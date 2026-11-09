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Στη μεγαλύτερη εξαγορά που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στον χημικό κλάδο της Ιαπωνίας προχωρά η Mitsui Chemicals, ανακοινώνοντας συμφωνία ύψους 11,6 δισ. δολαρίων για την απόκτηση της JSR, εταιρείας που κατασκευάζει εξειδικευμένα υλικά για την παραγωγή ημιαγωγών. Η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια της Ιαπωνίας να ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα των chips, σε μια περίοδο εκρηκτικής ανάπτυξης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Mitsui Chemicals ανακοίνωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι θα εξαγοράσει την JSR από το κρατικά υποστηριζόμενο επενδυτικό ταμείο Japan Investment Corporation (JIC) έναντι 1,84 τρισ. γεν (11,61 δισ. δολάρια). Στη συναλλαγή θα συμμετάσχει χρηματοδοτικά και η Development Bank of Japan (DBJ).

Η συμφωνία ξεπερνά σε μέγεθος την εξαγορά της Hitachi Chemical από τη Showa Denko, αξίας 4,55 δισ. δολαρίων, που είχε πραγματοποιηθεί το 2020, και αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις ισορροπίες στον κλάδο των υλικών για ημιαγωγούς.

Βουτιά 8,5% στη μετοχή – Ανησυχίες για το χρέος

Παρά τη στρατηγική σημασία της συμφωνίας, η αντίδραση των επενδυτών ήταν αρνητική, με τη μετοχή της Mitsui Chemicals να υποχωρεί κατά 8,5%.

Η πτώση ήρθε να προστεθεί στις πιέσεις που είχε δεχθεί ο τίτλος την προηγούμενη εβδομάδα, όταν έγινε γνωστό ότι η Mitsui είχε αναδειχθεί ως ο τελικός αγοραστής της JSR.

Οι επιφυλάξεις της αγοράς επικεντρώνονται κυρίως στο υψηλό τίμημα της εξαγοράς, στο σημαντικό χρέος που θα απαιτηθεί για τη χρηματοδότησή της και στο κατά πόσο η συναλλαγή μπορεί να δημιουργήσει τις αναμενόμενες συνέργειες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η χρηματιστηριακή αξία της Mitsui Chemicals διαμορφωνόταν σε μόλις 664,6 δισ. γεν με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, ποσό σημαντικά χαμηλότερο από το τίμημα της εξαγοράς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σατόσι Ιτσιμούρα, υποστήριξε πάντως ότι η συμφωνία υπερβαίνει την απλή ενίσχυση της δραστηριότητας στον κλάδο των ημιαγωγών.

«Η εξαγορά της JSR δεν αφορά μόνο την ενδυνάμωση της δραστηριότητάς μας στα υλικά ημιαγωγών, αλλά αποτελεί μια στρατηγική συμφωνία που θα επιταχύνει τον μετασχηματισμό του χαρτοφυλακίου μας», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το σχέδιο χρηματοδότησης των 11,6 δισ. δολαρίων

Για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, η Mitsui Chemicals σχεδιάζει να εκδώσει νέες μετοχές αξίας έως 150 δισ. γεν, σύμφωνα με τη σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση.

Παράλληλα, θα εξασφαλίσει βραχυπρόθεσμο μεταβατικό δάνειο (bridge loan) ύψους 1,64 τρισ. γεν, μέρος του οποίου θα αποπληρωθεί μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Το χρηματοδοτικό σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τραπεζικό δανεισμό, εκδόσεις χρεογράφων και υβριδικές μορφές χρηματοδότησης (mezzanine financing), με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της εταιρείας.

Από την πλευρά της, η Development Bank of Japan θα επενδύσει 200 δισ. γεν, αποκτώντας συμμετοχή η οποία θα μετατραπεί σε προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η έκρηξη της AI και το στρατηγικό στοίχημα της Ιαπωνίας

Η εξαγορά πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξήσει σημαντικά την αξία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την παραγωγή ημιαγωγών.

