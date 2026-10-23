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Μονοψήφια αύξηση των εσόδων της εμφάνισε η Nova στην περσινή χρήση, υπερβαίνοντας τα 900 εκατ. ευρώ.

Ο εκ των βασικών τηλεπικοινωνιακών παρόχων της χώρας, παρουσίασε βελτίωση στη λειτουργική κερδοφορία του, αν και οι καθαρές ζημιές παρέμειναν, έστω και συρρικνωμένες.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα EBITDAaL αυξήθηκαν κατά 9,8%, στα 280,9 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA στα 336 εκατ. ευρώ, έναντι 314,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τα λειτουργικά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 24,5 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια από τα 10,6 εκατ. ευρώ του 2024.

Ωστόσο, οι ζημιές μετά από φόρους παρέμειναν στα 31,2 εκατ. ευρώ, παρά τη σημαντική υποχώρησή τους από τα 47 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Καθοριστικό ρόλο εξακολουθούν να διαδραματίζουν τα χρηματοοικονομικά έξοδα, τα οποία ανήλθαν σε 64,5 εκατ. ευρώ.

Στην οικονομική της έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και δημοσιοποίησε τώρα, η Nova – με CEO τον Γιώργο Λάμπρου– ο επισημαίνει μεταξύ άλλων, ότι:

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,9% σε σύγκριση με το 2024, από 878,4 εκατ. ευρώ σε 903,6 εκατ. ευρώ το 2025, και συνίστανται κυρίως σε έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας που αντιπροσωπεύουν το 40,1% των συνολικών εσόδων, έσοδα σταθερής και ίντερνετ που αντιπροσωπεύουν το 28,2% των συνολικών εσόδων, έσοδα τηλεόρασης που αντιπροσωπεύουν το 7,8% των συνολικών εσόδων, λοιπά έσοδα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που αντιπροσωπεύουν το 5,5% των συνολικών εσόδων, έσοδα από πωλήσεις εξοπλισμού τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας που αντιπροσωπεύουν το 3,8% των συνολικών εσόδων, έσοδα από διαφημίσεις που αντιπροσωπεύουν το 3,5% των συνολικών εσόδων και έσοδα από υπηρεσίες τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας και λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που αντιπροσωπεύουν το 11.2%.

Η μεταβολή (αύξηση) του κύκλου εργασιών κατά 3,0% οφείλεται κυρίως στους επακόλουθους παράγοντες:

• Βελτίωση στα έσοδα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, που διαμορφώθηκαν στα 254,1 εκατ ευρώ το 2025 έναντι 232,2 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 9,4% κυρίως λόγω της αύξησης της πελατειακής βάσης πελατών συμβολαίου, οι οποίοι ανήλθαν στα 1,5 εκατ. στο τέλος του 2025, αυξανόμενοι κατά 7,8% σε σχέση με το 2024.

• Σημαντική ενίσχυση στον τομέα των έργων ψηφιακού εκσυγχρονισμού (ICT), με έσοδα στα 92,6 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 86,8 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,6%. Η δεδομένη μεταβολή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αύξηση έργων μεγάλης κλίμακας που εστιάζουν σε παροχή προσαρμοσμένων στρατηγικών στον επιχειρηματικό κόσμο.

• Ανάπτυξη στα έσοδα από περιεχόμενο διαφήμισης, τα οποία αυξήθηκαν κατά 9,6 εκατ. ευρώ ή κατά 43.9% στα 31,3 εκατ. ευρώ το 2025 από 21,8 εκατ. ευρώ το 2024, κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων από στοιχηματικές εταιρείες, και από τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα της FIBA στο Eurobasket.

• Αξιοσημείωτη άνοδο στα έσοδα από υπηρεσίες παροχής δικτύου Syzefxis σε δημόσιους φορείς αυξήθηκαν συνολικά κατά 3,7 εκατ. ευρώ ή κατά 82,8% στα 8,2 εκατ ευρώ το 2025 από 4,5 εκατ. ευρώ το 2024.

Επίσης, αναφέρονται εκ μέρους της διοίκησης και τα εξής:

-Επέκταση υποδομών οπτικών ινών και δικτύων νέας γενιάς: Η πελατειακή βάση FTTH υπερδιπλασιάστηκε σε ετήσια βάση, φθάνοντας τους 247,2 χιλιάδες πελάτες, από 120,7 χιλιάδες το 2024, ως αποτέλεσμα της συνεχούς ανάπτυξης δικτύων νέας γενιάς και της αυξανόμενης ζήτησης για υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων. Παράλληλα η United Fiber συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, με την κάλυψη δικτύου οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) να ξεπερνά τα 850 χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2025, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της ψηφιακής αναβάθμισης της χώρας.

-Συνεχείς επενδύσεις για ανάπτυξη: Η NOVA συνέχισε να υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραμμα, εστιάζοντας στην επέκταση και αναβάθμιση των δικτύων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, στην ανάπτυξη υποδομών νέας γενιάς και 7 στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της συνδρομητικής τηλεόρασης. Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε €249,2 εκατ. το 2025 (εξαιρουμένων δαπανών για εξαγορές και ανανεώσεις αδειών φάσματος) έναντι €228,8 εκατ. το 2024.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G έφθασε το 93,3%, έναντι 87,0% τον Δεκέμβριο του 2024. Στις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης η κάλυψη διαμορφώθηκε σε 100,0% και 99,2% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή επένδυση της Εταιρείας στην ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς και στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών της.

Σημειώνεται ακόμη ότι στις 20 Ιουλίου 2026, η Nova ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την πώληση του μεριδίου της, ύψους 50%, στην εταιρεία Νοva ICT, προς την IREON Technologies, μέλος του Ομίλου Motor Oil. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η τρέχουσα καθαρή μετοχική αξία της Nova ICT αποτιμήθηκε στα 121 εκατομμύρια ευρώ.