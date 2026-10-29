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Σε συμφωνία για την εξαγορά της Instacart, έναντι περίπου 17 δισ. δολαρίων, κατέληξε η DoorDash, προχωρώντας σε μία ακόμη σημαντική επιχειρηματική κίνηση στον κλάδο των υπηρεσιών διανομής, όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται και οι μεγάλοι όμιλοι επιδιώκουν να ενισχύσουν τη θέση τους μέσω εξαγορών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της DoorDash την Πέμπτη, η εταιρεία θα καταβάλει 65 δολάρια ανά μετοχή, με συνδυασμό μετρητών και μετοχών. Το προσφερόμενο τίμημα αντιπροσωπεύει premium 26% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Instacart στις 22 Οκτωβρίου, την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν εμφανιστούν δημοσιεύματα για ενδεχόμενη πώλησή της.

Το Bloomberg είχε μεταδώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι οι δύο εταιρείες βρίσκονταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Instacart, η οποία είναι εισηγμένη με την εταιρική επωνυμία Maplebear Inc., ανεστάλη λίγο πριν από την ανακοίνωση της συναλλαγής. Από την πλευρά της, η μετοχή της DoorDash σημείωνε άνοδο μικρότερη του 1%.

Η Instacart, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2023, έπειτα από την ισχυρή ανάπτυξη που είχε καταγράψει κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Την περίοδο εκείνη, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και η στροφή των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές είχαν δώσει σημαντική ώθηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στις υπηρεσίες διανομής κατ’ απαίτηση.

Έκτοτε, ωστόσο, το ανταγωνιστικό περιβάλλον έχει αλλάξει αισθητά. Μεγάλοι όμιλοι, όπως η DoorDash και η Uber Technologies, έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους πέρα από τη διανομή έτοιμου φαγητού, προσφέροντας πλέον παραδόσεις ευρύτερου φάσματος προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ειδών σουπερμάρκετ.

Για τη DoorDash, η οποία αποτελεί ήδη την κορυφαία εφαρμογή διανομής φαγητού από εστιατόρια στις ΗΠΑ, η εξαγορά της Instacart αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη δραστηριότητα στις παραδόσεις ειδών παντοπωλείου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της DoorDash, Τόνι Σου, είχε χαρακτηρίσει πρόσφατα τη συγκεκριμένη κατηγορία ως τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα δραστηριότητας της εταιρείας.

Παράλληλα, η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει τη δυνατότητα της DoorDash να ανταγωνιστεί κολοσσούς του λιανεμπορίου, όπως η Walmart και η Amazon, οι οποίοι έχουν δώσει ολοένα μεγαλύτερη προτεραιότητα στις ηλεκτρονικές παραγγελίες προϊόντων σουπερμάρκετ.

Η εξαγορά αποτελεί μέρος της ευρύτερης τάσης συγκέντρωσης που παρατηρείται στον κλάδο των εφαρμογών διανομής μετά την πανδημία.

Η DoorDash έχει επιδοθεί τα τελευταία χρόνια σε διαδοχικές εξαγορές, επιδιώκοντας να διευρύνει τόσο τη γεωγραφική παρουσία της όσο και τις τεχνολογικές υπηρεσίες που προσφέρει.

Το 2025 ολοκλήρωσε την εξαγορά της βρετανικής Deliveroo, ενώ απέκτησε επίσης την εταιρεία τεχνολογικών λύσεων για τον κλάδο της φιλοξενίας SevenRooms Inc. και την εταιρεία διαφημιστικής τεχνολογίας Symbiosys.

Τον Σεπτέμβριο συμφώνησε ακόμη να εξαγοράσει τη δραστηριότητα υπηρεσιών εστίασης σε πανεπιστημιουπόλεις της μικρότερης ανταγωνίστριας Grubhub.

Αντίστοιχα, η Uber, η οποία είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν συνομιλίες για την απόκτηση της Instacart, υπέγραψε τον Ιούλιο συμφωνία για την εξαγορά της γερμανικής Delivery Hero SE, με στόχο να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της.

Πέρα από τις υπηρεσίες διανομής, ιδιαίτερη σημασία για τη DoorDash έχουν οι δραστηριότητες της Instacart στον τομέα της διαφήμισης και της τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων, οι οποίες προσφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Οι δραστηριότητες αυτές αναμένεται να ενισχύσουν τη στρατηγική που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια η DoorDash για την παροχή τεχνολογικών εργαλείων σε επιχειρήσεις εστίασης και λιανεμπορίου, συμπεριλαμβανομένων λύσεων διαχείρισης διαφημίσεων.

Στους εταιρικούς πελάτες της Instacart περιλαμβάνεται η Costco Wholesale Corp., η οποία έχει αξιοποιήσει την τεχνολογία της για τη διαχείριση ηλεκτρονικών παραγγελιών σε περιοχές της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης.

Αν και τα έσοδα από τις συναλλαγές εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κύκλου εργασιών της Instacart, οι δραστηριότητες διαφήμισης και εταιρικών τεχνολογικών υπηρεσιών συνεισέφεραν σχεδόν το 30% των εσόδων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, εμφανίζοντας παράλληλα ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης.

Ωστόσο, δεν έχουν αποδώσει όλες οι επενδύσεις της Instacart σε τεχνολογικές λύσεις για επιχειρήσεις. Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα σταματήσει να προσφέρει προηγμένα τεχνολογικά καρότσια αγορών στα σουπερμάρκετ, επικαλούμενη το υψηλό κόστος ανάπτυξης της συγκεκριμένης τεχνολογίας, αλλά και τις διαφορετικές προτεραιότητες των πελατών της στον κλάδο του λιανεμπορίου.