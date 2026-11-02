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Αύξηση των εσόδων από επενδυτικά ακίνητα και βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας σε συγκρίσιμη βάση κατέγραψε ο όμιλος MIG στο εννεάμηνο του 2026, παρά την υποχώρηση των δημοσιευμένων οικονομικών μεγεθών σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 7,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 66 χιλ. ευρώ, με τις συγκρίσεις να επηρεάζονται από έκτακτα έσοδα του 2025. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,9% και το EBITDA κατά 6,3%, ενώ θετική ήταν και η πορεία της θυγατρικής RKB.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη Γ’ τριμήνου 2026:

▪ Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα από επενδυτικά ακίνητα ανήλθαν σε € 2,5 εκ. το γ’ τρίμηνο του 2026 και € 7,7 εκ. το εννιάμηνο 2026, έναντι € 3,1 εκ. και € 8,3 εκ. τις αντίστοιχες περιόδους του 2025. Σε συγκρίσιμη βάση εξαιρώντας την συνεισφορά του ακινήτου στη Σερβία το οποίο μεταβιβάστηκε το δ’ τρίμηνο του 2025 και λοιπά έκτακτα έσοδα η αύξηση των εσόδων ανέρχεται για το γ’ τρίμηνο του 2026 και το εννιάμηνο του 2026 σε 7,8% και 8,9% αντίστοιχα.

▪ Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη € 413 χιλ. το γ’ τρίμηνο του 2026 και € 931 χιλ. το εννιάμηνο 2026, έναντι κερδών € 718 χιλ. και € 1,6 εκ. τις αντίστοιχες περιόδους του 2025. Λαμβάνοντας υπόψιν την επίδραση του EBITDA του ακινήτου που μεταβιβάστηκε και λοιπών εκτάκτων εσόδων στο γ’ τρίμηνο του 2025 και στο εννιάμηνο του 2025 η αύξηση του EBITDA ανέρχεται για το γ’ τρίμηνο του 2026 και το εννιάμηνο του 2026 σε 47% και 6,3% αντίστοιχα.

▪ Τα έσοδα από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ανήλθαν το γ’ τρίμηνο του 2026 σε € 161 χιλ. και σε € 1 εκ. το εννιάμηνο του 2026.

▪ Τα ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε € 132,8 εκ., ενώ η ενοποιημένη λογιστική αξία την 30.09.2026 ανέρχεται σε € 4,23 ανά μετοχή.

▪ Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημιές € 52 χιλ. το γ’ τρίμηνο του 2026 και κέρδη € 66 χιλ. το εννεάμηνο του 2026, έναντι κερδών € 3,1 εκ. και € 3,1 εκ. τις αντίστοιχες περιόδους του 2025. Τα αποτελέσματα του 2025 αφαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων και εξόδων θα ανέρχονταν σε κέρδη € 186 χιλ. και € 35 χιλ. το γ’ τρίμηνο του 2025 και το εννιάμηνο του 2025, αντίστοιχα.

▪ Τα συνολικά έσοδα από επενδυτικά ακίνητα της θυγατρικής RKB διαμορφώθηκαν σε € 2,5 εκ. για το γ’ τρίμηνο του 2026 και € 7,5 εκ. το εννιάμηνο του 2026 έναντι € 3 εκ. και € 8,2 εκ. τις αντίστοιχες περιόδους του 2025. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε κέρδη € 963 χιλ. το γ’ τρίμηνο του 2026 και €2,9 εκ.το εννιάμηνο 2026, έναντι κερδών € 1,3 εκ. και € 3,5 εκ. τις αντίστοιχες περιόδους του 2025.

Τα κέρδη μετά φόρων για το γ’ τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν σε € 409 χιλ. και € 1,3 εκ. το εννιάμηνο του 2026 έναντι κερδών € 3,2 εκ. και € 4,1 εκ. τις αντίστοιχες περιόδους του 2025. Αν από τα παραπάνω ποσά του γ’ τριμήνου και του εννιαμήνου του 2025 αφαιρεθούν τα ποσά που σχετίζονται με την πώληση του κτιρίου γραφείων στο Βελιγράδι, έκτακτα έσοδα, καθώς επίσης και τα κέρδη από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας, τα συνολικά έσοδα για το γ’ τρίμηνο και το εννιάμηνο του 2025 θα ανέρχονταν σε € 2,3 εκ. και € 6,9 εκ. , το EBITDA σε € 871 χιλ. και € 2,7 εκ. και τα κέρδη μετά φόρων σε € 302 χιλ. και € 1 εκ. αντίστοιχα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προσαρμοσμένα ποσά για το γ’ τρίμηνο του 2025 η RKB παρουσίασε το γ’ τρίμηνο του 2026, αύξηση εσόδων κατά 7,9%, EBITDA κατά 10,6% και κερδών μετά από φόρους κατά 35,4%, ενώ για το εννιάμηνο του 2026, αύξηση εσόδων κατά 9,1%, EBITDA κατά 8,6% και κερδών μετά από φόρους κατά 26,8%.