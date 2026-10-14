Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αυξημένες πωλήσεις, υψηλότερα κέρδη και επενδύσεις που υπερτριπλασιάστηκαν κατέγραψε το 2025 η Nico Lazaridi, σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από τον θάνατο του ιδρυτή της, Νίκου Λαζαρίδη, τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο επιχειρηματίας που συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της Δράμας σε σημαντικό οινοποιητικό κέντρο της χώρας και συνέδεσε το κρασί με την Τέχνη άφησε πίσω του μια επιχείρηση με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά και εξαγωγική δραστηριότητα. Στο τιμόνι της βρίσκονται ο Φεδερίκος Γεώργιος Λαζαρίδης, ως πρόεδρος, και η Φεντερίκα Λαζαρίδη Δημοπούλου, ως αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στις 12 Οκτωβρίου στο ΓΕΜΗ, η Νίκος Λαζαρίδης Οινοποιητική πραγματοποίησε το 2025 κύκλο εργασιών 8,83 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 14,5% έναντι των 7,71 εκατ. ευρώ του 2024. Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 25,9%, φθάνοντας τις 474.196 ευρώ από 376.605 ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στις 644.554 ευρώ έναντι 514.982 ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 1,01 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο κέρδους να ξεπερνά το 52%.

Η βελτίωση των επιδόσεων συνοδεύτηκε από αύξηση του όγκου πωλήσεων, καθώς η εταιρεία διέθεσε περίπου 1,5 εκατομμύριο φιάλες κρασιού, έναντι 1,37 εκατομμυρίου το 2024.

Επενδύσεις και παραγωγή

Οι επενδύσεις έφθασαν τις 959.000 ευρώ το 2025, έναντι 267.000 ευρώ το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 260%. Τα κεφάλαια κατευθύνθηκαν σε γήπεδα, αμπελώνες, κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό.

Η Nico Lazaridi διαθέτει δύο ιδιόκτητα οινοποιεία, το Château Nico Lazaridi στην Αγορά Δράμας και το οινοποιείο ΜΑΚΕΔΩΝ στον Πλατανότοπο Καβάλας. Από το 2023 έχει επεκτείνει την παραγωγική της παρουσία και στο Αμύνταιο, όπου μισθώνει οινοποιητική εγκατάσταση στον Άγιο Παντελεήμονα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της περιοχής για την παραγωγή κρασιών από διαφορετικές ποικιλίες σταφυλιών.

Η εταιρεία στηρίζεται σε ιδιόκτητους και συμβεβλημένους αμπελώνες, ενώ τα προϊόντα της διατίθενται στην ελληνική αγορά μέσω οργανωμένου λιανεμπορίου, χονδρεμπόρων και άλλων σημείων πώλησης. Παράλληλα, πραγματοποιεί εξαγωγές σε χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης, στη Σκανδιναβία, στην Κύπρο, στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης, για την επόμενη τριετία η διοίκηση σχεδιάζει τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση της παραγωγής, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την αύξηση του μεριδίου της στην αγορά. Για το 2026, πάντως, ο στόχος που έχει τεθεί είναι η διατήρηση του κύκλου εργασιών στα επίπεδα του 2025.

Από το μάρμαρο στην Τέχνη

Η ιστορία της Nico Lazaridi είναι στενά συνδεδεμένη με την προσωπική διαδρομή του ιδρυτή της, ο οποίος ξεκίνησε από τον κλάδο του μαρμάρου πριν στραφεί στην οινοποιία. Επηρεασμένος από τις εμπειρίες του στην Τοσκάνη και τις δυνατότητες που διέκρινε στον αμπελώνα της Δράμας, ο Νίκος Λαζαρίδης συμμετείχε το 1987, μαζί με τον αδελφό του Κώστα Λαζαρίδη, στην προσπάθεια ανάπτυξης της οργανωμένης οινοποίησης στην περιοχή. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι δρόμοι των δύο αδελφών χώρισαν επιχειρηματικά, με τον καθένα να ακολουθεί τη δική του πορεία στον ελληνικό αμπελώνα.

