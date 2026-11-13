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Την πλήρη και απαρέγκλιτη τήρηση των συμβατικών της υποχρεώσεων, που απορρέουν από τη συμφωνία με τη Cepal Hellas σχετικά με την εγγυητική της ευθύνη για οφειλές της εταιρείας «Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής ΑΒΕΕ», γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η Μουζάκης.

Πρόκειται για το ιδιωτικό συμφωνητικό που είχε ανακοινωθεί στις 9 Απριλίου 2026 και αφορά σε απαιτήσεις τις οποίες διαχειρίζεται η Cepal για λογαριασμό της εταιρείας ειδικού σκοπού GAIA Securitisation II, στην οποία είχαν μεταβιβαστεί σχετικές απαιτήσεις της Alpha Bank. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία εξακολουθεί μέχρι σήμερα να εκπληρώνει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει βάσει της συμφωνίας.

Ειδικότερα όπως αναφέρει Περαιτέρω, σύμφωνα με συγκεκριμένο ειδικό όρο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, προβλέπεται ότι κάθε ποσό που θα εισπράξει η Δικαιούχος της Απαίτησης από τα εκπλειστηριάσματα της ακίνητης περιουσίας της ΗΛΙΟΣ ABEE, κατόπιν τελεσιδικίας των αντίστοιχων πινάκων κατάταξης, θα λογίζεται ως έγκυρη καταβολή έναντι των υποχρεώσεων της Εταιρείας από τη συμφωνία.

Από την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μέχρι και σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο πλειστηριασμός του συνόλου της ακίνητης περιουσίας της ΗΛΙΟΣ ABEE, αποτελούμενης από επτά (7) ακίνητα, και έχουν συνταχθεί οι αντίστοιχοι πίνακες κατάταξης. Βάσει αυτών, η Δικαιούχος της Απαίτησης GAIA, για λογαριασμό της οποίας φέρεται ότι ενεργεί η CEPAL, έχει καταταγεί για συνολικό ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (€1.570.420,43).

Το ανωτέρω ποσό έχει ήδη καταβληθεί από τους υπερθεματιστές στους ειδικούς λογαριασμούς των αρμόδιων συμβολαιογράφων, υπό την ιδιότητά τους ως υπαλλήλων των πλειστηριασμών και είναι διαθέσιμο προς απόδοση στη CEPAL.

Ωστόσο, δεν έχει καταστεί δυνατή η απόδοσή του επειδή κατά επιμέρους πινάκων κατάταξης έχουν ασκηθεί ανακοπές από το Ελληνικό Δημόσιο (ΑΑΔΕ) και τον eΕΦΚΑ. Με τις ανακοπές αυτές, οι οποίες δεν αναμένεται να τελεσιδικήσουν εντός του έτους 2026, αμφισβητούνται, μεταξύ άλλων, η απόδειξη της μεταβίβασης της απαίτησης από την Alpha Bank στη Δικαιούχο της Απαίτησης GAIA, καθώς και η καταχώριση της μεταβολής του δικαιούχου των εμπράγματων εξασφαλίσεων στα οικεία κτηματολογικά φύλλα.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, για λόγους που ανάγονται έξω από τη σφαίρα επιρροής της Εταιρείας, η αντισυμβαλλόμενη CEPAL δεν έχει εισπράξει ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (€1.570.420,43) που θα απομειώσει ισόποσα την οφειλή της Εταιρείας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα, η Εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία με την CEPAL για την εξεύρεση μιας αμοιβαίως επωφελούς λύσης, με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση της συμφωνίας και την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων της.

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει το επενδυτικό κοινό ότι συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τις απαραίτητες δικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες, προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά της και εκείνα των μετόχων της και να προστατεύσει την εταιρική περιουσία και τη φήμη της, ενημερώνοντας το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες αρχές για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.