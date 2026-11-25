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Την ώρα που η Ευρώπη χάνει σημαντικό μέρος της διυλιστικής της δυναμικότητας, η Motor Oil επιλέγει να ενισχύσει περαιτέρω την παραδοσιακή μηχανή της κερδοφορίας της, επενδύοντας πάνω από 1 δισ. ευρώ στο διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων έως το 2030 και αξιοποιώντας τις ισχυρές ταμειακές ροές των καυσίμων για να χρηματοδοτήσει την επέκτασή της σε νέες αγορές.

Η επικαιροποίηση της στρατηγικής και των προοπτικών του ομίλου (Strategy and Outlook Update), που θα παρουσιάσει σήμερα η διοίκηση της Motor Oil, αποτυπώνει ένα επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει την ενίσχυση της διύλισης με την ανάπτυξη στην ηλεκτρική ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές, την κυκλική οικονομία και τις υποδομές, αλλά και με επιλεκτικές τοποθετήσεις στην τεχνολογία και την αμυντική βιομηχανία.

Με όχημα τις στρατηγικές συμμαχίες με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την AKTOR, τη χρηματοδοτική αυτονομία της MORE και έναν ισολογισμό που έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά τη μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 1,2 δισ. ευρώ μέσα σε ένα δωδεκάμηνο, ο όμιλος διευρύνει τα περιθώρια οργανικής ανάπτυξης και νέων εξαγορών, διατηρώντας παράλληλα τον στόχο να αντλεί πάνω από το 40% της λειτουργικής του κερδοφορίας από δραστηριότητες εκτός καυσίμων έως το τέλος της δεκαετίας, σε συνθήκες κανονικοποιημένων περιθωρίων διύλισης.

Ο νέος επενδυτικός κύκλος

Ο επικαιροποιημένος σχεδιασμός προβλέπει πρόσθετες επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ έως το 2030, οι οποίες, σύμφωνα με τη διοίκηση, θα χρηματοδοτηθούν πλήρως από τις λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου.

Εάν συνυπολογιστούν τα περίπου 2,9 δισ. ευρώ που έχει ήδη επενδύσει η Motor Oil από τις αρχές του 2022 έως το τέλος Ιουνίου του 2026, το συνολικό επενδυτικό αποτύπωμα της περιόδου 2022-2030 υπερβαίνει πλέον τα 5,4 δισ. ευρώ, έναντι προηγούμενης δέσμευσης για επενδύσεις άνω των 4 δισ. ευρώ.

Εκτός του βασικού προγράμματος παραμένουν πρόσθετα επενδυτικά έργα απανθρακοποίησης ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ, για τα οποία η λήψη των τελικών επενδυτικών αποφάσεων θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, την οικονομική τους βιωσιμότητα και τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων υποδομών.

Η φιλοσοφία της στρατηγικής συνοψίζεται σε τρεις άξονες: τη δημιουργία κεφαλαίων από τα καύσιμα (Generate), την αποτελεσματική κατανομή τους σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες (Allocate) και τη διασφάλιση βιώσιμων αποδόσεων για τους μετόχους (Return).

Στα 250.000 βαρέλια ημερησίως η δυναμικότητα του διυλιστηρίου

Στον πυρήνα του επενδυτικού προγράμματος βρίσκεται η αύξηση της διυλιστικής δυναμικότητας κατά 14%, από τα 220.000 βαρέλια ημερησίως σήμερα στα 250.000 βαρέλια το 2030, με έργα ανάπτυξης και συντήρησης που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγική ευελιξία των εγκαταστάσεων.

Η επιλογή της Motor Oil να επενδύσει εκ νέου στη διύλιση στηρίζεται στην εκτίμηση ότι η ευρωπαϊκή αγορά αντιμετωπίζει ένα διαρθρωτικό έλλειμμα παραγωγικής δυναμικότητας, το οποίο δεν συνδέεται αποκλειστικά με τις γεωπολιτικές αναταράξεις της τελευταίας περιόδου.

