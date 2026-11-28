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Με εισαγγελική διάταξη δεσμεύεται για εννέα μήνες η περιουσία του επιχειρηματία που κατείχε το 50% της εταιρείας στην οποία ανήκουν το γνωστό εστιατόριο «Σπηλιά» και το ξενοδοχειακό συγκρότημα «Anastasia Village» στη Μύκονο.

Ο επιχειρηματίας πούλησε το μερίδιό του στον Άγγελο Γιαννακόπουλο το 2023. Την ίδια χρονιά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ελέγχου, στους τραπεζικούς λογαριασμούς του μπήκαν περισσότερα από 8,5 εκατ. ευρώ. Οι ελεγκτές διασταύρωσαν τις κινήσεις των λογαριασμών του με όσα είχε δηλώσει στην εφορία. Όπως αναφέρεται στη διάταξη της 23ης Νοεμβρίου 2026, από τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν επαρκώς την προέλευση ποσού 1.627.927,78 ευρώ.

Η έρευνα ξεκίνησε από έναν φορολογικό έλεγχο στην «Αρτοπαρασκευές Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», μία από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται με τον εμπορικό τίτλο Bread Factory. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η εταιρεία είχε εκδώσει δύο τραπεζικές επιταγές, συνολικής αξίας 3,19 εκατ. ευρώ, τις οποίες εισέπραξε ο πρώην κάτοχος του 50% της «Σπηλιάς».

Από τα στοιχεία του ελέγχου δεν προέκυπτε ότι ο επιχειρηματίας ήταν προμηθευτής της εταιρείας. Για να διαπιστώσουν για ποιον λόγο του καταβλήθηκαν τα χρήματα, οι ελεγκτές στράφηκαν στα φορολογικά και τραπεζικά του στοιχεία. Ο επιχειρηματίας διατηρούσε από το 2010 ατομική επιχείρηση στον χώρο των κατασκευών. Από το 2020 έως και το 2024 η επιχείρηση αυτή δήλωνε κάθε χρόνο μηδενικά έσοδα και κέρδη. Μηδενικά έσοδα δήλωνε την ίδια πενταετία και μία ακόμη εταιρεία στην οποία συμμετείχε.

Τι βρήκαν στους λογαριασμούς

Οι ελεγκτές εντόπισαν συνολικά 41 τραπεζικά προϊόντα σε έξι τράπεζες. Σε αυτά περιλαμβάνονταν 15 καταθετικοί λογαριασμοί, οκτώ προθεσμιακές καταθέσεις, δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Πέρα από τις δύο επιταγές των 3,19 εκατ. ευρώ, στους λογαριασμούς του μπήκαν το 2023 άλλα 5,31 εκατ. ευρώ σε έξι συναλλαγές. Στις αιτιολογίες των συναλλαγών αυτών γινόταν αναφορά σε πωλήσεις μετοχών.

Το ίδιο έτος κατατέθηκαν επίσης 44.404 ευρώ σε μετρητά. Στις 11 Οκτωβρίου 2023 ο επιχειρηματίας άνοιξε προθεσμιακή κατάθεση 5,8 εκατ. ευρώ και την 1η Δεκεμβρίου μία ακόμη, ύψους 2,4 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορεί να προέρχονταν από χρήματα που βρίσκονταν ήδη στους λογαριασμούς του και μεταφέρθηκαν στις προθεσμιακές καταθέσεις.

Η πώληση του 50% της Σπηλιάς

Μέχρι το 2023, ο επιχειρηματίας και ο αδελφός του κατείχαν από 50% της εταιρείας στην οποία ανήκουν η «Σπηλιά» και το «Anastasia Village». Όμως η πώληση του 50% της εταιρείας στον Άγγελο Γιαννακόπουλο το 2023 άνοιξε έναν κύκλο αντιπαράθεσης που γρήγορα ξέφυγε από τα όρια μιας επιχειρηματικής διαφωνίας. Ακολούθησαν μηνύσεις εκατέρωθεν, ενώ στη διαμάχη διατυπώθηκαν και καταγγελίες για τραμπουκισμούς. Τον Φεβρουάριο του 2025 η αντιπαράθεση πήρε δημόσια διάσταση, με τους δικηγόρους Αλέξη Κούγια και Νίκο Αγαπηνό να ανταλλάσσουν βαριές καταγγελίες.

Στη διάταξη αναφέρονται και δύο μονοκατοικίες του επιχειρηματία στην Άνω Μερά Μυκόνου. Για τη μία, επιφάνειας 169,05 τετραγωνικών μέτρων, δεν είχε δηλώσει στην εφορία για το 2023 ούτε ότι κατοικούσε ο ίδιος σε αυτή ούτε ότι τη νοίκιαζε. Η εννεάμηνη δέσμευση καλύπτει τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τους τίτλους, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, το περιεχόμενο τυχόν τραπεζικών θυρίδων και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία. Αφορά και όσα διατηρεί από κοινού με άλλα πρόσωπα.

Η εισαγγελική διάταξη κάνει λόγο για ενδείξεις φοροδιαφυγής και για ισχυρές ενδείξεις ότι χρήματα ύψους περίπου 1,63 εκατ. ευρώ ενδέχεται να προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα. Η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί από πού προήλθαν τα χρήματα και αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η «Σπηλιά» – χρυσωρυχείο των 25 εκατ. ευρώ που έβαλε στο μάτι ο Γιαννακόπουλος

Από ένα απλό παραθαλάσσιο ταβερνάκι σε ένα από τα πλέον περιζήτητα εστιατόρια της Μεσογείου, με τζίρο που, σύμφωνα με πληροφορίες, αγγίζει τα 25 εκατ. ευρώ μέσα σε μία μόνο τουριστική σεζόν. Η «Σπηλιά» στην Αγία Άννα, στον Καλαφάτη της Μυκόνου, αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις οικογενειακών επιχειρήσεων του νησιού που εξελίχθηκαν, στο πέρασμα των δεκαετιών, σε πραγματικά χρυσωρυχεία.Το μεγάλο της πλεονέκτημα ήταν εξαρχής η προνομιακή της θέση.

Χτισμένη πάνω σε έναν φυσικό βραχώδη σχηματισμό, κυριολεκτικά πάνω από τη θάλασσα, η «Σπηλιά» διαθέτει ένα σκηνικό που δύσκολα θα μπορούσε να αναπαραγάγει ακόμη και ο πιο ευφάνταστος αρχιτέκτονας. Τα τραπέζια απλώνονται ανάμεσα στα βράχια, κάτω από τη φυσική κοιλότητα που σχηματίζει η σπηλιά, σε απόσταση αναπνοής από τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου.

Σε μια μικρή φυσική δεξαμενή με θαλασσινό νερό διατηρούνται ζωντανοί αστακοί, τους οποίους οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν πριν καταλήξουν στο πιάτο τους.Με ιστορία που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η οικογενειακή επιχείρηση ακολούθησε την τουριστική μετάλλαξη της Μυκόνου, επενδύοντας στην υψηλή γαστρονομία και προσελκύοντας σταδιακά μια πελατεία με ολοένα μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια.

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