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Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών επιστρέφει την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου η ΜΕΤΚΑ, με αποτίμηση 1,25 δισ. ευρώ βάσει της τελικής τιμής διάθεσης των μετοχών της, συμπληρώνοντας την τετράδα των μεγάλων εισηγμένων ομίλων κατασκευών και υποδομών, δίπλα στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, την ΑΚΤΩΡ και την ΑΒΑΞ.

Η κατασκευαστική εταιρεία του ομίλου METLEN ξεκινά τη νέα χρηματιστηριακή της πορεία με τη ζήτηση για τις μετοχές της να έχει ανέλθει στο διπλάσιο της προσφοράς, παρά το κλίμα αυξημένης μεταβλητότητας και αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές.

Η συνδυασμένη προσφορά ανήλθε σε 300 εκατ. ευρώ, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 10 ευρώ ανά μετοχή. Από το συνολικό ποσό, 250 εκατ. ευρώ αντλεί η ΜΕΤΚΑ μέσω της έκδοσης 25 εκατ. νέων μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και 50 εκατ. ευρώ η METLEN από τη διάθεση 5 εκατ. υφιστάμενων μετοχών, προ αφαίρεσης των σχετικών εξόδων.

Η επιστροφή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο, δέκα χρόνια μετά την απορρόφησή της από την μητρική εταιρεία, εντάσσεται στη στρατηγική του Ευάγγελου Μυτιληναίου για την ανάδειξη της αυτοτελούς αξίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της METLEN, σε μια περίοδο κατά την οποία η κατασκευαστική εταιρεία διευρύνει την παρουσία της στα μεγάλα έργα υποδομών και στις παραχωρήσεις.

Σε δωδεκάμηνη βάση έως τον Ιούνιο του 2026, ο όμιλος ΜΕΤΚΑ κατέγραψε κύκλο εργασιών 869 εκατ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 158 εκατ. ευρώ, με κατασκευαστικό ανεκτέλεστο που ανέρχεται σε περίπου 2,1 δισ. ευρώ.

Χρηματιστηριακές πηγές εκτιμούν ότι η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας θα μπορούσε έως το τέλος του 2027 να προσεγγίσει ακόμη και τα 2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 60% σε σχέση με την αποτίμηση κατά την εισαγωγή της. Πρόκειται για εκτίμηση της αγοράς, η οποία προϋποθέτει την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επιβεβαίωση των προσδοκιών για την ανάπτυξη και την κερδοφορία της εταιρείας.

Ο στόχος του 1 δισ. ευρώ σε νέα έργα ετησίως

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που ενέκρινε στις 17 Νοεμβρίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η διοίκηση θέτει ως μεσοπρόθεσμο στόχο την προσθήκη νέων έργων αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως, έχοντας εντοπίσει μια δεξαμενή δυνητικών επιχειρηματικών ευκαιριών συνολικού ύψους 13,5 δισ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων μεταξύ 250 και 300 εκατ. ευρώ, με έμφαση στις υποδομές και τις παραχωρήσεις, αλλά και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στην αγορά ακινήτων και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο εμφανίζεται αυξημένο κατά περίπου 50% σε σχέση με τα 1,4 δισ. ευρώ του τέλους του 2024 και κατά 11% έναντι των 1,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Από τα 2,1 δισ. ευρώ, περίπου 1,1 δισ. ευρώ αντιστοιχεί σε υπογεγραμμένες συμβάσεις και περίπου 1 δισ. ευρώ σε έργα που βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης.

Από το καζίνο του Αμαρουσίου στο Flyover και το Ελληνικό

Στην κορυφή του ανεκτέλεστου των επιμέρους συμβασιοποιημένων έργων βρίσκεται το Casino VORIA στο Μαρούσι, με 140,5 εκατ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάρτιο του 2028. Ακολουθούν η επέκταση του 6ου Προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, με 129,3 εκατ. ευρώ, που προβλέπεται να αυξήσει τη δυναμικότητα του λιμανιού από 650.000 σε 1,5 εκατ. εμπορευματοκιβώτια ετησίως, και το Flyover Θεσσαλονίκης, με 118 εκατ. ευρώ, κατασκευαστική πρόοδο περίπου 65% και στόχο ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2027.