Για τον Νίκο Λαζαρίδη, όμως, το κρασί δεν ήταν απλώς ένα ακόμη επιχειρηματικό εγχείρημα. Η αρχιτεκτονική και η εικαστική δημιουργία αποτέλεσαν από νωρίς μέρος της φιλοσοφίας του, κάτι που αποτυπώθηκε στο Château Nico Lazaridi, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1997 στην Αγορά Δράμας. Το οινοποιείο σχεδιάστηκε όχι μόνο ως παραγωγική εγκατάσταση, αλλά και ως χώρος πολιτισμού, με την Τέχνη να αποκτά μόνιμη παρουσία δίπλα στο κρασί.

Χαρακτηριστικότερη έκφραση αυτής της φιλοσοφίας είναι η Πινακοθήκη «Μαγικό Βουνό», που φιλοξενεί έργα εικαστικών καλλιτεχνών και συνδέεται με την ομώνυμη σειρά κρασιών. Οι συνεργασίες με δημιουργούς και η αξιοποίηση έργων τέχνης στις ετικέτες διαμόρφωσαν μια ταυτότητα που διαφοροποίησε την εταιρεία στην αγορά. Το «Μαγικό Βουνό» αποτελεί έτσι όχι μόνο μία από τις χαρακτηριστικές οινικές σειρές της Nico Lazaridi, αλλά και την πιο αναγνωρίσιμη έκφραση της σχέσης που καλλιέργησε ο ιδρυτής της ανάμεσα στο κρασί και την καλλιτεχνική δημιουργία.

Δανεισμός και ρευστότητα

Πέρα από την αύξηση των πωλήσεων και των κερδών, οι οικονομικές καταστάσεις αποτυπώνουν και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της επιχείρησης. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στο τέλος του 2025 σε περίπου 6,36 εκατ. ευρώ, έναντι 5,20 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 559.077 ευρώ.

Τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 22,7%, φθάνοντας τα 6,17 εκατ. ευρώ από 5,02 εκατ. ευρώ, δεσμεύοντας περισσότερα κεφάλαια. Παρά την ενίσχυση της κερδοφορίας, οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν αρνητικές κατά 62.787 ευρώ, έναντι αρνητικών 126.680 ευρώ το 2024. Οι επενδυτικές εκροές ανήλθαν σε περίπου 902.000 ευρώ, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά περίπου 1,16 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 7,85 εκατ. ευρώ, από 7,52 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε στα 20,09 εκατ. ευρώ.

Οι επιφυλάξεις του ορκωτού

Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή συνοδεύεται από γνώμη με επιφύλαξη για τρία ζητήματα. Το πρώτο αφορά απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ύψους περίπου 1,4 εκατ. ευρώ, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί αντίστοιχη απομείωση. Σύμφωνα με τον ελεγκτή, εξαιτίας αυτού τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και η καθαρή θέση της εταιρείας εμφανίζονται αυξημένα κατά το συγκεκριμένο ποσό.

Η δεύτερη επιφύλαξη αφορά την αποτίμηση συμμετοχής 98,2% σε μη εισηγμένη εταιρεία, για την οποία ο ελεγκτής δεν διέθετε επαρκή στοιχεία ώστε να επιβεβαιώσει την αξία της. Η τρίτη σχετίζεται με τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις 2020 έως και 2025, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για ενδεχόμενες πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις.

Ξεχωριστή επισήμανση γίνεται για ποσό 376.496 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου, έχει δοθεί σταδιακά σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορκωτός αναφέρει ότι απαιτούνται οι κατάλληλες ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 έως 101 του νόμου 4548/2018, που αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

Παράλληλα, η πρόταση διάθεσης των κερδών του 2025 προβλέπει ειδική μικτή αμοιβή 100.000 ευρώ, ως αναγνώριση πολυετών προσπαθειών για την ανάπτυξη της εταιρείας. Σύμφωνα με το προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, προτείνεται το ποσό που θα απομείνει μετά τις νόμιμες παρακρατήσεις να συμψηφιστεί με υφιστάμενη απαίτηση της εταιρείας, αντί να καταβληθεί σε μετρητά. Για τη χρήση 2025 δεν προτείνεται διανομή μερίσματος, έναντι μερίσματος 150.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί από τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης.

Διαβάστε ακόμη

Παραίτηση Γκιλφόιλ – Το παρασκήνιο της Αθήνας, τα μηνύματα και η επόμενη μέρα

Ralph Lauren: Η ιστορία πίσω από το πουλόβερ με τα 13 αστέρια

ΔΕΣΦΑ: Στη ΔΕΠΑ Εμπορίας οδεύει το 34% του Δημοσίου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