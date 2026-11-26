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Την αποχώρηση του Μιχαήλ-Ματθαίου Στειακάκη από τη θέση του γενικού διευθυντή Παραγωγής και Εμπορίας Καυσίμων ανακοίνωσε η Motor Oil, έπειτα από 45 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στην εταιρεία.

Η αποχώρηση του ανώτατου διευθυντικού στελέχους γνωστοποιήθηκε μέσω επίσημης χρηματιστηριακής ανακοίνωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Motor Oil

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής & Εμπορίας Καυσίμων, κ. Μιχαήλ-Ματθαίου Στειακάκη, μετά από 45 έτη σημαντικής προσφοράς στην Εταιρεία.