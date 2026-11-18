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Ο πόλεμος του streaming απέχει ακόμη πολύ από το τέλος του, εκτιμά ο Τεντ Σαράντος, συνδιευθύνων σύμβουλος της Netflix Inc., παρότι ο κλάδος, στη διαμόρφωση του οποίου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, εισέρχεται πλέον σε μια φάση μεγαλύτερης ωριμότητας και εντονότερου ανταγωνισμού.

«Κανείς δεν έχει κερδίσει τον πόλεμο του streaming», δήλωσε ο Σαράντος σε συνέντευξή του στο Bloomberg. «Ο πόλεμος του streaming συνεχίζεται». Καθώς λιγότερο από το ήμισυ της τηλεοπτικής θέασης στις ΗΠΑ κατευθύνεται σε υπηρεσίες όπως η δική του, «βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια όλης αυτής της διαδικασίας», ανέφερε.

Για το Netflix, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμαστεί για μια μάχη πολύ διαφορετική από εκείνη που ξεκίνησε. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί στην κυρίαρχη συνδρομητική υπηρεσία streaming παγκοσμίως, ωστόσο η αύξηση της τηλεθέασης και της αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενό της έχει επιβραδυνθεί, την ώρα που το YouTube καταλαμβάνει ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο του χρόνου που αφιερώνουν οι Αμερικανοί στην τηλεόραση. Σύμφωνα με τη Nielsen, το YouTube κατέγραψε τον Αύγουστο μερίδιο-ρεκόρ 15,8% της τηλεοπτικής θέασης στις ΗΠΑ, περίπου διπλάσιο από εκείνο του Netflix.

Το Netflix απαντά αναδιαμορφώνοντας τόσο το ανθρώπινο δυναμικό του όσο και την ίδια τη φυσιογνωμία της υπηρεσίας του. Η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στο μεγαλύτερο κύμα απολύσεων των τελευταίων ετών και αντικατέστησε δύο από τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη της, μεταξύ των οποίων και την επικεφαλής περιεχομένου, Μπέλα Μπατζάρια. Ο Σαράντος χαρακτήρισε την αναδιάρθρωση «αναπροσαρμογή», με στόχο να καταστεί η εταιρεία «πιο υγιής για το μέλλον».

«Υπάρχουν άνθρωποι που είναι κατάλληλοι για μια επιχείρηση σε ένα συγκεκριμένο στάδιο, αλλά μπορεί να είναι ή να μην είναι κατάλληλοι για το επόμενο», δήλωσε. «Και θέλεις να προλαβαίνεις τέτοιες καταστάσεις όσο το δυνατόν νωρίτερα».

Καθώς το Netflix και ο κλάδος του streaming έχουν ωριμάσει, όπως είπε, η ικανότητα της εταιρείας να παράγει με συνέπεια επιτυχημένες παραγωγές έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την εγχώρια αγορά της. «Θα έπρεπε να έχουμε καλύτερες επιδόσεις στις ΗΠΑ από ό,τι είχαμε», δήλωσε ο Σαράντος. «Πρέπει πραγματικά να επικεντρωθούμε στην ικανότητά μας να το πετύχουμε».

Το Netflix διευρύνει τον ορισμό της ψυχαγωγίας, αναζητώντας περισσότερους τρόπους για να διατηρεί το ενδιαφέρον των περίπου 325 εκατομμυρίων συνδρομητών του. Έχει επεκταθεί περισσότερο στις ζωντανές εκδηλώσεις και στα αθλητικά γεγονότα, έχει πειραματιστεί με προγράμματα που δημιουργούνται από παραγωγούς ψηφιακού περιεχομένου και με podcasts, ενώ προσφέρει σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές του ευρύτερη διανομή στις αίθουσες.

Η στροφή αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το Netflix αντιμετωπίζει ολοένα εντονότερο ανταγωνισμό για την προσοχή των θεατών σε πολλαπλά μέτωπα, από το YouTube και τα βίντεο μικρής διάρκειας έως το επερχόμενο κύμα περιεχομένου που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη. Ο Σαράντος υποστήριξε ότι το πλεονέκτημα του Netflix σε μια ολοένα πιο κορεσμένη αγορά είναι η φιλοδοξία που χαρακτηρίζει την αφήγηση των ιστοριών του.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει την παραγωγή τεράστιου όγκου βίντεο, ο Σαράντος αναμένει ότι το κοινό θα αναζητά «πιο φιλόδοξες, πιο ολοκληρωμένες αφηγήσεις σε έναν κόσμο που θα κατακλύζεται από περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας».

Την ίδια στιγμή, το Netflix υιοθετεί την τεχνολογία που βρίσκεται πίσω από αυτή την ανατροπή.

Ο Σαράντος παρομοίασε την έλευση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης με τη μετάβαση από τα παραδοσιακά, σχεδιασμένα στο χέρι κινούμενα σχέδια στα γραφικά που δημιουργούνται με υπολογιστή. «Το άλμα από τα δισδιάστατα κινούμενα σχέδια που σχεδιάζονταν στο χέρι στα σημερινά γραφικά υπολογιστών είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που σηματοδοτεί η μετάβαση από τα γραφικά υπολογιστών στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε. «Κι όμως, ο κλάδος των κινουμένων σχεδίων είναι σήμερα μεγαλύτερος από ποτέ και απασχολεί περισσότερους εργαζομένους από οποιαδήποτε άλλη περίοδο».

Όπως υποστήριξε, η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τους εργαζομένους στον δημιουργικό τομέα. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «μπορεί να σε αντικαταστήσει κάποιος που ξέρει να τη χρησιμοποιεί καλύτερα από εσένα».