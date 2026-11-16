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Τον κίνδυνο διαμόρφωσης μιας «νέας Γιάλτας», με την Ευρώπη απούσα από το τραπέζι των μεγάλων γεωπολιτικών διαπραγματεύσεων, επαναφέρει στο προσκήνιο ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen Energy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος, με αφορμή την επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, και τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στη Σενζέν της Κίνας.

Σε ανάρτησή του στο LinkedIn, ο κ. Μυτιληναίος επισημαίνει ότι ένα από τα βασικά καθήκοντά του ως εκτελεστικού προέδρου είναι η στενή παρακολούθηση και η όσο το δυνατόν ακριβέστερη ερμηνεία των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων, καθώς οι περισσότερες επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, τις δραστηριότητες της Metlen.

Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα της εβδομάδας για την επικείμενη συνάντηση των τριών ηγετών, υπενθυμίζει τη συζήτηση που είχε στις 19 Οκτωβρίου 2026 στην εκπομπή Squawk Box Europe του CNBC, με τους δημοσιογράφους Στιβ Σέντζγουικ και Ίαν Κινγκ.

Όπως σημειώνει, θεωρεί ότι ήταν η πρώτη φορά που διατυπώθηκε τόσο ξεκάθαρα η εκτίμηση πως μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «νέα Γιάλτα», με την Ευρώπη να μην έχει θέση σε διαπραγματεύσεις τόσο μεγάλης σημασίας.

Ο ίδιος εκφράζει τη λύπη του για την απουσία ευρωπαϊκής εκπροσώπησης από μια διαδικασία που ενδέχεται να επηρεάσει τις μελλοντικές διεθνείς ισορροπίες.

«Δυστυχώς, η πρόβλεψή μου αποδείχθηκε σωστή», αναφέρει χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στους λόγους που έχει αναπτύξει επανειλημμένα σε προηγούμενες δημόσιες παρεμβάσεις του.

Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη τοποθέτησή του είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από Ευρωπαίους σχολιαστές, οι οποίοι είχαν αμφισβητήσει την εκτίμησή του για τον ρόλο της Ευρώπης στις διεθνείς γεωπολιτικές διεργασίες.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen εκφράζει την ελπίδα οι διαπραγματεύσεις και οι ενδεχόμενες συμφωνίες στη Σενζέν να μην αποδειχθούν επιζήμιες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

«Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε, εμείς οι Ευρωπαίοι, ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και των συμφωνιών της Σενζέν δεν θα αποβεί επιζήμιο για το κοινό ευρωπαϊκό μας εγχείρημα», τονίζει.