Από το 2020 έχουν κλείσει 12 διυλιστήρια στην Ευρώπη, ενώ δυναμικότητα άνω των 1,2 εκατ. βαρελιών ημερησίως έχει αποσυρθεί ή μετατραπεί σε άλλες παραγωγικές χρήσεις, χωρίς να αναπληρώνεται από αντίστοιχες νέες επενδύσεις.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας που επικαλείται ο όμιλος, η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να παραμείνει ανθεκτική, στα επίπεδα των 102 εκατ. βαρελιών ημερησίως το 2030, περίπου όσο και σήμερα. Οι διαταραχές στη Ρωσία και στη Μέση Ανατολή εντείνουν τις πιέσεις σε μια ήδη στενή αγορά, ενισχύοντας τις προοπτικές των ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών διυλιστηρίων.

Από το 2021 η Motor Oil έχει επενδύσει πάνω από 1 δισ. ευρώ στην ανάπτυξη και συντήρηση του διυλιστηρίου της, αυξάνοντας τη δυναμικότητά του κατά περίπου 20%. Κατά την ίδια περίοδο, έως και το πρώτο εξάμηνο του 2026, το προσαρμοσμένο περιθώριο διύλισης υπερέβη κατά μέσο όρο κατά 17 δολάρια ανά τόνο τον μεσογειακό δείκτη αναφοράς.

Οι νέες επενδύσεις αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στη διεύρυνση των τύπων αργού πετρελαίου που μπορεί να επεξεργάζεται το διυλιστήριο, ώστε να αξιοποιούνται ευκαιρίες προμήθειας φθηνότερων πρώτων υλών, στην επέκταση των υποδομών αποθήκευσης και διακίνησης, στην ενίσχυση του trading και στην αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά βαρέλι.

Ενδεικτική της επενδυτικής πειθαρχίας του ομίλου είναι η απαίτηση οι νέες αναπτυξιακές επενδύσεις στα καύσιμα να εμφανίζουν εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) άνω του 15% και χρόνο αποπληρωμής μικρότερο των πέντε ετών.

Επέκταση στα Βαλκάνια και 4.000 σημεία φόρτισης

Στην εμπορία καυσίμων, όπου ο όμιλος διαθέτει περισσότερα από 1.500 πρατήρια σε έξι χώρες, η στρατηγική προβλέπει τη διατήρηση της ηγετικής θέσης στην ελληνική αγορά και την περαιτέρω επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι Coral και AVIN ελέγχουν αθροιστικά πάνω από το 35% της ελληνικής αγοράς καυσίμων κίνησης, ενώ εκτός Ελλάδας ο όμιλος διαθέτει περίπου 100 πρατήρια σε Κύπρο, Σερβία, Κροατία, Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία. Τα προσαρμοσμένα EBITDA της δραστηριότητας διαμορφώθηκαν στα 133 εκατ. ευρώ στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο του 2026.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η αξιοποίηση του δικτύου πρατηρίων για την ανάπτυξη της λιανικής πέραν των καυσίμων, τα έσοδα της οποίας αυξήθηκαν κατά 7% το 2025, καθώς και η επέκταση των υποδομών ηλεκτροκίνησης. Από περίπου 2.200 σημεία δημόσιας φόρτισης στο πρώτο εξάμηνο του 2026, εκ των οποίων το 25% είναι φορτιστές συνεχούς ρεύματος (DC), ο στόχος είναι να ξεπεράσουν τα 4.000 έως το 2030.

Η επενδυτική δύναμη πυρός της MORE

Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Motor Oil επαναβεβαιώνει τους στόχους για τη MORE, επιδιώκοντας καθαρή εγκατεστημένη ισχύ άνω των 2 GW και ετήσια προσαρμοσμένα EBITDA άνω των 250 εκατ. ευρώ έως το 2030.

