενες «κυκλικές» συμφωνίες μεταξύ τεχνολογικών εταιρειών, ιδιαίτερα ανάμεσα στους κατασκευαστές ημιαγωγών και τους πελάτες τους στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Μια σειρά συμφωνιών και συνεργασιών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει συνάψει τα τελευταία χρόνια η Nvidia με σημαντικούς πελάτες της έχει ενισχύσει τις ανησυχίες ότι τέτοιου είδους σχέσεις ενδέχεται να οδηγούν σε διογκωμένες αποτιμήσεις και στρεβλή εικόνα της ζήτησης, τροφοδοτώντας τους φόβους για δημιουργία «φούσκας» στην AI.

Στην περίπτωση της Marvell, πάντως, τα warrants συνδέονται συγκεκριμένα με την αγορά από την Google ή συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ορισμένων εξατομικευμένων ημιαγωγών της Marvell.

Η Google ενισχύει τα δικά της AI chips

Οι TPUs της Google είναι διαθέσιμες στους πελάτες της εταιρείας και έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό πλεονέκτημα για τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει.

Η Alphabet αναμένεται να αντλήσει περίπου 3 δισ. δολάρια σε έσοδα από υποδομές που σχετίζονται με TPUs φέτος, ενώ το ποσό θα μπορούσε να εκτοξευθεί στα 25 δισ. δολάρια το 2027, σύμφωνα με εκτίμηση του αναλυτή της Citizens, Άντριου Μπουν.

Καθώς η συγκεκριμένη δραστηριότητα αναπτύσσεται, η Google επιδιώκει να εξασφαλίσει περισσότερα εξατομικευμένα chips. Τον Απρίλιο υπέγραψε συμφωνία με την Broadcom για την ανάπτυξη και προμήθεια ειδικά σχεδιασμένων TPUs.

Η είδηση ότι ένας ακόμη κατασκευαστής chips θα συνεργάζεται με την Google άσκησε πιέσεις στην Broadcom, με τη μετοχή της να υποχωρεί έως και 5,8%.

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