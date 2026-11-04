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Αύξηση των πωλήσεων, αλλά και πιέσεις στην κερδοφορία, κατέγραψε σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα η Μοτοδυναμική στο εννεάμηνο του 2026, με τον όμιλο να ενισχύει τα έσοδά του χάρη στις δραστηριότητες του αυτοκινήτου, των δίκυκλων και των ενοικιάσεων οχημάτων.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Μοτοδυναμική για το εννεάμηνο του 2026 ανήλθε σε €172,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 6,9% σε ετήσια βάση.

Οι πωλήσεις δίκυκλων και προϊόντων θαλάσσης (Yamaha) διαμορφώθηκαν στα €73,1 εκατ. Ο κλάδος του αυτοκινήτου κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη με τη συνεισφορά των Porsche, Toyota Autodirect και NIO, με τις συνολικές πωλήσεις να έρχονται στα €55,1 εκατ. Η δραστηριότητα ενοικίασης αυτοκινήτων (Sixt) κατέγραψε έσοδα €44,4 εκατ.

Το μεικτό κέρδος ανήλθε στα €39,3 εκατ. (+5,2%), με το μεικτό περιθώριο στο 22,8%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα €27,3 εκατ. (-2,2%) και τα λειτουργικά κέρδη στα €16,0 εκατ. (-6,4%). Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα €10,2 εκατ. (-5,3%) και τα κέρδη ανά μετοχή στα €0,35 έναντι €0,36.

Οι επενδύσεις στον στόλο της Sixt οδήγησαν σε αύξηση του μακροπρόθεσμου ενεργητικού (εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16), το οποίο διαμορφώθηκε στα €96,9 εκατ. έναντι €85,0 εκατ. στις 31.12.2025. Το κεφάλαιο κίνησης ανήλθε στα €19,7 εκατ. Η χρηματοδότηση των επενδύσεων καλύφθηκε μέσω των ταμειακών ροών της εταιρείας και τραπεζικού δανεισμού, με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται στα €63,4 εκατ. Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα €51,3 εκατ. Το χρηματοοικονομικό κόστος διαμορφώθηκε στα €2,5 εκατ., ελαφρώς αυξημένο (+3,4%). Η καμπύλη δανεισμού κορυφώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τη συνήθη εποχικότητα και παρουσιάζει αποκλιμάκωση στο τρίτο τρίμηνο (30.06.2026: €75,4 εκατ.), με τις θετικές ταμειακές ροές να προβλέπονται να συνεχιστούν και το τελευταίο τρίμηνο.