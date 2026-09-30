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Η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων, θέτει νέα πρότυπα στη ζώνη E-Band με δύο νέα προϊόντα της οικογένειας ασύρματων συστημάτων UltraLink™.

Τα νέα ραδιοσυστήματα προσφέρουν έως και 50% μεγαλύτερη χωρητικότητα σε σύγκριση με αντίστοιχες E-Band ραδιοζεύξεις της διεθνούς αγοράς, επιτυγχάνοντας 15 Gbps αμφίδρομης χωρητικότητας, ανταποκρινόμενα πλήρως στις αυξημένες απαιτήσεις των τηλεπικοινωνιακών δικτύων τελευταίας γενιάς.

Το UltraLink™-GX80 Advanced είναι ένα πλήρως εξωτερικό σύστημα ασύρματης διασύνδεσης, το οποίο προσφέρει αμφίδρομη χωρητικότητα έως 15 Gbps σε διαμόρφωση ραδιοζεύξης τύπου 1+0, επιτυγχάνοντας έως και 50% υψηλότερη χωρητικότητα σε σύγκριση με ανταγωνιστικές λύσεις της αγοράς. Παράλληλα, η κορυφαία επίδοση του συστήματος ως προς το κέρδος ζεύξης (system gain) επιτρέπει την κάλυψη μεγαλύτερων αποστάσεων στις ραδιοζεύξεις E-Band. Συνδυάζει μεταφορά δεδομένων υψηλής χωρητικότητας, εκτεταμένη εμβέλεια και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης, ενώ οι δυνατότητες έξυπνης παρακολούθησης που διαθέτει υποστηρίζουν την ταχεία διάγνωση προβλημάτων στη ζεύξη, τη συνεχή παρακολούθηση της αξιοποίησης του διαθέσιμου εύρους ζώνης και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό χωρητικότητας. Το προϊόν είναι ήδη διαθέσιμο για εγκατάσταση στις ΗΠΑ και διεθνώς.

Το UltraLink™-GX80 Dual αποτελεί ένα σύστημα E-Band με δύο ενσωματωμένους πομποδέκτες, που προσφέρει αμφίδρομη χωρητικότητα έως 15 Gbps χρησιμοποιώντας ένα μόνο κανάλι εύρους 1.000 MHz. Η κορυφαία φασματική του απόδοση μειώνει το κόστος φάσματος ανά Gbps και μπορεί να εξασφαλίσει επιπλέον εξοικονόμηση στο κόστος αδειοδότησης σε αγορές όπου το κανονιστικό πλαίσιο ευνοεί την αποδοτική χρήση του φάσματος ή/και περιορίζει το εύρος των καναλιών. Συνδυάζοντας υψηλό κέρδος ζεύξης (system gain) με ενσωματωμένες λειτουργίες Carrier Ethernet, προσφέρει μεγαλύτερη εμβέλεια στις ραδιοζεύξεις E-Band, ενώ παράλληλα μειώνει το μέγεθος, την κατανάλωση ενέργειας, την πολυπλοκότητα εγκατάστασης και το κόστος τα οποία συνδέονται με τις παραδοσιακές διαμορφώσεις ραδιοζεύξεων τύπου 2+0 XPIC.

Ο κ. Ιωάννης Τενίδης, VP του Wireless Product Line Management της Intracom Telecom, δήλωσε: «Συνεχίζουμε να εξελίσσουμε την τεχνολογία E-Band, με στόχο να προσφέρουμε μεγαλύτερη χωρητικότητα, εμβέλεια και αξιοπιστία. Τα νέα προϊόντα UltraLink™ σχεδιάζονται με στόχο να ανταποκρίνονται στις πραγματικές προκλήσεις των δικτύων στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, προσφέρουν στους πελάτες μας 50% μεγαλύτερη χωρητικότητα, δίνοντας τους τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τα δίκτυά τους πιο αποδοτικά και να αποφεύγουν σημαντικές πρόσθετες επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες που θα απαιτούνταν για την επίτευξη αντίστοιχης χωρητικότητας με άλλες λύσεις».

Με εμπειρία δύο δεκαετιών στην ασύρματη τεχνολογία χιλιοστομετρικών κυμάτων (mmWave) και σχεδόν 50.000 εγκατεστημένα συστήματα mmWave διεθνώς, η Intracom Telecom συνεχίζει να εξελίσσει συστήματα E-Band υψηλής χωρητικότητας, υποστηρίζοντας δίκτυα μεταφοράς κινητής τηλεφωνίας, 5G και Fixed Wireless Access (FWA) σε ολόκληρο τον κόσμο.

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