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα περίπου 900 MW καθαρής εγκατεστημένης ισχύος, με τα αιολικά πάρκα να αντιπροσωπεύουν το 80% του χαρτοφυλακίου της και το υπόλοιπο 20% να κατανέμεται σε φωτοβολταϊκά, συστήματα αποθήκευσης και υδροηλεκτρικά έργα. Το 98% του χαρτοφυλακίου καλύπτεται από συμβάσεις, ενώ η μέση ηλικία των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε περίπου εννέα χρόνια.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA της MORE αυξήθηκαν κατά 26%, στα 132 εκατ. ευρώ στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο του 2026, έναντι 105 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα.

Το ενδιαφέρον στοιχείο του επικαιροποιημένου σχεδιασμού είναι ότι η MORE εμφανίζεται πλέον σε θέση να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση της ανάπτυξής της χωρίς πρόσθετη εισφορά ιδίων κεφαλαίων από τη μητρική εταιρεία.

Με διαθέσιμα περίπου 400 εκατ. ευρώ σε pro forma βάση και τη δυνατότητα άντλησης πρόσθετου δανεισμού, η επενδυτική της δύναμη πυρός υπολογίζεται σε πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Στα διαθέσιμα αυτά συνυπολογίζονται τα έσοδα από την αποεπένδυση του 75% σε 12 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 1.175 MW και από την πώληση στη ΔΕΗ εν λειτουργία αιολικών πάρκων ισχύος 107,1 MW, με τις σχετικές συναλλαγές να τελούν υπό την προϋπόθεση των τελικών εγκρίσεων.

Η MORE διαθέτει χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη περίπου 3,4 GW, από το οποίο αναμένεται να προέλθει το μεγαλύτερο μέρος της νέας εγκατεστημένης ισχύος, συμπληρωματικά με επιλεκτικές εξαγορές και συνεργασίες σε επίπεδο έργων. Στο επίκεντρο της γεωγραφικής επέκτασης βρίσκεται η Νότια και Ανατολική Ευρώπη, με την εταιρεία να έχει ήδη παρουσία στη Ρουμανία.

Η συμμαχία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο διπλασιασμός των EBITDA

Στην ηλεκτρική ενέργεια, η στρατηγική συνεργασία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η συνένωση των δραστηριοτήτων της nrg και του ΗΡΩΝΑ δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός από τους μεγαλύτερους καθετοποιημένους παίκτες της ελληνικής αγοράς.

Το νέο επιχειρηματικό σχήμα, στο οποίο η Motor Oil θα συμμετέχει με 50%, θα διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα περίπου 1,3 GW από μονάδες φυσικού αερίου, με αιχμή τη μονάδα της Κομοτηνής, ισχύος 877 MW, και τον ΗΡΩΝΑ II, ισχύος 441 MW, χωρίς να συνυπολογίζεται η Korinthos Power.

Με βαθμό απόδοσης 64%, τον υψηλότερο στην Ελλάδα σύμφωνα με την παρουσίαση, η μονάδα της Κομοτηνής αποτελεί βασικό μοχλό ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του νέου σχήματος. Οι δύο μονάδες αντιστοιχούσαν στο 14% της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στην προμήθεια, το νέο σχήμα θα διαθέτει περίπου 550.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με μερίδια αγοράς της τάξης του 14% και του 11% αντίστοιχα και πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 6,6 TWh σε δωδεκάμηνη βάση.

Τα συνδυασμένα EBITDA των δραστηριοτήτων διπλασιάστηκαν από περίπου 60 εκατ. ευρώ το 2025 σε 120 εκατ. ευρώ στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο του 2026, με τη σταδιακή αύξηση της παραγωγής της μονάδας της Κομοτηνής να δημιουργεί προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της κερδοφορίας όταν αυτή περάσει σε πλήρη λειτουργία.

Η αγορά των 15 δισ. ευρώ και οι συμφωνίες με την AKTOR

Σημαντική θέση στον επιχειρηματικό σχεδιασμό καταλαμβάνει η αναδιάταξη των δραστηριοτήτων της Motor Oil στην κυκλική οικονομία, με τη διοίκηση να υπολογίζει σε 15 δισ. ευρώ τις δυνητικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά υποδομών διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων έως το 2035.

