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Υπερτριπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας, ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών και σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας κατέγραψε ο όμιλος Motor Oil στο εννεάμηνο 2026, με τις οικονομικές επιδόσεις του τρίτου τριμήνου να δίνουν πρόσθετη ώθηση στα αποτελέσματα.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,392 δισ. ευρώ, έναντι 453,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 207,1%, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 11,709 δισ. ευρώ, από 8,476 δισ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 38,1%.

EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, με τα EBITDA να ανέρχονται σε 2,036 δισ. ευρώ, έναντι 763,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση κατά 166,5%.

Το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε στο 17,4% από 9%, ενώ τα μικτά κέρδη εκτινάχθηκαν κατά 209,6%, στα 2,202 δισ. ευρώ, έναντι 711,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 8,854 δισ. ευρώ, από 5,661 δισ. ευρώ, τα EBITDA ανήλθαν σε 1,702 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 1,328 δισ. ευρώ, έναντι 407,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ισχυρές επιδόσεις στο τρίτο τρίμηνο

Εντυπωσιακές ήταν οι επιδόσεις του ομίλου κατά το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, στο οποίο αναλογεί περίπου το ήμισυ της συνολικής καθαρής κερδοφορίας του εννεαμήνου.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του τρίτου τριμήνου ανήλθε σε 4,185 δισ. ευρώ, έναντι 3,211 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 30,3%.

Τα μικτά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας το 1,047 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε 910,1 εκατ. ευρώ, από 303,2 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 891,4 εκατ. ευρώ, έναντι 366,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου εκτινάχθηκαν κατά 142,3%, στα 702,3 εκατ. ευρώ, από 289,8 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Πρωταγωνιστής ο τομέας των καυσίμων

Βασικός μοχλός της ενίσχυσης της κερδοφορίας ήταν ο τομέας των καυσίμων, στον οποίο εντάσσονται οι δραστηριότητες διύλισης και εμπορίας στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Οι πωλήσεις του συγκεκριμένου τομέα σε τρίτους ανήλθαν σε 6,979 δισ. ευρώ, έναντι 4,199 δισ. ευρώ το 2025, ενώ τα κέρδη εκμετάλλευσης εκτινάχθηκαν σε 1,658 δισ. ευρώ, από 476,6 εκατ. ευρώ.

Στις υπηρεσίες λιανικής, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα δίκτυα πρατηρίων καυσίμων, οι πωλήσεις σε τρίτους αυξήθηκαν στα 3,877 δισ. ευρώ, από 3,479 δισ. ευρώ, με τα λειτουργικά κέρδη να ενισχύονται στα 72,8 εκατ. ευρώ, έναντι 55,9 εκατ. ευρώ.

Άλμα στις εξαγωγές και στις πωλήσεις ναυτιλιακών καυσίμων

Σημαντική ώθηση στον κύκλο εργασιών έδωσε η ενίσχυση των πωλήσεων στις διεθνείς αγορές.

Οι πωλήσεις στο εξωτερικό ανήλθαν σε 5,939 δισ. ευρώ, έναντι 3,643 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 63%, ενώ οι πωλήσεις στον τομέα της ναυτιλίας ενισχύθηκαν κατά 76,1%, στα 1,446 δισ. ευρώ.

Στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 4,324 δισ. ευρώ, έναντι 4,012 δισ. ευρώ.

Ταμειακά διαθέσιμα άνω των 2 δισ. ευρώ – Μειωμένος δανεισμός

Η ισχυρή κερδοφορία αποτυπώθηκε και στη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου, με τις λειτουργικές ταμειακές ροές να υπερτριπλασιάζονται, φτάνοντας το 1,508 δισ. ευρώ, έναντι 406,6 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 2,072 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, από 1,373 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, καταγράφοντας αύξηση κατά 699,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 2,218 δισ. ευρώ, από 2,701 δισ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

Ο καθαρός δανεισμός, χωρίς τις υποχρεώσεις μισθώσεων, περιορίστηκε σε 146,6 εκατ. ευρώ, από 1,328 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων μισθώσεων, το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε 420,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA τελευταίου δωδεκαμήνου υποχώρησε στο 0,18 από 1,97 τον Σεπτέμβριο του 2025.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, τα ταμειακά διαθέσιμα υπερβαίνουν πλέον το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων από μισθώσεις.

Προσωρινό μέρισμα 0,55 ευρώ ανά μετοχή

Στο μέτωπο της ανταμοιβής των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο της Motor Oil αποφάσισε στις 3 Νοεμβρίου τη διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 0,55 ευρώ ανά μετοχή, έναντι του συνολικού μερίσματος της χρήσης 2026.

Το συνολικό μικτό ποσό της διανομής ανέρχεται σε 60,93 εκατ. ευρώ, με την καταβολή να έχει προγραμματιστεί για τις 29 Δεκεμβρίου 2026.