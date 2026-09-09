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Ο Όμιλος Hellenic Healthcare (HHG) κατακτά την κορυφαία Platinum διάκριση του διεθνούς οργανισμού αξιολόγησης επιχειρηματικής βιωσιμότητας EcoVadis, επιτυγχάνοντας την ανώτατη βαθμίδα διάκρισης, για τη βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης (ESG). Παράλληλα, αποτελεί τον μοναδικό Όμιλο στον κλάδο της υγείας στην Ελλάδα που έχει κατακτήσει τη διάκριση Platinum, γεγονός που προσδίδει στη φετινή αναγνώριση ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Η Platinum διάκριση αποτελεί την υψηλότερη βαθμίδα αναγνώρισης του EcoVadis και κατατάσσει το Hellenic Healthcare Group στο κορυφαίο 1% των εταιρειών που αξιολογήθηκαν διεθνώς. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του EcoVadis, η κατάταξη υπολογίζεται σε σχέση με το σύνολο των εταιρειών που έχουν αξιολογηθεί από τον οργανισμό, ανεξαρτήτως κλάδου, και η Platinum διάκριση απονέμεται στις εταιρείες που βρίσκονται στο κορυφαίο 1% παγκοσμίως.

Για το Hellenic Healthcare Group, η φετινή διάκριση δεν αποτελεί μια μεμονωμένη επιτυχία, αλλά το αποτέλεσμα μιας σταθερής πορείας αξιολόγησης και συνεχούς ενίσχυσης των πρακτικών και των πολιτικών του Ομίλου στους τομείς της βιωσιμότητας και της υπεύθυνης επιχειρηματικής λειτουργίας. Ο Όμιλος Hellenic Healthcare (HHG) έχει λάβει διαδοχικά Silver Medal το 2021–2022 και το 2022–2023, Bronze Medal το 2023–2024 και Silver Medal το 2024–2025, πριν κατακτήσει φέτος την ανώτατη βαθμίδα Platinum.

Η αξιολόγηση του EcoVadis εξετάζει την προσέγγιση και τις επιδόσεις των εταιρειών σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Περιβάλλον, Εργασιακά και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επιχειρηματική Ηθική και Βιώσιμες Προμήθειες. Η κατάκτηση της Platinum διάκρισης επιβεβαιώνει την ολοκληρωμένη προσέγγιση του Ομίλου στη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και σύνθετο περιβάλλον όπως αυτό της υγείας.

Η σημασία της διάκρισης είναι ιδιαίτερη και σε εθνικό επίπεδο. Η ανάδειξη του Hellenic Healthcare Group ως του μοναδικού Ομίλου στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα με Platinum διάκριση από τον οργανισμό EcoVadis αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της προσπάθειας που πραγματοποιείται και ταυτόχρονα αναδεικνύει τον ρόλο του Ομίλου στην προώθηση υψηλών προτύπων υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικής λειτουργίας στον κλάδο της υγείας.

Για το Hellenic Healthcare Group, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του και συνδέεται με τη διαρκή προσπάθεια δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας για τους ασθενείς, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η κατάκτηση της διάκρισης επιβεβαιώνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελεί μια συγκυριακή προτεραιότητα, αλλά μια διαρκή στρατηγική επιλογή, η οποία εξελίσσεται μαζί με τον Όμιλο και ενσωματώνεται σταθερά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, αναπτύσσεται και δημιουργεί αξία στην κοινωνία.