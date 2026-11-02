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Σημαντική υποχώρηση των πωλήσεων κατά 42,8% κατέγραψε η Mermeren στο εννεάμηνο του 2026, καθώς η παρατεταμένη στασιμότητα στον κατασκευαστικό κλάδο της Κίνας και οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά τις βασικές εξαγωγικές αγορές της εταιρείας. κατέγραψε ηστο εννεάμηνο του 2026, καθώς η παρατεταμένη στασιμότητα στον κατασκευαστικό κλάδο της Κίνας και οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά τις βασικές εξαγωγικές αγορές της εταιρείας. Σύμφωνα με την επεξηγηματική έκθεση για τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, οι πωλήσεις στις διεθνείς αγορές μειώθηκαν κατά 43,2%, ενώ στην εγχώρια αγορά η πτώση περιορίστηκε στο 12,8%. Απέναντι στις πιέσεις, η εταιρεία προχώρησε σε μέτρα περιορισμού του λειτουργικού κόστους, προσαρμογής της παραγωγής και αξιοποίησης των υφιστάμενων αποθεμάτων, ενώ μείωσε το ανθρώπινο δυναμικό της κατά περίπου 10%. Η επεξηγηματική έκθεση της επί των οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο 01.01.2026 – 30.09.2026

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 συνεχίστηκε η επίδραση των δυσμενών γεωπολιτικών και παγκόσμιων μακροοικονομικών παραγόντων, οι οποίοι εξακολουθούν να διαταράσσουν σημαντικά τις βασικές αγορές εξαγωγών στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

1. Τάσεις της αγοράς και έσοδα από πωλήσεις

 Συνολικά έσοδα: Κατά την περίοδο από 01.01 έως 30.09.2026, η Εταιρεία κατέγραψε μείωση των συνολικών εσόδων από πωλήσεις κατά 42,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

 Διεθνείς αγορές: Το κυρίαρχο μέρος της μείωσης προέρχεται από τις διεθνείς αγορές, όπου οι πωλήσεις κατέγραψαν πτώση κατά 43,2%. Αυτό αποτελεί άμεση συνέπεια της συνεχιζόμενης στασιμότητας στον κατασκευαστικό τομέα της Κίνας και της μειωμένης επενδυτικής δραστηριότητας, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική περιστολή των παραγγελιών από πελάτες στην Κίνα. Πρόσθετη επιβάρυνση δημιούργησε η στρατιωτική σύγκρουση στον Κόλπο μέσω της αύξησης των τιμών της ενέργειας, οδηγώντας σε περαιτέρω καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής και εμπορικών αναπτύξεων.

 Εγχώρια αγορά: Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά επέδειξαν σχετική σταθερότητα, καταγράφοντας μείωση κατά 12,8%.

2. Λειτουργική αποδοτικότητα και προσαρμογή παραγωγικού δυναμικού

 Βελτιστοποίηση λειτουργίας και κόστους: Ως απάντηση στις πιέσεις της αγοράς, η Εταιρεία συνέχισε τα μέτρα για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής της δομής και την προσαρμογή του κόστους στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Προς αυτή την κατεύθυνση, συνεχίστηκε ο εξορθολογισμός των λειτουργικών δαπανών, πρωτίστως μέσω της μείωσης του κόστους εξωτερικών υπηρεσιών, ενώ οι παραγωγικές δραστηριότητες προσαρμόστηκαν προσωρινά ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην αξιοποίηση των υφιστάμενων αποθεμάτων, με το επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού να αναπροσαρμόζεται πτωτικά κατά περίπου 10% (κυρίως μέσω της φυσικής λήξης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου).