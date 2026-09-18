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Ο NAEOTOM Alpha.Pro δεν είναι απλώς ένας καλύτερος αξονικός. Είναι μια εντελώς νέα προσέγγιση στην απεικόνιση, που δίνει πολύ πιο καθαρές και λεπτομερείς εικόνες του ανθρώπινου σώματος. Έτσι, οι γιατροί μπορούν να εντοπίζουν παθολογικά ευρήματα νωρίτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Ο NAEOTOM Alpha.Pro προσφέρει εξαιρετική απεικόνιση της καρδιάς και των αγγείων, ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις όπου υπάρχουν ασβεστώσεις ή stents στις στεφανιαίες αρτηρίες, ευρήματα που στο παρελθόν δυσκόλευαν σημαντικά την ακρίβεια της διάγνωσης. Ο NAEOTOM Alpha.Pro μπορεί να “κοιτάξει μέσα” σε ένα stent και να εκτιμήσει την κατάσταση του αυλού του, κάτι αδύνατο με τις μέχρι σήμερα τεχνολογίες. Μπορεί επίσης να πραγματοποιεί εξετάσεις σε ασθενείς με γρήγορους ή ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς, χωρίς να χρειάζεται πάντα ειδική προετοιμασία.

Από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα λοιπόν είναι ότι, δεν “τυφλώνεται” από μεταλλικές ενδοπροθέσεις οπουδήποτε στο σώμα του ασθενούς — όπως stents, βίδες, πλάκες ή βαλβίδες κλπ — που στους συμβατικούς αξονικούς τομογράφους δημιουργούν παραμορφώσεις στην εικόνα και αποκρύπτουν σημαντικές πληροφορίες που ακόμα και ο καλύτερος συμβατικός αξονικός δεν μπορεί να δει. Αυτό τον καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο σε μετεγχειρητικές περιπτώσεις — είτε πρόκειται για καρδιοχειρουργικές, αγγειοχειρουργικές, νευροχειρουργικές, ορθοπεδικές, ή άλλες επεμβάσεις — όπου η παρουσία μετάλλου ή άλλου ενθέματος αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για μια αξιόπιστη απεικόνιση.

Ξεχωριστή θέση κατέχει η δυνατότητα αξονικής τομογραφίας θώρακος χαμηλής δόσης (low-dose) εξαιρετικής ποιότητας, με επίπεδα ακτινοβολίας που προσεγγίζουν εκείνα δύο απλών ακτινογραφιών θώρακος. Αυτό ανοίγει νέες δυνατότητες στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, ιδιαίτερα για παθήσεις των πνευμόνων. Επιτρέπει την ασφαλή εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου, αλλά και την τακτική παρακολούθηση ασθενών που χρειάζονται επαναλαμβανόμενες εξετάσεις.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η λεγόμενη φασματική απεικόνιση (spectral imaging) σε μία μόνο εξέταση: ο γιατρός αποκτά επιπλέον πληροφορίες για τη σύσταση κάθε ιστού, κάτι που βοηθά να ξεχωρίσει ευκολότερα το φυσιολογικό από το παθολογικό.

Με την εγκατάσταση του NAEOTOM Alpha.Pro, το ΥΓΕΙΑ επιβεβαιώνει με πράξεις την επιλογή του να αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει.

Η διαρκής επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό, σε συνδυασμό με έμπειρο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, εγγυάται ότι οι ασθενείς έχουν πρόσβαση στις πιο αξιόπιστες διαγνωστικές μεθόδους που διατίθενται σήμερα.

Σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, το ΥΓΕΙΑ παραμένει στην πρωτοπορία, επενδύοντας σε λύσεις που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή κλινική πράξη και, κυρίως, στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Η νέα εποχή στην αξονική τομογραφία είναι πλέον πραγματικότητα και φέρει την υπογραφή του ΥΓΕΙΑ, το οποίο συνεχίζει να καινοτομεί με συνέπεια και υπευθυνότητα, θέτοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο.