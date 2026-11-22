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Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις στην υπόθεση «Χωριάτικο». Η δικογραφία των χιλιάδων σελίδων δεν περιγράφει μόνο τη δράση του κυκλώματος, αλλά και στοιχεία για άλλες υποθέσεις που συνδέονται με τον Αγγελο Γιαννακόπουλο. Μέσα από τα δικαστικά έγγραφα ξετυλίγεται ένα δαιδαλώδες πλέγμα σχέσεων, με διαδρομές χρήματος, επιχειρηματικές συναλλαγές, αστυνομικούς που χρηματίζονταν και απόρρητες υπηρεσιακές πληροφορίες που κατέληγαν στα χέρια ιδιοκτητών γνωστών νυχτερινών μαγαζιών της Μυκόνου. Μια πολυσύνθετη υπόθεση με συνεχείς διακλαδώσεις, που αποτυπώνει το εύρος και το βάθος της έρευνας των αξιωματικών του ελληνικού FBI.

Μία από τις σοβαρότερες περιπτώσεις αφορά μια ξεχωριστή υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, με 25 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων πέντε στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, δωροδοκίες, διαρροές υπηρεσιακών απορρήτων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τέσσερις από τους αστυνομικούς είχαν προφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2025, ενώ η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Το πρόσωπο που συνδέει αυτή τη δικογραφία με την υπόθεση «Χωριάτικο» είναι ο Αγγελος Γιαννακόπουλος. Ο επιχειρηματίας περιλαμβάνεται στους 25 κατηγορούμενους, καθώς φέρεται να κατέβαλε χρήματα σε αστυνομικό προκειμένου να εξασφαλίζει πληροφορίες για ελέγχους σε καταστήματα που διαχειριζόταν στη Μύκονο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

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