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Παρά τους 325 εκατομμύρια συνδρομητές και την ισχυρή του παρουσία στην παγκόσμια αγορά ψυχαγωγίας, το Netflix απέχει ακόμη από το να θεωρείται ο οριστικός νικητής της μάχης του streaming. Αντίθετα, ο ανταγωνισμός εισέρχεται σε μια νέα, πιο απαιτητική φάση, όπου το μεγάλο διακύβευμα δεν είναι απλώς η προσέλκυση νέων συνδρομητών, αλλά η διεκδίκηση ολοένα μεγαλύτερου μέρους από τον περιορισμένο χρόνο των τηλεθεατών.

Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος, ο οποίος, σε συνέντευξή του στο Bloomberg, υποστήριξε ότι η παγκόσμια αγορά βρίσκεται ακόμη μακριά από το σημείο στο οποίο θα μπορούσε να αναδειχθεί ένας αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος.

«Κανείς δεν έχει κερδίσει τον πόλεμο του streaming», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι διαδικτυακές υπηρεσίες εξακολουθούν να καταλαμβάνουν λιγότερο από το 50% της συνολικής τηλεθέασης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόκειται για μια τοποθέτηση που αποτυπώνει τη μετατόπιση των προτεραιοτήτων του Netflix. Η εταιρεία, η οποία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν ταινίες και σειρές, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με διαφορετικές προκλήσεις από εκείνες των πρώτων ετών της ανάπτυξής της.

Η αύξηση της τηλεθέασης παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης, οι ανταγωνιστές επενδύουν επιθετικά σε νέες μορφές περιεχομένου και πλατφόρμες που κάποτε θεωρούνταν ότι ανήκουν σε διαφορετικές αγορές διεκδικούν πλέον το ίδιο κοινό.

Η απειλή του YouTube και η μάχη για την τηλεθέαση

Η μεγαλύτερη πρόκληση για το Netflix δεν προέρχεται απαραίτητα από μια άλλη συνδρομητική υπηρεσία, αλλά από το YouTube, το οποίο έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους παίκτες της αμερικανικής τηλεοπτικής αγοράς.

Σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen, τον Αύγουστο το YouTube συγκέντρωσε το 15,8% της συνολικής τηλεθέασης στις ΗΠΑ, ποσοστό περίπου διπλάσιο από εκείνο του Netflix.

Η επίδοση αυτή αναδεικνύει μια ουσιαστική αλλαγή στις συνήθειες των καταναλωτών. Η τηλεόραση δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά χώρο προβολής παραδοσιακών προγραμμάτων, ταινιών και σειρών, αλλά λειτουργεί ολοένα περισσότερο ως οθόνη πρόσβασης σε περιεχόμενο κάθε μορφής.

Από βίντεο ανεξάρτητων δημιουργών και podcasts μέχρι ζωντανές μεταδόσεις και σύντομα ψυχαγωγικά αποσπάσματα, οι επιλογές πολλαπλασιάζονται, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για την προσοχή του κοινού.

Για το Netflix, η πρόκληση είναι διπλή: να διατηρήσει την ισχυρή συνδρομητική του βάση και ταυτόχρονα να αυξήσει τον χρόνο που αφιερώνουν οι χρήστες στο περιεχόμενό του, χωρίς να εγκαταλείψει την ταυτότητα που το καθιέρωσε.

Απολύσεις και αλλαγές στη διοίκηση – Η νέα στρατηγική

Απέναντι σε αυτό το περιβάλλον, το Netflix προχωρά σε σημαντικές εσωτερικές αλλαγές, επιχειρώντας να αναδιοργανώσει τη λειτουργία του και να προσαρμόσει την παραγωγή περιεχομένου στις νέες απαιτήσεις.

Η εταιρεία πραγματοποίησε πρόσφατα τον μεγαλύτερο γύρο απολύσεων των τελευταίων ετών, ενώ προχώρησε στην αντικατάσταση δύο υψηλόβαθμων στελεχών, μεταξύ των οποίων και της επικεφαλής περιεχομένου, Μπέλα Μπατζάρια.

Ο Σαράντος περιέγραψε τις παρεμβάσεις ως μια αναγκαία αναπροσαρμογή, με στόχο να ενισχυθεί η εταιρεία ενόψει της επόμενης φάσης ανάπτυξής της.

Όπως εξήγησε, ένα στέλεχος μπορεί να διαθέτει τις κατάλληλες ικανότητες για τις ανάγκες μιας επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη περίοδο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελεί απαραίτητα την καλύτερη επιλογή για το επόμενο στάδιο.

Η διοικητική αναδιάρθρωση συνδέεται με μια ευρύτερη προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων σε περιεχόμενο.

Ο επικεφαλής του Netflix αναγνώρισε ότι η εταιρεία θα έπρεπε να έχει επιτύχει καλύτερες επιδόσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περισσότερες παραγωγές που μπορούν να προσελκύουν μεγάλο κοινό και να διατηρούν το ενδιαφέρον των συνδρομητών.

Η δημιουργία επιτυχημένων σειρών και ταινιών παραμένει, επομένως, βασική προτεραιότητα, σε μια αγορά όπου οι υψηλές δαπάνες παραγωγής δεν εγγυώνται την εμπορική επιτυχία.

Η επιστροφή στους κινηματογράφους και η επέκταση πέρα από τις σειρές

Η αναζήτηση νέων πηγών ανάπτυξης οδηγεί το Netflix σε δραστηριότητες που μέχρι πρόσφατα δεν αποτελούσαν κεντρικό μέρος της στρατηγικής του.

Η εταιρεία ενισχύει την παρουσία της στις ζωντανές μεταδόσεις και στα αθλητικά γεγονότα, ενώ πειραματίζεται με περιεχόμενο ανεξάρτητων δημιουργών και podcasts, διευρύνοντας τις επιλογές ψυχαγωγίας που προσφέρει στους συνδρομητές της.

Παράλληλα, αναθεωρεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές επιχειρηματικές επιλογές της: την περιορισμένη παρουσία των πρωτότυπων ταινιών της στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Για χρόνια, το Netflix υποστήριζε ένα μοντέλο διανομής που έδινε προτεραιότητα στην άμεση διάθεση των παραγωγών μέσω της πλατφόρμας, περιορίζοντας την παραδοσιακή κινηματογραφική προβολή.

Η στάση αυτή αρχίζει πλέον να μεταβάλλεται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σχεδιαζόμενη συνέχεια του KPop Demon Hunters, της μεγαλύτερης κινηματογραφικής επιτυχίας στην ιστορία του Netflix.

Ο Σαράντος εκτιμά ότι η νέα παραγωγή διαθέτει τις προϋποθέσεις για σημαντική εμπορική απήχηση τόσο στη μεγάλη οθόνη όσο και στην πλατφόρμα.

Ανάλογη προσέγγιση σχεδιάζεται και για άλλες φιλόδοξες παραγωγές, όπως το Narnia: The Magician’s Nephew, με την εταιρεία να εξετάζει ευρύτερη κινηματογραφική διανομή.

Η αλλαγή αυτή δεν σηματοδοτεί εγκατάλειψη του streaming, αλλά μια προσπάθεια αξιοποίησης περισσότερων καναλιών διανομής, ώστε οι μεγάλες παραγωγές να αποκτούν ισχυρότερη εμπορική και πολιτιστική παρουσία.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες της ψυχαγωγίας

Πέρα από τον ανταγωνισμό με το YouTube και τις υπόλοιπες πλατφόρμες, το Netflix καλείται να προετοιμαστεί για μια ακόμη βαθύτερη αλλαγή: την εξάπλωση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Οι νέες τεχνολογίες καθιστούν ολοένα ευκολότερη και οικονομικότερη την παραγωγή βίντεο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια τεράστια αύξηση του διαθέσιμου υλικού.

Ο Σαράντος θεωρεί ότι αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να ενισχύσει, αντί να αποδυναμώσει, την αξία των ποιοτικών παραγωγών.

Σε μια αγορά που ενδέχεται να κατακλύζεται από εύκολα παραγόμενο, χαμηλού κόστους περιεχόμενο, εκτιμά ότι οι θεατές θα αναζητούν ακόμη περισσότερο ισχυρές ιστορίες, φιλόδοξες παραγωγές και αφηγήσεις που ξεχωρίζουν.

Κατά την άποψή του, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Netflix δεν βρίσκεται στην προσπάθεια να αντιγράψει κάθε νέα μορφή ψηφιακής ψυχαγωγίας, αλλά στην ικανότητά του να προσφέρει ιστορίες που δύσκολα μπορούν να αναπαραχθούν από πλατφόρμες σύντομων βίντεο ή δωρεάν υπηρεσίες με διαφημίσεις.

Η ποιότητα και η φιλοδοξία της αφήγησης αποτελούν, όπως υποστηρίζει, το στοιχείο που διαφοροποιεί το Netflix από τα κοινωνικά δίκτυα και τους υπόλοιπους ανταγωνιστές του.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν θεωρεί αποτελεσματικό να επιχειρήσει η εταιρεία να ανταγωνιστεί κάθε μορφή σύντομου περιεχομένου που καταναλώνεται στο διαδίκτυο.

«Δεν θα σε αντικαταστήσει η AI, αλλά κάποιος που τη χρησιμοποιεί καλύτερα»

Η στάση του Σαράντος απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη συνδυάζει την αναγνώριση των δυνατοτήτων της με την πεποίθηση ότι η ανθρώπινη δημιουργικότητα θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο.

Για να περιγράψει την αλλαγή που βρίσκεται σε εξέλιξη, συνέκρινε την εμφάνιση της παραγωγικής AI με τη μετάβαση από τα παραδοσιακά, χειροποίητα κινούμενα σχέδια στα ψηφιακά γραφικά.

Κατά την εκτίμησή του, η μετάβαση από το δισδιάστατο animation στις τεχνικές παραγωγής μέσω υπολογιστών αποτέλεσε ακόμη μεγαλύτερη τεχνολογική τομή από αυτή που συντελείται σήμερα.

Ωστόσο, παρά τις αρχικές ανησυχίες για την απώλεια θέσεων εργασίας, η βιομηχανία των κινουμένων σχεδίων συνέχισε να αναπτύσσεται, δημιουργώντας νέες ειδικότητες και περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Με ανάλογο τρόπο, ο επικεφαλής του Netflix εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταβάλει σημαντικά τα εργαλεία και τις διαδικασίες παραγωγής, χωρίς να οδηγήσει απαραίτητα στην εξαφάνιση των δημιουργικών επαγγελμάτων.

Η προειδοποίησή του, ωστόσο, προς τους επαγγελματίες της ψυχαγωγίας είναι σαφής: ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν προέρχεται από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά από τους ανθρώπους που θα μάθουν να την αξιοποιούν αποτελεσματικότερα από τους ανταγωνιστές τους.

«Κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη καλύτερα από εσένα μπορεί να σε αντικαταστήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.