Στα μεγαλύτερα έργα συγκαταλέγονται επίσης η παράκαμψη Χαλκίδας και Ψαχνών (91,3 εκατ. ευρώ), το αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας και Ορφανών στη Θεσσαλία (69,5 εκατ. ευρώ) και η παράκαμψη Ρεθύμνου του ΒΟΑΚ (47,7 εκατ. ευρώ).

Στο Ελληνικό, η εταιρεία συμμετέχει στις αναπτύξεις του Riviera Galleria και των οικιστικών συγκροτημάτων Little Athens, με συνολικό ανεκτέλεστο 78,8 εκατ. ευρώ. Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται ακόμη το Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης στον Φλοίσβο (44 εκατ. ευρώ), τα 17 βιοκλιματικά σχολεία (36,4 εκατ. ευρώ) και ο Προαστιακός Δυτικής Αττικής (33,2 εκατ. ευρώ).

Το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε, εντός του προβλεπόμενου 15μήνου, η αποκατάσταση περίπου 40 χιλιομέτρων της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών–Θεσσαλονίκης στο τμήμα Δομοκού–Κραννώνα, έργο που εμφάνιζε ανεκτέλεστο 44,1 εκατ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου.

Οι νέες συμβάσεις και τα έργα που οδεύουν προς υπογραφή

Μετά τις 30 Ιουνίου 2026, ο όμιλος υπέγραψε τέσσερις νέες συμβάσεις, με μεγαλύτερη εκείνη του μητροπολιτικού πάρκου ΑΕΝΑΟΝ στο Δέλτα Φαλήρου. Το μερίδιο της ΜΕΤΚΑ, η οποία συμμετέχει με ποσοστό 50%, ανέρχεται σε 128 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβριο του 2029.

Στις νέες αναθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τριώροφος ανισόπεδος κόμβος Σκαραμαγκά, με μερίδιο 25 εκατ. ευρώ και συμμετοχή 60%, η συμπληρωματική σύμβαση των 8 εκατ. ευρώ για επεκτάσεις σε εννέα βιοκλιματικά σχολεία και η κατασκευή κέντρου logistics επιφάνειας 58.500 τ.μ., αξίας 45 εκατ. ευρώ, που ανέλαβε τον Νοέμβριο η ΕΛΕΜΚΑ.

Έως το τέλος του 2026 αναμένεται, παράλληλα, η υπογραφή έξι ακόμη έργων, συνολικής αξίας 767 εκατ. ευρώ, από τη δεξαμενή των συμβάσεων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης.

Το μεγαλύτερο αφορά τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), με 505 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν η δεύτερη φάση κτιριακού έργου στη Θεσσαλονίκη, με 89 εκατ. ευρώ, οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με 75 εκατ. ευρώ, οι πρόσθετες εργασίες στην παράκαμψη Χαλκίδας και Ψαχνών, με 48 εκατ. ευρώ, η αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Αλουμινίου της Ελλάδος, με 28 εκατ. ευρώ, και οι πρόσθετες εργασίες στα 17 βιοκλιματικά σχολεία, με 22 εκατ. ευρώ.

Το διπλό στοίχημα του ΒΟΑΚ

Κομβική θέση στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της ΜΕΤΚΑ καταλαμβάνει αναμφίβολα ο ΒΟΑΚ, η πρώτη παραχώρηση που αναλαμβάνει η εταιρεία. Πρόκειται για ένα έργο, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει στην εταιρεία σημαντικά έσοδα τόσο κατά την κατασκευαστική περίοδο όσο και κατά τη μακροχρόνια λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου.

Η ΜΕΤΚΑ έχει συμφωνήσει με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ την απόκτηση ποσοστού 24% στις εταιρείες παραχώρησης και λειτουργίας του οδικού άξονα, καθώς και τη συμμετοχή της με ποσοστό 30% στην κατασκευαστική κοινοπραξία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την ΑΚΤΩΡ.

Ο αυτοκινητόδρομος έχει μήκος 187 χιλιομέτρων, προϋπολογισμό 1,815 δισ. ευρώ και περίοδο λειτουργίας 30 ετών από το 2031. Με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης, το μερίδιο της ΜΕΤΚΑ θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα περίπου 1,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 42% αναμένεται να μετατραπεί σε διανομές προς τους μετόχους. Η συναλλαγή για τη συμμετοχή στην παραχώρηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.