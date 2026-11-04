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Η «μάχη» των ψηφιακών έργων νέας γενιάς έχει ήδη ξεκινήσει για την ελληνική τεχνολογική αγορά, πριν ακόμα ολοκληρωθεί ο εξαετής κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το πραγματικό μέγεθος αυτής της «πίτας» θεωρείται ίσως νωρίς για να προσδιοριστεί, ωστόσο πολλοί είναι οι «παίκτες» οι οποίοι θα διεκδικήσουν ένα σημαντικό μερίδιο αυτής.

Με έναν υπολογισμό κατά προσέγγιση πάντως τα ετήσια αθροιστικά έσοδα όλων τους από όλες τις πηγές υπερβαίνουν το «φράγμα» των 2 δισ. ευρώ σε αυτή τη χρονική φάση και οι περισσότεροι εμφανίζουν διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης και μέσα στο 2026.

Μάλιστα, όσες από τις εγχώριες επιχειρήσεις πληροφορικής κάνουν και εξαγορές, αυξάνουν ανάλογα -και άλλο- τις ταχύτητές τους.

Η πορεία τους πλέον θα καθοριστεί από το πλήθος και την αξία των έργων που θα αναλάβουν και των συνεργασιών τις οποίες θα καταγράψουν στο ενεργητικό τους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, κατά τη μετά το RRF εποχή…

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα οι εταιρείες πληροφορικής θα χρειαστεί να «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» με τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών σε αυτό το κομμάτι της αγοράς, με τον όμιλο ΟΤΕ-Telekom να κυριαρχεί υπό την καθοδήγηση του προέδρου και CEO Κώστα Νεμπή και στο ICT και σε άλλες πιθανότατα θα συμμαχήσουν, στην προσπάθεια να υλοποιηθούν απρόσκοπτα ορισμένα projects – όπως συνέβη και την περίοδο του RRF.

Ο ΟΤΕ και η ανατροπή με Nova

Οι πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν, ανέδειξαν τη δυναμική των telecoms στα έργα πληροφορικής, αν και σε σχέση με την προηγούμενη χρήση προκύπτει μια σοβαρή ανατροπή: η αποχώρηση, ουσιαστικά, της Nova από τον συγκεκριμένο τομέα, με την πώληση του 50% που κατείχε μέχρι πρότινος στη Nova ICT και η οποία κατά έναν τρόπο «αυτονομείται» στο ICT και φαίνεται μάλιστα να οδηγείται σε ένα rebranding, χωρίς να αλλάζει την επιτυχημένη διοίκηση της υπό τον Αλέξανδρο Μπρέγιαννη.

Στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2026 ο ΟΤΕ, ενδεικτικά, ανέφερε ότι τα έσοδα από τις υπηρεσίες System Solutions ανήλθαν σε 105,9 εκατ. ευρώ με αύξηση σε ετήσια βάση κατά 9%. Η ανάπτυξη συνεχίστηκε, όπως επισημάνθηκε, αν και με ηπιότερο ρυθμό, καθώς ολοκληρώθηκε ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για να διατηρήσει τη δυναμική της και μετά το RRF, η εταιρεία τονίζει ότι ενισχύει την παρουσία της στους τομείς του Cloud, της κυβερνοασφάλειας και της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ενισχύει την εστίασή της σε ευκαιρίες και έργα του ιδιωτικού τομέα για την Ε.Ε. και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Στη χρήση του 2025, υπενθυμίζεται, ο όμιλος ΟΤΕ αναδείχθηκε «πρωταθλητής» με έσοδα 418,6 εκατ. ευρώ από τις ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής (system solutions) έναντι 313,9 εκατ. ευρώ το 2024, επιτυγχάνοντας θεαματική άνοδο σε ποσοστό 33,4%. Για το σύνολο του έτους εκτιμά ότι, παρά την ιδιαίτερα υψηλή βάση σύγκρισης με την προηγούμενη χρήση, θα επιτύχει ισχυρή διψήφια αύξηση.

Από την πλευρά της η Nova ανακοίνωσε σημαντική ενίσχυση στον τομέα των έργων ψηφιακού εκσυγχρονισμού (ICT) πέρσι, με έσοδα στα 92,6 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 86,8 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,6% – με τη Nova ICT να «τρέχει» φέτος με διψήφιους ρυθμούς (20%-30%), με βασικό μέτοχο πλέον την Motor Oil και μετόχους μειοψηφίας (30%) τους EOS Hellenic Renaissance Fund II και Latsco Family Office.

Ώθηση για τις ετήσιες οικονομικές επιδόσεις που πέτυχε (στη χρήση 2025-2026) έλαβε και η Vodafone Ελλάδας από τον κλάδο της Τεχνολογίας (ICT), κυρίως στον δημόσιο τομέα από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης (με ελαφρά κάμψη των συνολικών εσόδων της, άνω του 1 δισ. ευρώ, αλλά με σημαντική βελτίωση στη λειτουργική κερδοφορία της).

Δυναμική «επανεκκίνηση»

Στη νέα «κούρσα» των εσόδων -από το 2027 και έπειτα, με το τέλος του RRF– φιλοδοξούν να πέσουν με μια δυναμική «επανεκκίνηση» και οι ισχυροί όμιλοι με core αντικείμενο τα έργα, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα πληροφορικής, εισηγμένοι και μη, με τον συνολικό τζίρο τους κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ, όπως οι Uni Systems, το ένα από τα units της Netcompany με έδρα την Ελλάδα (υπεύθυνο για την υλοποίηση έργων στη χώρα μας και στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη), Space Hellas, Byte, Performance Technologies, Real Consulting, Profile, QnR, Dotsoft, Cosmos Business Systems, Active Computer Systems, οι leaders του business software Epsilon Net και Entersoft, οι ανερχόμενες Softweb, Ίλυδα κ.ά.

Η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας, μια μεγαλύτερη βαρύτητα στον ιδιωτικό τομέα και τα νέα έργα του δημοσίου που θα προκηρυχθούν ή θα υλοποιηθούν προσεχώς και θα χρηματοδοτηθούν από άλλους πόρους συνθέτουν το νέο «τρίπτυχο» μελλοντικών εσόδων και κερδοφορίας για τους «παίκτες» της πληροφορικής.

AI και κυβερνοασφάλεια αυταπόδεικτα αποτελούν ενισχυτικούς παράγοντες των δραστηριοτήτων και των εσόδων όλων τους, όπως και τα έργα για τη διεθνή αμυντική βιομηχανία για όσους διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση σε αυτά (defence tech).

Οι νέες συμμαχίες

Κι εδώ βέβαια δεν θα λείψουν οι συμμαχίες, με ένα πρώτο δείγμα να έχει δοθεί από τις 5 υποψηφιότητες για τον mega διαγωνισμό των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων, με budget 515,4 εκατ. ευρώ, που διενεργεί το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για λογαριασμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Προέκυψαν, δε, και δυο new entries σχήματα-έκπληξη από το σύνολο των 5 (με συμμετοχή και ξένων εταιρειών σε αυτά), κάτι το οποίο επιβεβαιώνει ότι υπάρχει μπροστά μια πολλά υποσχόμενη συνέχεια για όλους.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στον διαγωνισμό των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων μέχρι στιγμής είναι οι κοινοπραξίες Uni Systems – Veridos, OTE – Byte – Idemia, Thales – Space Hellas – Nova ICT – Zetes, και οι ΤΕΡΝΑ- Inform Λύκος- AustriaCard, Iron Mountain Hellas – Mühlbauer – Kontron BG Project EOOD.