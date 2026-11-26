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Στη διατήρηση της ισχυρής κερδοφορίας της διύλισης, στην επιτάχυνση των επενδύσεων και στην ολοκλήρωση μιας σειράς επιχειρηματικών συμφωνιών που θα αναδιαμορφώσουν το χαρτοφυλάκιό της ποντάρει η Motor Oil, διευρύνοντας παράλληλα το πεδίο δραστηριοποίησής της σε νέους κλάδους, από την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές υποδομές έως την αμυντική και αεροδιαστημική βιομηχανία.

Κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, για τα αποτελέσματα εννιαμήνου ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Πέτρος Τζαννετάκης, και ο γενικός διευθυντής Στρατηγικής, Γιώργος Τριανταφύλλου, παρουσίασαν τις προοπτικές της Motor Oil και το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο έως το 2030, το οποίο προβλέπει νέες επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ.

Με τον καθαρό δανεισμό να έχει υποχωρήσει σημαντικά και τη διύλιση να τροφοδοτεί με υψηλές ταμειακές ροές τον όμιλο, η διοίκηση εμφανίζεται αποφασισμένη να αξιοποιήσει την ευνοϊκή συγκυρία για τη χρηματοδότηση του επόμενου κύκλου ανάπτυξης, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους.

Όπως ανέφερε, ο κ. Τζαννετάκης η Motor Oil διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους ισολογισμούς στην ιστορία της, γεγονός που της προσφέρει σημαντική ευελιξία να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, διατηρώντας την πειθαρχία στην κατανομή κεφαλαίων.

Κεντρικός στόχος της στρατηγικής έως το 2030 είναι η μέση ετήσια αύξηση κατά περίπου 15% των προσαρμοσμένων EBITDA από δραστηριότητες εκτός καυσίμων, ώστε η συνεισφορά τους στη συνολική λειτουργική κερδοφορία του ομίλου να φτάσει ή και να ξεπεράσει το 40%, υπό συνθήκες ομαλοποιημένων περιθωρίων διύλισης.

Ο κ. Τζαννετάκης διευκρίνισε ότι ο στόχος αυτός αποτυπώνει την επιδιωκόμενη διαφοροποίηση του μείγματος κερδοφορίας και δεν αποτελεί πρόβλεψη ούτε για τα περιθώρια διύλισης ούτε για τα συνολικά EBITDA του 2030. Εάν, μάλιστα, ως βάση υπολογισμού λαμβάνονταν τα ιδιαίτερα υψηλά περιθώρια διύλισης του 2026, η συνεισφορά των δραστηριοτήτων εκτός καυσίμων θα περιοριζόταν ποσοστιαία στο 25%, χωρίς αυτό να σημαίνει υστέρηση της δικής τους κερδοφορίας.

Τα deals του 2027

Το 2027 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά ολοκλήρωσης σημαντικών επιχειρηματικών συμφωνιών για τη Motor Oil.

Ειδικότερα, η συνένωση των δραστηριοτήτων της nrg και του ΗΡΩΝΑ, η οποία έχει λάβει το πράσινο φως των αρχών ανταγωνισμού, αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027. Η νέα καθετοποιημένη ενεργειακή επιχείρηση, στην οποία οι δύο όμιλοι θα συμμετέχουν ισότιμα, θα διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα 1,3 GW, πελατειακή βάση περίπου 550.000 πελατών και μερίδια 14% στην αγορά λιανικής ηλεκτρισμού και 11% στο φυσικό αέριο.

Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, όπου η Motor Oil εντοπίζει επενδυτικές ευκαιρίες ύψους 15 δισ. ευρώ στην ελληνική αγορά αποβλήτων και υδάτων έως το 2035, ο όμιλος προχωρά στην απόκτηση του 60% της ENACT, η οποία δραστηριοποιείται στη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων. Παράλληλα, διατηρεί ποσοστό 25% στις ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS, στο πλαίσιο της συμφωνίας με την AKTOR που αποτιμά τις δύο εταιρείες στα 300 εκατ. ευρώ, χωρίς ταμειακά διαθέσιμα και δανεισμό ενώ θα ολοκληρωθεί και η συμφωνία για την συμμετοχή της εταιρείας στο FSRU των Αγίων Θεοδώρων.

Οι αντοχές της διύλισης και οι προοπτικές του 2027

Παρά την αποκλιμάκωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά το τέταρτο τρίμηνο, σε σχέση με τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα του τρίτου, αυτά παραμένουν σημαντικά υψηλότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η διοίκηση εκτιμά ότι θα χρειαστεί χρόνος για την ομαλοποίηση της αγοράς, καθώς οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες και η περιορισμένη διυλιστική δυναμικότητα στην Ευρώπη εξακολουθούν να επηρεάζουν την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.

Στο μέτωπο της λιανικής, οι υψηλές τιμές των καυσίμων έχουν οδηγήσει μέρος των καταναλωτών στη μετακίνηση από τα premium στα συμβατικά καύσιμα, ενώ από τα μέσα Οκτωβρίου η εκπτωτική πολιτική του ομίλου επικεντρώνεται στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης.

Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ στο διυλιστήριο

Στο επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο που παρουσίασε ο κ. Τριανταφύλλου, η διύλιση διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο. Έως το 2030 προβλέπονται επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη και τη συντήρηση του διυλιστηρίου, με στόχο την αύξηση της δυναμικότητάς του κατά 14%, από τα 220.000 στα 250.000 βαρέλια ημερησίως.

Τα αναπτυξιακά έργα έχουν εσωτερικό βαθμό απόδοσης της τάξης του 15% και χρόνο αποπληρωμής μικρότερο της πενταετίας, ενώ μέρος των οφελών ενδέχεται να αποτυπωθεί πριν από το 2030, καθώς η επέκταση θα πραγματοποιηθεί μέσω σειράς επιμέρους επενδύσεων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης πραγματοποιούνται παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν στο διυλιστήριο να επεξεργάζεται μεγαλύτερο ποσοστό ελαφρύτερων τύπων αργού πετρελαίου.

Συνολικά, με τα 2,9 δισ. ευρώ που έχουν επενδυθεί από το 2022 έως το πρώτο εξάμηνο του 2026 και τα επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ έως το 2030, ο επενδυτικός κύκλος της Motor Oil ανεβαίνει στα 5,4 δισ. ευρώ, έναντι αρχικού σχεδιασμού 4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ακαθάριστο μέγεθος, στο οποίο δεν συνυπολογίζονται οι αποεπενδύσεις και οι ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

Εκτός του προϋπολογισμού αυτού παραμένουν δυνητικές επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ σε βιοκαύσιμα, συνθετικά καύσιμα και τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα, η υλοποίηση των οποίων θα εξαρτηθεί από τις οικονομικές και ρυθμιστικές συνθήκες.

Η αυτοχρηματοδοτούμενη ανάπτυξη της MORE

Στις δραστηριότητες εκτός καυσίμων, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά περίπου 55% μέσα σε έναν χρόνο, από 165 εκατ. σε 260 εκατ. ευρώ, με βασικό μοχλό τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Κομοτηνή. Έως το 2030 η διοίκηση προσδοκά ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της λειτουργικής κερδοφορίας άνω του 15%.

Η MORE διαθέτει υπό ωρίμανση χαρτοφυλάκιο έργων 3,4 GW και χρηματοδοτική δυνατότητα άνω του 1 δισ. ευρώ, χωρίς να απαιτούνται νέα ίδια κεφάλαια από τη μητρική. Η στρατηγική της επικεντρώνεται στα αιολικά, στα υβριδικά έργα και στην αποθήκευση ενέργειας, με επιλεκτικές εξαγορές και επέκταση στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Στόχος είναι η εγκατεστημένη ισχύς να ξεπεράσει τα 2 GW και τα EBITDA τα 250 εκατ. ευρώ έως το 2030.

Προμέρισμα-ρεκόρ 61 εκατ. ευρώ

Η ισχυρή κερδοφορία του εννεαμήνου, με καθαρά κέρδη 1,39 δισ. ευρώ και λειτουργικές ταμειακές ροές άνω του 1,5 δισ. ευρώ, επιτρέπει στη Motor Oil να προχωρήσει στη διανομή του υψηλότερου προμερίσματος στην ιστορία της, όπως επισήμανε ο κ. Τζαννετάκης.

Το προμέρισμα ανέρχεται σε 0,55 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 57% έναντι του περυσινού, με τον όμιλο να διαθέτει συνολικά 60,9 εκατ. ευρώ στους μετόχους του στις 29 Δεκεμβρίου. Η αποκοπή του δικαιώματος έχει οριστεί για τις 21 Δεκεμβρίου.

Με τη μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων να κινείται στο 25% από το 2021 και το μέρισμα ανά μετοχή να έχει σχεδόν διπλασιαστεί στο ίδιο διάστημα, η Motor Oil επιχειρεί να μετατρέψει την ισχυρή κερδοφορία της διύλισης σε μοχλό χρηματοδότησης της επιχειρηματικής της επέκτασης, χωρίς να περιορίζει τις αποδόσεις προς τους μετόχους.