Στην εκτίμηση αυτή περιλαμβάνονται έργα επεξεργασίας λυμάτων, αρδευτικά έργα, υποδομές αστικής διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, καθώς και η παρούσα αξία των προσδοκώμενων εσόδων από τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης.

Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με τον όμιλο AKTOR, η Motor Oil θα διατηρήσει συμμετοχή 25% στις εταιρείες Ηλέκτωρ και Θαλής, αξιοποιώντας τις προοπτικές ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς χωρίς να επωμιστεί αποκλειστικά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της επόμενης επενδυτικής περιόδου. Η συμφωνία αναδεικνύει αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ για το 100% της σχετικής δραστηριότητας, σε βάση χωρίς ταμειακά διαθέσιμα και δανεισμό.

Παράλληλα, ο όμιλος ενισχύει την παρουσία του στη συλλογή και διακίνηση αποβλήτων μέσω της απόκτησης του 60% της Enact, διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο των LPC, Cytop και Πράσινο Λάδι, που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στην αναγέννηση λιπαντικών και στην αξιοποίηση χρησιμοποιημένων ελαίων.

Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, τα pro forma προσαρμοσμένα EBITDA της δραστηριότητας της κυκλικής οικονομίας υπολογίζονται σε περίπου 34 εκατ. ευρώ για το 2026.

Στο ίδιο μοντέλο επιχειρηματικών συνεργασιών εντάσσεται και η συμφωνία με την AKTOR για την ανάπτυξη του Dioriga Gas, του πλωτού τερματικού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG, τον οποίο η Motor Oil αντιμετωπίζει ως κρίσιμη πύλη εισόδου φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τα ανοίγματα στην τεχνολογία και την άμυνα

Η διαφοροποίηση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου της Motor Oil αποκτά πλέον χαρακτηριστικά που υπερβαίνουν τα όρια της ενεργειακής αγοράς. Ο όμιλος επιδιώκει να αποκτήσει στρατηγικές θέσεις σε κρίσιμες αλυσίδες αξίας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ανασυγκρότηση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και ψηφιακής βάσης.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται οι μειοψηφικές συμμετοχές σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη, στην ανάλυση δεδομένων, στις ψηφιακές υποδομές, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην αμυντική βιομηχανία, όπως η Nova ICT, η EFA Group και η Real Consulting.

Η διαφοροποίηση αφορά και στο ίδιο το μοντέλο κατανομής κεφαλαίων. Ενώ στη διύλιση, στην εμπορία καυσίμων και στην ηλεκτροκίνηση η Motor Oil επιλέγει να διατηρεί τον επιχειρησιακό έλεγχο, στην ηλεκτρική ενέργεια και στις υποδομές αξιοποιεί τις συμμαχίες για την επίτευξη μεγαλύτερης κλίμακας, ενώ στην τεχνολογία και στην άμυνα τοποθετείται μέσω στρατηγικών μειοψηφικών συμμετοχών.

Τα πράσινα projects άνω του 1 δισ. ευρώ

Πιο επιλεκτική εμφανίζεται η διοίκηση ως προς την υλοποίηση των μεγάλων επενδύσεων απανθρακοποίησης, επιδιώκοντας να αποφύγει τη δέσμευση κεφαλαίων σε υποδομές που κινδυνεύουν να μην αποδώσουν οικονομικά.

Το πλέον ώριμο έργο στον τομέα αυτό είναι η μονάδα παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου ισχύος 50 MW, η οποία πλησιάζει στην έναρξη εμπορικής λειτουργίας και έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις ύψους 132 εκατ. ευρώ.

Σε φάση ωρίμανσης βρίσκονται η μονάδα παραγωγής ανανεώσιμου ντίζελ (HVO) και βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF), καθώς και η πλατφόρμα παραγωγής μεθανόλης δυναμικότητας 25.000 τόνων ετησίως. Η λήψη των τελικών επενδυτικών αποφάσεων συνδέεται με τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών, τα ευρωπαϊκά κριτήρια επιλεξιμότητας και βιωσιμότητας και την εξασφάλιση μακροχρόνιων συμβάσεων διάθεσης της παραγωγής.

Αντίστοιχα, για το έργο δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS), το οποίο έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή επιχορήγηση 127 εκατ. ευρώ, κρίσιμες παράμετροι παραμένουν η πρόσβαση σε υποδομές αποθήκευσης στον Πρίνο ή στη Ραβέννα, η θέσπιση συμβάσεων επί διαφοράς άνθρακα (Carbon Contracts for Difference) ή ισοδύναμου μηχανισμού στήριξης και η σχέση μεταξύ της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών και του κόστους δέσμευσης και αποθήκευσης.

Το συγκεκριμένο έργο εμφανίζει δυνατότητα περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 500.000 τόνους και παραγωγής περίπου 60.000 τόνων υδρογόνου χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

Πάνω από το 40% των EBITDA εκτός καυσίμων

Παρά τη νέα έμφαση στη διύλιση, ο όμιλος διατηρεί τον στόχο να προέρχεται περισσότερο από το 40% των προσαρμοσμένων EBITDA του το 2030 από δραστηριότητες εκτός καυσίμων, υπό την προϋπόθεση ότι τα περιθώρια διύλισης θα κινούνται σε κανονικοποιημένα επίπεδα του οικονομικού κύκλου.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA των δραστηριοτήτων αυτών, υπολογιζόμενα αναλογικά με βάση τις συμμετοχές της Motor Oil, αυξήθηκαν κατά περίπου 55%, από 165 εκατ. ευρώ στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο του 2025 σε περίπου 260 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2026. Ο στόχος είναι να συνεχίσουν να αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό άνω του 15% έως το 2030.

Η ισχυρή κερδοφορία της διύλισης έχει περιορίσει ποσοστιαία τη συμβολή των νέων δραστηριοτήτων στα συνολικά αποτελέσματα, παρά τη σημαντική αύξηση των απόλυτων μεγεθών τους. Η επίτευξη του στόχου στηρίζεται κυρίως στην ανάπτυξη της MORE, στην ενίσχυση της κερδοφορίας της καθετοποιημένης πλατφόρμας ηλεκτρικής ενέργειας και στη συμβολή της κυκλικής οικονομίας και των υπόλοιπων επιχειρηματικών συμμετοχών.

Τα περιθώρια για νέες εξαγορές

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου διαδραματίζει η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της Motor Oil. Με δημοσιευμένα EBITDA 1,7 δισ. ευρώ στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο του 2026, ο όμιλος έχει περιορίσει τον καθαρό δανεισμό του από τα 2 δισ. ευρώ στα 800 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA να υποχωρεί στο 0,5x.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετα περιθώρια για επιλεκτικές εξαγορές πέραν του βασικού επενδυτικού προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα αυστηρά κριτήρια αποδοτικότητας που έχει θέσει η διοίκηση.

Στις προτεραιότητες του ομίλου παραμένουν η οργανική ανάπτυξη, η διατήρηση ισχυρού ισολογισμού σε όλες τις φάσεις του οικονομικού κύκλου και η διανομή βιώσιμων μερισμάτων, με τη Motor Oil να έχει διανείμει για τη χρήση του 2025 μέρισμα 1,75 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 25%.

Το στοίχημα για τη διοίκηση είναι να μετατρέψει το σημερινό πλεονέκτημα της υψηλής κερδοφορίας των καυσίμων σε διατηρήσιμες πηγές εσόδων για την επόμενη δεκαετία. Και να το πετύχει χωρίς να αποδυναμώσει τη βασική παραγωγική της δραστηριότητα, χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα τον ισολογισμό της και χωρίς να θυσιάσει τις αποδόσεις προς τους μετόχους.