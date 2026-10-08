Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την ανάγκη άμεσης ανάληψης εθνικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που συνδέονται με το ultra-fast fashion και τη μαζική διάθεση προϊόντων μέσω μεγάλων διεθνών ψηφιακών πλατφορμών, επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με επιστολές του τους τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο ΕΣΠ ζητάει τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, την προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση τους περιβαλλοντικής εποπτείας, καθώς η ταχεία ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου δημιουργεί, τους επισημαίνει, νέες προκλήσεις για τους μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον σύλλογο, οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργούν μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο φορολογικών, ασφαλιστικών, εργασιακών, περιβαλλοντικών και καταναλωτικών υποχρεώσεων, την ώρα που η μαζική εισαγωγή προϊόντων χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες δυσχεραίνει την αποτελεσματική εποπτεία τους αγοράς και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.

Ενδεικτική τους έκτασης του φαινομένου είναι, σύμφωνα με στοιχεία τους Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικαλείται ο ΕΣΠ, η εισαγωγή περίπου 4,6 δις. Αποστολών ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς υπογραμμίζει ότι οι πρόσφατες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τα μικροδέματα, καθώς και οι παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το ultra-fast fashion, καταδεικνύουν ότι το ζήτημα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο τους συζήτησης. Παράλληλα, σημειώνει ότι η θέσπιση κανόνων πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσματικούς ελέγχους και ουσιαστική εφαρμογή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΣΠ κατέθεσε στην κυβέρνηση οκτώ προτάσεις:

– ενίσχυση των τελωνειακών και δειγματοληπτικών ελέγχων στα εισαγόμενα μικροδέματα από τρίτες χώρες,

– αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των νέων ευρωπαϊκών τελωνειακών μέτρων και των επιπτώσεών τους στον ανταγωνισμό,

– διερεύνηση πρόσθετων περιβαλλοντικών μέτρων για το ultra-fast fashion σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς,

– ενίσχυση της διαφάνειας και της ενημέρωσης των καταναλωτών για την προέλευση, την ασφάλεια και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων,

– αντιμετώπιση παραπλανητικών εμπορικών και διαφημιστικών πρακτικών που ενισχύουν την υπερκατανάλωση,

– δημιουργία μηχανισμού συστηματικής παρακολούθησης των εισαγωγών, των ελέγχων και των επιπτώσεων στο ελληνικό εμπόριο,

– στήριξη των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων για επενδύσεις στη βιωσιμότητα, την κυκλική οικονομία και την ψηφιακή μετάβαση,

– ανάληψη ελληνικής πρωτοβουλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαμόρφωση ενιαίων και αποτελεσματικών κανόνων.

«Το ελληνικό εμπόριο δεν φοβάται τον ανταγωνισμό. Απαιτεί, όμως, ο ανταγωνισμός να γίνεται με ίδιους κανόνες για όλους», δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα δεν αφορά την ύπαρξη φθηνών προϊόντων ή την επιλογή των καταναλωτών να πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου, αλλά τη διασφάλιση ότι «οι ίδιες απαιτήσεις συμμόρφωσης, ασφάλειας και περιβαλλοντικής ευθύνης» ισχύουν για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά.

«Δεν ζητούμε προστατευτισμό. Ζητούμε ισονομία», υπογράμμισε ο κ. Καπράλος, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να ενισχύσει τους ελεγκτικούς της μηχανισμούς και να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των επόμενων ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Ο ΕΣΠ επισημαίνει παράλληλα ότι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η ψηφιακή καινοτομία αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες για την οικονομία, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων, αποτελεσματική εποπτεία και ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει ο σύλλογος στη θέση του Πειραιά, ως ενός από τα σημαντικότερα εμπορικά και λιμενικά κέντρα της χώρας, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η νέα πραγματικότητα στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.

Όπως υπογραμμίζει, η ενιαία αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με διαφορετικούς κανόνες για διαφορετικούς συμμετέχοντες και, ως εκ τούτου, όποιος διαθέτει προϊόντα στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να υπόκειται στις ίδιες απαιτήσεις, ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασής του ή το κανάλι μέσω του οποίου διαθέτει τα προϊόντα του.

Διαβάστε ακόμη

Μετρό: Ξένος εμπειρογνώμονας επιστρατεύεται για την ασφαλή επανεκκίνηση στην Κυψέλη

Κινεζικά αυτοκίνητα: Από τον Δρόμο του Μεταξιού στη λεωφόρο Κηφισίας

Σκλαβενίτης: «Φρεσκούλης», 250.000 μερίδες τη μέρα και Food Hall – Το μεγάλο σχέδιο στα τρόφιμα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