Το 2024, το επενδυτικό ταμείο JIC, το οποίο εποπτεύεται από το ιαπωνικό υπουργείο Οικονομικών, είχε αποκτήσει την JSR έναντι 900 δισ. γεν, με στόχο να αξιοποιήσει την εταιρεία ως βάση για την ενοποίηση του κατακερματισμένου κλάδου υλικών ημιαγωγών.

Δύο χρόνια αργότερα, το ταμείο επιλέγει να μεταβιβάσει την εταιρεία σε έναν μεγάλο εγχώριο χημικό όμιλο, αξιοποιώντας την άνοδο των αποτιμήσεων που έχει προκαλέσει η επενδυτική έκρηξη γύρω από την AI.

Ο διευθύνων σύμβουλος της JIC Capital, Σόγκο Ικεούτσι, αναγνώρισε ότι η δημιουργία συνεργειών δεν είναι αυτονόητη.

Όπως επισήμανε, οι δύο εταιρείες διαθέτουν ισχυρή παρουσία σε διαφορετικές κατηγορίες υλικών, αλλά η απλή συνένωσή τους δεν εγγυάται άμεσα σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Ωστόσο, η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρηματικών υποδομών τους θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Στόχος η ενίσχυση των κερδών κατά 40 δισ. γεν ετησίως

Η JSR κατέχει σημαντική θέση στην αγορά των φωτοευαίσθητων υλικών, τα οποία χρησιμοποιούνται στη διαδικασία λιθογραφίας για τη μεταφορά εξαιρετικά λεπτών σχεδίων κυκλωμάτων πάνω στις πλάκες πυριτίου από τις οποίες παράγονται τα chips.

Πρόκειται για κρίσιμα υλικά στην κατασκευή προηγμένων ημιαγωγών, που χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικές υποδομές υψηλών επιδόσεων.

Η Mitsui Chemicals εκτιμά ότι η εξαγορά θα της επιτρέψει να επεκτείνει σημαντικά τις δραστηριότητές της στον συγκεκριμένο τομέα, δημιουργώντας πρόσθετα ετήσια κέρδη ύψους 40 δισ. γεν.

Για να επιτύχει τον στόχο αυτό, σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση της μονάδας βιοεπιστημών της JSR, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων που δεν εντάσσονται στον βασικό στρατηγικό της προσανατολισμό.

Μέσω αυτών των κινήσεων, η εταιρεία επιδιώκει να αυξήσει την αξία της JSR και να επαναφέρει τη χρηματοοικονομική της θέση σε υγιή επίπεδα μέσα σε τρία χρόνια.

Επτά έως οκτώ ενδιαφερόμενοι για την JSR

Σύμφωνα με τον Σόγκο Ικεούτσι, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν την άνοιξη εξετάστηκαν επτά έως οκτώ υποψήφιοι αγοραστές για την JSR.

Το ενδεχόμενο πώλησης της εταιρείας από το JIC είχε γίνει γνωστό ήδη από τον Μάιο.

Ο επικεφαλής της JIC Capital υπογράμμισε ότι βασικό κριτήριο επιλογής του αγοραστή δεν ήταν αποκλειστικά το οικονομικό τίμημα, αλλά και η δυνατότητα δημιουργίας μιας ισχυρής εγχώριας επιχειρηματικής πλατφόρμας στον κλάδο των ημιαγωγών.

«Δώσαμε τη μεγαλύτερη σημασία στο κατά πόσο ο αγοραστής θα μπορούσε να δημιουργήσει μια πλατφόρμα υλικών ημιαγωγών που θα στηρίζει την Ιαπωνία τα επόμενα πέντε ή δέκα χρόνια», ανέφερε.

Η συμφωνία αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Ιαπωνία στην ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας ημιαγωγών, καθώς ο διεθνής ανταγωνισμός για την τεχνολογική υπεροχή και την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται.