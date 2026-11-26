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Η Μουζάκης μειώνει την ονομαστική αξία της μετοχής από 0,50 σε 0,41 ευρώ για συμψηφισμό ζημιών. Η αλλαγή τίθεται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου, χωρίς επιστροφή κεφαλαίου ή μεταβολή στον αριθμό των μετοχών.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Μουζάκης

Η εταιρεία με την επωνυμία «“ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ” Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Οκτωβρίου 2026 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες οκτώ και λεπτά πενήντα οκτώ (€3.453.008,58) με συμψηφισμό ζημιών και ισόποση μείωση των «αποτελεσμάτων εις νέο». Διευκρινίζεται ότι η μείωση πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, αποκλειστικά για τον συμψηφισμό ζημιών και δεν συνεπάγεται επιστροφή κεφαλαίου ή οποιαδήποτε καταβολή προς τους μετόχους, ενώ ο συνολικός αριθμός των μετοχών θα παραμείνει αμετάβλητος.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από λεπτά πενήντα (€0,50) σε λεπτά σαράντα ένα (€0,41).

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δεκαέξι εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο και λεπτών δεκαέξι (€16.933.892,16) διαιρούμενο σε σαράντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι (41.302.176) μετοχές ονομαστικής αξίας λεπτών σαράντα ενός (€0,41).

Το χρηματιστήριο Euronext Athens στις 26 Νοεμβρίου 2026 ενημερώθηκε περί της μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία έχει ήδη εγκριθεί και δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ (απόφαση περί τροποποίησης του Καταστατικού) με την υπ’ αρ. πρωτ. 4363631/19.11.2026 Ανακοίνωση.

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίσθηκε η Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2026.