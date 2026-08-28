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Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) του Ομίλου «Ελληνικά Οινοποιεία» ανέλαβε ο Βασίλης Ανδρικόπουλος.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας για την περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής της δομής και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης ανάπτυξης για τον Όμιλο στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

Ο κ. Ανδρικόπουλος διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της πορείας του έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον στρατηγικό και λειτουργικό μετασχηματισμό οργανισμών, στην υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων και στη σύναψη σημαντικών εταιρικών και επενδυτικών συμφωνιών.

Ο Ηλίας Γεωργιάδης, βασικός μέτοχος των Ελληνικών Οινοποιείων, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον Βασίλη Ανδρικόπουλο στα Ελληνικά Οινοποιεία. Η μακρά διοικητική του εμπειρία, η βαθιά γνώση της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και η αποδεδειγμένη ικανότητά του να ηγείται σύνθετων επιχειρηματικών μετασχηματισμών αποτελούν σημαντικά εφόδια για την επόμενη ημέρα του Ομίλου. Είμαστε βέβαιοι ότι, σε στενή συνεργασία με τη διοικητική ομάδα, θα συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού και στην περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής και εξωστρεφούς πορείας των Ελληνικών Οινοποιείων».

Στον νέο του ρόλο, ο κ. Ανδρικόπουλος θα έχει την ευθύνη της συνολικής εκτελεστικής διοίκησης των Ελληνικών Οινοποιείων, με έμφαση στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου, τη βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής λειτουργίας και την αξιοποίηση συνεργειών σε όλο το εύρος του χαρτοφυλακίου του.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω διοικητική εξέλιξη δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, η οποία παραμένει αμετάβλητη.

«Τα Ελληνικά Οινοποιεία παραμένουν προσηλωμένα στη συνεχή επένδυση στην ποιότητα, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την εξωστρέφεια, με στόχο τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της θέσης του ελληνικού οίνου στον εγχώριο και διεθνή οινικό χάρτη», καταλήγει η εταιρική ανακοίνωση.

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